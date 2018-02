330 43

COMUNICADO: PhishMe® es adquirida por un consorcio de capital privado y renombrada como Cofense(TM)

El acuerdo, que valora la empresa en 400 millones de dólares estadounidenses, refuerza la visión, innovación y ejecución únicas de la misma

LEESBURG, Virginia, 26 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- PhishMe® [http://phishme.com/], el principal proveedor mundial de soluciones para la defensa ante delitos informáticos de "phishing" impulsadas por humanos, anunció hoy que la empresa ha sido adquirida y su nombre ha pasado a ser Cofense(TM). La adquisición por parte de un consorcio de capital privado valoró la empresa en 400 millones de dólares estadounidenses.

"PhishMe fue fundada para cuestionar el cliché que sugiere que las personas son el eslabón más débil en lo referente a seguridad. Nuestros más de 1700 clientes empresariales y de empresas de tamaño medio afirman que sus empleados no solamente pueden ser condicionados para ser menos susceptibles a ciberataques, sino que, además, pueden convertirse en sensores que proporcionan información muy oportuna", dijo Rohyt Belani, consejero delegado y cofundador de Cofense. "El conjunto de soluciones de Cofense utiliza la información sobre ataques generada por empleados internos en conjunción con unas tecnologías de respuesta específicamente diseñadas para romper la cadena de ataque en el momento de su llegada. Cofense refleja la gama íntegra de ofertas de nuestra cartera de soluciones para la detección, respuesta y organización de ataques para todos los planos de la empresa".

Cofense cuenta ahora con el respaldo adicional de múltiples empresas de capital privado para apoyar innovaciones futuras a través de iniciativas de crecimiento tanto orgánicas como inorgánicas. Con cientos de clientes empresariales en más de 50 países y a lo largo de 23 sectores verticales, Cofense continuará proporcionando soluciones líderes en el ámbito de la defensa ante este tipo de delitos informáticos al ofrecer unas soluciones emplazadas en la intersección entre la inteligencia humana y la tecnología.

"Esta adquisición refuerza aún más la alineación existente entre nuestro equipo directivo, empleados e inversores a medida que nos centramos en construir una empresa duradera", añadió Rohyt Belani. "Con la ciberseguridad como una prioridad primordial para las organizaciones internacionales, nuestro propósito es continuar facilitando productos innovadores a los mercados de todo el globo para ayudar a detener los ataques activos más rápidamente que nunca antes".

La nueva identidad y adquisición llegan justo después de otro año de tremendo crecimiento para la empresa, que incluyó los siguientes e importantes hitos:

-- Una tasa anual compuesta de crecimiento (CAGR) de aproximadamente el 80% en los últimos cuatro años. -- Despliegues de PhishMe Reporter® es las terminales de trabajo de más de 10 millones de usuarios finales. -- El lanzamiento de la primera herramienta de simulación gratuita del sector, PhishMe Free(TM), dirigida al mercado de las pymes. -- Una expansión internacional continuada con nuevas oficinas en Australia, Singapur, Dubái y Arabia Saudí. -- Unas asociaciones ampliadas a través de su programa TAP (Technology Alliance Program) [https://phishme.com/company/partners/], con la incorporación de 14 de los principales proveedores de seguridad del mundo como socios para ayudar a los clientes a maximizar el rendimiento de sus inversiones.

El enfoque único y el magnífico equipo directivo de Cofense recibieron una serie de reconocimientos del sector en 2017, que incluyeron:

-- Posicionamiento como un líder en el Gartner Magic Quadrant for Security Awareness Computer-Based Training 2017. -- Inclusión por tercer año consecutivo en la lista Deloitte Fast 500. -- Reconocimiento como la Empresa de Más Rápido Crecimiento y el Mejor Lugar de Trabajo 2017 según el Washington Business Journal. -- Rohyt Belani, consejero delegado y cofundador de PhishMe, recibió el premio EY Entrepreneur of The Year® en la categoría de Seguridad en la región del Atlántico Central y, además, fue incluido en la lista "40 under 40" de 2017 del Washington Business Journal y nombrado Titán Tecnológico 2017 por la Washingtonian Magazine. -- Aaron Higbee, director de Tecnología y cofundador de PhishMe, fue incluido en la lista "40 under 40" de 2017 del Loudoun Business Journal y nombrado Titán Tecnológico 2017 por la Washingtonian Magazine.

Cooley LLP actuó como el asesor legal externo de Cofense, mientras que Boston Meridian fue el asesor financiero de la empresa durante la adquisición. Si desea obtener más información, visite phishme.com. [http://phishme.com/]

Acerca de Cofense

Cofense(TM), anteriormente conocido como PhishMe®, es el principal proveedor mundial de soluciones para la defensa ante delitos informáticos de "phishing" impulsadas por humanos. Cofense ofrece un enfoque colaborativo para la ciberseguridad al capacitar la participación de todas las partes de la organización ante las amenazas por correo electrónico activas. Nuestro paquete de defensa colectiva combina una información de ataque oportuna proporcionada por empleados con las mejores tecnologías de respuesta ante incidentes de su categoría para detener los ataques más rápidamente y adelantarse a las amenazas.?Los clientes de Cofense incluyen organizaciones de la lista Global 1000 en los ámbitos de la defensa, la energía, los servicios financieros, la atención sanitaria y la fabricación, que comprenden que el hecho de cambiar el comportamiento de los usuarios mejorará la seguridad, contribuirá a la respuesta ante incidentes y reducirá el riesgo de peligros.?

Acerca de Cooley LLP

Los clientes colaboran con Cooley en acuerdos transformativos, asuntos normativos y de propiedad intelectual complejos, y litigios de alto riesgo, en los que la innovación se funde con la ley. Cooley cuenta con 900 abogados en sus 12 oficinas de los Estados Unidos, China y Europa. Andy Lustig, socio de Cooley, lideró el equipo de Fusiones y Adquisiciones que asesoró a Cofense.

Acerca de Boston Meridian

Boston Meridian es un banco de inversiones innovador dedicado a ofrecer servicios de asesoría de calidad en los ámbitos de la recaudación de capital y fusiones y adquisiciones a empresas de crecimiento. Proporcionamos la atención de socios sénior para lograr unos resultados rápidos y exitosos para nuestros clientes mientras liberamos el valor estratégico de la tecnología.

Contacto para Medios

Nick Lagalante

Comunicaciones Corporativas Internacionales

COFENSE?media@cofense.com[mailto:media@cofense.com]

+1-571-393-2403

