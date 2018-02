330 43

COMUNICADO: El director ejecutivo de AccuWeather Europa participará en mesa redonda en el MWC 2018 sobre compromiso con el cliente

Brian Lavery compartirá sus ideas con la industria de los móviles y líderes de la tecnología sobre cómo el tiempo puede mejorar el compromiso con el cliente.

BARCELONA, España, 27 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- AccuWeather, el proveedor de pronósticos y alertas meteorológicas de mayor crecimiento en el sector y líder mundial en medios digitales y big data relativos a la meteorología, ha anunciado que el Director Ejecutivo para Europa de AccuWeather, Brian Lavery, participará en una mesa redonda centrada en el compromiso con el cliente. La mesa redonda tendrá lugar el martes 27 de febrero en el Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, España, de 16:15 a 17:00 en la Sala 8, NEXTech Theatre F.

La discusión forma parte de una conferencia más amplia, "Engagement Ecosystem: The New Shift to Streaming Data y Cohesive Messaging" (El ecosistema de compromiso: El cambio hacia el streaming de datos y mensajes cohesivos), patrocinada y auspiciada por Braze (antiguamente Appboy), una plataforma de participación del cliente que crea fuertes lazos entre las personas y las marcas que aman.

Junto a Lavery estarán Tali Lafer, Jefe de Global CRM en Gett, la aplicación global de taxis bajo demanda; otros expertos en tecnología de marketing; y la moderadora de mesa redonda, Marissa Aydlett, vicepresidenta senior de marketing en Braze, para analizar cómo ayudar a impulsar las experiencias transformadoras del consumidor con la combinación correcta de tecnologías, vistas de los clientes "en directo" y procesamiento moderno de flujos.

AccuWeather es la fuente de información meteorológica móvil más confiable en todo el mundo, y recibe más de 300 millones de visitantes mensuales únicos de todo el mundo y 35 mil millones de solicitudes de datos al día.

"No podemos planificar nuestras vidas sin la previsión del tiempo, ya sea en el hogar, el trabajo o en otros compromisos sociales", ha dicho Lavery. "Participar con los usuarios es quizás el componente más crítico del marketing moderno. Como creadores de la aplicación meteorológica líder del mundo, con múltiples visitas móviles de clientes a diario, AccuWeather tiene una visión única sobre el potencial del tiempo para extender y mejorar el compromiso con el cliente. Estoy deseando compartir nuestras mejores prácticas con otros líderes de la industria en esta mesa redonda".

Con sede en Dublín, Irlanda, Lavery supervisa el desarrollo de nuevos negocios en Europa, liderando el crecimiento continuo en el negocio de medios digitales de AccuWeather y en plataformas expansivas. Es conocido por su enfoque personalizado y basado en soluciones, trabajando en colaboración con los socios y clientes de AccuWeather para alcanzar sus metas.

Antes de incorporarse a AccuWeather, Lavery trabajó en Twitter, liderando la expansión de la plataforma publicitaria de autoservicio de la empresa en toda EMEA y gestionando operaciones de marketing para anunciantes de pequeñas empresas y agencias de publicidad. Anteriormente fue director comercial en Vodafone y consultor de gestión en McKinsey & Co., donde se especializó en proyectos de telecomunicaciones.

Lavery comenzó su carrera como periodista, y trabajó seis años como corresponsal del The New York Times en Irlanda y como crítico de arte para varios medios de comunicación irlandeses. Tiene un MBA de Columbia Business School en Nueva York, una licenciatura en Literatura Inglesa de la Universidad de Yale y una certificación en Gobierno Corporativo de University College Dublin. Lavery también es activista y defensor comunitario, se desempeña como director de varias organizaciones sin fines de lucro y es un entusiasta de la natación en aguas abiertas.

La participación de AccuWeather en los eventos del Mobile World Congress 2018 ocurre poco después del anuncio que la Academia de Artes Visuales e Interactivas (AIVA) ha reconocido a AccuWeather con los premios digitales W3 2017: un premio Best in Show para la aplicación AccuWeather iOS, y un premio Gold para AccuWeather Android. Es la cuarta vez que las aplicaciones de AccuWeather ganan los premios W3 por brindar una experiencia de aplicación superior.

Con su sede central en State College, Pensilvania, la empresa también tiene sedes locales, incluido un Centro de Clima Severo en Wichita, Kansas, así como otras en Nueva York, Oklahoma City, Montreal, Tokio, Seúl, Beijing y Mumbai.

Acerca de AccuWeather, Inc. y AccuWeather.comMás de 1.500 millones de personas en todo el mundo confían en AccuWeather para ayudarlos a planificar sus vidas, proteger sus negocios y aprovechar al máximo su día. AccuWeather ofrece previsiones meteorológicas cada hora y cada minuto de precisión superior (Minute by Minute (TM) with Superior Accuracy (TM)) con contenido personalizado y atractivas presentaciones de video disponibles en teléfonos inteligentes, tabletas, webs, tanto conectadas como alámbricas, televisores conectados a internet y electrodomésticos en línea, así como a través de la radio, televisión y los periódicos. Fundada en 1962 por el Fundador, Presidente y Director Dr. Joel N. Myers, miembro de la Sociedad Meteorológica Americana, y reconocido como uno de los mejores empresarios en la historia de los Estados Unidos por la Enciclopedia de Empresarios de Entrepreneur Magazine, AccuWeather también ofrece una amplia gama de soluciones empresariales altamente personalizadas para los medios, negocios, gobiernos e instituciones, así como noticias, contenido meteorológico y video para más de 180,000 sitios web de terceros.

