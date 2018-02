330 43

COMUNICADO: RealNetworks y CIBN OTT TV pasan a la siguiente fase de asociación estratégica con el ensayo comercial de RealMedia HD (

BARCELONA, España, 26 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- RealNetworks, Inc. [http://www.realnetworks.com/] , un líder en servicios y software de medios digitales, ha anunciado hoy que ha pasado a la siguiente fase en su asociación estratégica con CIBN OTT TV, la televisión de contenido de transmisión libre de la red internacional de radiodifusión de China (CIBN, China International Broadcasting Network). CIBN OTT TV lanzará un ensayo comercial del códec de próxima generación de RealNetworks®, RealMedia® HD, en HD VIDEO, su aplicación de vídeos HD de contenido de transmisión libre (OTT, over the top), y en la aplicación móvil ChinaTV, de Stars China. CIBN OTT TV es una de las siete redes de radiodifusión con licencia para distribuir contenido OTT en China. Gracias a este ensayo, cientos de millones de usuarios de CIBN OTT TV tendrán acceso a contenido codificado en RealMedia HD, lo que garantiza una experiencia de transmisión más rápida, más eficiente y de mayor calidad.

Este es el primer anuncio desde que ambas partes firmaron un acuerdo de asociación estratégica en 2017 y constituye un importante avance de cara a la formación del ecosistema de contenido de RealMedia HD.

"La infraestructura de transmisión evoluciona rápidamente y los servicios OTT de China están a la vanguardia en este ámbito. Asociarse con CIBN OTT TV, un líder reconocido en servicios OTT en China, y ofrecer las funcionalidades de RealMedia HD a sus millones de usuarios es un logro colosal. CIBN OTT TV es la clave de lo que serán los futuros servicios OTT y estamos orgullosos de formar parte de esta fase y de aportar nuestra tecnología", declaró Rob Glaser, presidente y consejero delegado de RealNetworks.

RealMedia HD es una tecnología vanguardista que ofrece vídeos de alta definición con calidad superior a través de Internet y en prácticamente cualquier dispositivo. Asimismo, permite que los operadores de vídeo ofrezcan contenido 4K y 1080p de manera eficiente a la vez que reduce significativamente los costes de codificación y almacenamiento.

La aplicación CIBN HD VIDEO integra los recursos de China Radio International, Youku y más de 20 proveedores de contenido chinos, lo que permite que los usuarios accedan a enormes cantidades de contenido de vídeo HD sujeto a derechos de autor a través de televisores inteligentes y decodificadores OTT. La zona de contenido en la aplicación codificada en formato RealMedia HD dispone de visualización por pedido de un gran número de populares películas recientes, programas de televisión y espectáculos de variedades. Esto permite que los usuarios transmitan el contenido más reciente con la mayor calidad posible, incluso cuando el ancho de banda de la red esté congestionado en entornos urbanos densamente poblados o limitado fuera de las ciudades.

"Estamos muy emocionados con el lanzamiento de este ensayo comercial. CIBN OTT TV es un operador líder en el sector y un socio estratégico muy importante para RealNetworks en relación con la exploración del mercado chino", explicó Hense Jiang, director de Producto de RealMedia HD en RealNetworks. "Esperamos poder ser testigos del asombroso rendimiento de RealMedia HD en una plataforma internacional junto con nuestro socio".

Los usuarios de CIBN también pueden disfrutar del contenido rápido, fiable y de alta calidad de RealMedia HD en la aplicación móvil de televisión ChinaTV, gestionada por CIBN Stars China, una filial de CIBN Oriental Network. ChinaTV, la aplicación gestionada por CIBN Stars China, es una plataforma móvil de servicios de nuevos medios y un producto de bandera de China Radio International (CRI), así como un valioso complemente del servicio de pantalla grande ofrecido por CIBN OTT TV.

"El ensayo comercial hace que los usuarios puedan acceder a vídeos de alta definición a una tasa de bits reducida", afirmó el Sr. Ke Hengzhong, director de Tecnología de CIBN OTT TV. "El formato de RealMedia HD ofrece grandes ventajas en términos de una menor tasa de bits y una mayor calidad de imagen si se compara con otras aplicaciones que ya están en el mercado. Dado que la competencia en el sector de la televisión OTT se centra en la experiencia de visualización y en el contenido, creemos que RealMedia HD ofrecerá soluciones increíblemente valiosas y rentables".

RealNetworks y CIBN OTT TV presentarán en conjunto la aplicación CIBN HD VIDEO y la aplicación móvil ChinaTV en el estand n.º 1G58 del Mobile World Congress (26 de febrero - 1 de marzo) en Barcelona.

Para obtener más información sobre la tecnología de RealMedia HD, visite http://www.realnetworks.com/realmediaHD [http://www.realnetworks.com/realmediaHD]. Para visualizar las capturas de pantalla, haga clic aquí: http://bit.ly/2CGC5gp [http://bit.ly/2CGC5gp]

Acerca de RealNetworks

RealNetworks crea servicios y productos de software innovadores que facilitan la conexión y el disfrute de los medios digitales.

RealNetworks inventó la categoría de transmisión de medios y continúa conectando a los consumidores con sus medios digitales, tanto directamente como a través de socios, con el objetivo de ser compatible con todas las redes, dispositivos, tipos de medios y redes sociales. Puede consultar la información corporativa de RealNetworks en www.realnetworks.com [http://www.realnetworks.com/].

Acerca de CIBN OTT TV

CIBN OTT TV se lanzó de manera oficial para uso comercial en mayo de 2012. Se trata de una empresa de televisión basada en Internet de la red internacional de radiodifusión de China (CIBN, China International Broadcasting Network). CIBN, dirigida por el servicio internacional de noticias de radio gestionado por el Estado chino, China Radio International, es una emisora nacional de radio y televisión que interactúa con la audiencia a nivel mundial a través de formas de comunicación de diverso tipo, multilingües y multiterminales. CIBN Oriental Network (Beijing) Co., Ltd. es el encargado de desarrollar y gestionar de manera independiente CIBN OTT TV, con autorización de China Radio International.

Desde su lanzamiento para uso comercial, CIBN OTT TV se ha convertido en un operador completo de televisión OTT multipantalla, multiplataforma y transfronterizo que ofrece una amplia gama de servicios. A lo largo de los años, CIBN OTT TV ha realizado esfuerzos constantes en el desarrollo de servicios para varios nichos de mercado, entre los que se incluyen contenido original y patentado, comercio electrónico, videojuegos, realidad virtual (RV), educación, salud, cultura tradicional, música y artes escénicas y transmisión interactiva en directo, entre otros, y se ha involucrado en una gama de negocios diversificada, incluida la fabricación de terminales, servicios de valor añadido, comercio electrónico, publicidad y otros.

Acerca de CIBN HD VIDEO

CIBN HD VIDEO es un cliente de vídeo en línea diseñado y desarrollado por CIBN OTT TV para usuarios de Android TV. Se basa exclusivamente en los esfuerzos de investigación y desarrollo de CIBN Oriental Network (Beijing) Co., Ltd y ofrece una serie de funciones y servicios, entre los que se incluyen audio y vídeo por pedido, transmisión de vídeo, búsqueda de vídeos, grabación de datos personalizada e interacción multipantalla, entre otros. Cuenta con una gran variedad de contenido, una calidad de imagen excelente, reproducción fluida y facilidad de uso.

