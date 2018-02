330 43

COMUNICADO: Ocupando la tercera posición como Mayor Proveedor de Servidores en el mundo, Supermicro amplía su sede de Silicon Valley

El nuevo edificio (Building 22) amplía la sede de Ingeniería, Producción y Servicios de Supermicro en los Estados Unidos para dar sustento al rápido y mantenido crecimiento de la empresa

SAN JOSE, California, 26 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , un líder mundial en soluciones de computación, almacenamiento y redes para empresas, así como de tecnología de computación verde, ha anunciado la ampliación de su sede de Silicon Valley con unas instalaciones de más de dos millones de pies cuadrados y la gran apertura del nuevo Building 22.

Esta sede de la empresa albergará las divisiones de Ingeniería, Producción y Servicio de Atención al Cliente, lo que hace de Supermicro el único proveedor de sistemas de nivel 1 que produce sus servidores en Silicon Valley y en todo el mundo. Supermicro ocupa la tercera posición como el mayor proveedor de sistemas de servidores del mundo (fuente: IDC). Además de las empresas de renombre proveedoras de soluciones que se utilizaron para la clasificación, Supermicro también presta sus servicios a grandes fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) y a clientes dedicados a la integración de sistemas, habiendo enviado más de 1,2 millones de unidades en 2017.

Este nuevo edificio es la segunda de las cinco instalaciones que la empresa planea construir en la propiedad de 36 acres que previamente estuvo en manos de San Jose Mercury News. Asimismo, la empresa continúa ampliando sus otras instalaciones en todo el mundo.

"Al tener a nuestros equipos de diseño, ingeniería, producción y servicios juntos aquí, en el campus Silicon Valley, Supermicro dispone de la agilidad para responder sin demora a las más recientes tecnologías del sector, así como a las necesidades y requisitos únicos de nuestros clientes, lo que supone una gran ventaja por nuestra parte sobre la competencia", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "A medida que nuestro negocio continúa creciendo con rapidez con más de 1,2 millones de servidores y sistemas de almacenamiento en todo el mundo el año pasado, resulta fundamental incrementar nuestra capacidad de producción, así como nuestras capacidades para mantener nuestro célere ritmo de crecimiento. La apertura del Building 22, junto con otras dos nuevas instalaciones en nuestro campus de Taiwán, nos aportan las capacidades adicionales y funcionalidades de tipo "conectar y usar" para integraciones a escala de rack con las que garantizar que podremos proporcionar el mejor servicio posible para nuestros clientes empresariales, de centros de datos, de canal y de servicios en la nube".

"Nos entusiasma ver a un líder como Supermicro, innovador, sostenible y con la comunidad en el centro de todo lo que hace, que continuará invirtiendo y creciendo en San José, por lo que esperamos con muchas ganas ver su éxito continuado ahora y a lo largo de los años", dijo Sam Liccardo, alcalde de San José.

"La Corporation for Manufacturing Excellence o Manex se complace en felicitar a Supermicro por su crecimiento continuado en excelencia de diseño e ingeniería", dijo Gene Russell, presidente y consejero delegado de Manex. "Sus inversiones en mano de obra, una planta física y equipos son fundamentales para el ecosistema de Silicon Valley, así como para su base de clientes en todo el mundo. Manex, como miembro de red de la asociación NIST Manufacturing Extension Partnership y de la red CMTC California se complace en ser un orgulloso miembro de Supermicro".

Al trabajar estrechamente con socios clave como Intel, Supermicro aprovecha sus fortalezas en diseño e ingeniería para liderar el camino con innovadores servidores y tecnologías de almacenamiento que llegan al mercado por primera vez. La empresa ofrece la más amplia cartera de avanzados servidores y soluciones de almacenamiento entre las que se incluyen las populares líneas de productos BigTwin(TM) y SuperBlade®, además de proporcionar funcionalidades de tipo "conectar y usar" para integraciones a escala de rack.

Siga a Supermicro en Facebook [https://www.facebook.com/Supermicro] y Twitter [http://twitter.com/Supermicro_SMCI] para recibir las últimas noticias y anuncios.

Acerca de Super Micro Computer, Inc. Supermicro® , la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions, Big Twin, SuperBlade y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

SMCI--F

https://mma.prnewswire.com/media/645602/Supermicro_State_of_the_Art_Rack_Integration.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/645602/Supermicro_State_of_the_Art_Rack_Integration.jpg]

Vídeo -- https://mma.prnewswire.com/media/645605/Supermicro_Expands_Silicon_Valley_Campus.mp4 [https://mma.prnewswire.com/media/645605/Supermicro_Expands_Silicon_Valley_Campus.mp4]Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/645602/Supermicro_State_of_the_Art_Rack_Integration.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/645602/Supermicro_State_of_the_Art_Rack_Integration.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Michael Kalodrich, Super Micro Computer, Inc.,michaelkalodrich@supermicro.com

Sitio Web: http://www.supermicro.com/

PUBLICIDAD