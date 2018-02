330 43

COMUNICADO: Arranca el xx Festival del Habano con una velada dedicada a cohiba Robustos Reserva Cosecha 2014

HAVANA, February 26, 2018 /PRNewswire/ --

- Cohiba lanza su nueva Reserva Robustos Cosecha 2014 - Grupo Habanos obtuvo una cifra de negocio en 2017 de 500m$ de ingresos, lo que supone un crecimiento del 12%

Empieza el Festival del Habano que celebra su 20 aniversario, uniendo en La Habana a los amantes del mejor tabaco del mundo del 26 de febrero al 2 de marzo, cuando podrán conocer los nuevos lanzamientos de las marcas de Habanos.

Para ver el Multimedia News Release, por favor precione la pagina web abajo: https://www.multivu.com/players/uk/8279251-habanos-cohiba-robustos-reserve-cosecha

En la rueda de prensa Leopoldo Cintra González, Vice-Presidente Comercial de Habanos, S.A. y Jose Maria López Inchaurbe, Vice-Presidente de Desarrollo de Habanos, S.A., han presentado los principales lanzamientos. Destaca Cohiba Robustos Reserva Cosecha 2014 (50 x 124 mm), una de las vitolas más populares que la marca vuelve a ofrecer en su nueva Reserva. Todas sus hojas (tripa, capote) tienen un proceso de añejamiento de tres años. Se han producido tan solo 5.000 cajones numerados representando la exclusividad de Cohiba. Este lanzamiento será el protagonista de la Noche de Bienvenida del Festival, que se celebrará hoy en el Salón de Protocolo El Laguito, en Playa.

Además, Partagás Línea Maduro incorpora dos nuevas vitolas de capa madura, Maduro No 2 (55 x 120 mm) y Maduro No 3 (50 x 145 mm) que se unen a la vitola Maduro No 1 (52 x 130) y pasan a formar parte del portafolio estándar de la marca.

La nueva vitola Le Hoyo Río Seco (56 x 140) de Hoyo de Monterrey, se suma a la Serie Le Hoyo ampliando la gama de calibres gruesos. Y la nueva vitola de calibre grueso Centrofinos (50 x 130 mm) de la marca Vegueros, que se incorpora a su portafolio actual.

También se presentarán dos relojes exclusivos Pilot Type 20 resultado de la colaboración entre Habanos, S.A y Zenith.

Datos Grupo Habanos 2017

En 2017 el Grupo Habanos, que comercializa de forma exclusiva 27 marcas de Habanos, ha obtenido una cifra de negocio de 500 millones de dólares, con un crecimiento del 12% a tipo de cambio constante frente al año anterior.

El programa del Festival mantiene las visitas a las plantaciones y fábricas de tabaco en Vuelta Abajo* (Pinar del Río*), la Feria Comercial, el Seminario Internacional, degustaciones y maridajes, el Concurso Internacional Habanosommelier y, por primera vez, el Habanos World Challenge. La cata especial de Habanos será con Torres Brandy.

Carla Lladó Tel: +34-669-54-69-09 press.habanos@yr.com

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/645477/XX_Habanos_Festival.jpg )

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/645477/XX_Habanos_Festival.jpg

Video: https://www.multivu.com/players/uk/8279251-habanos-cohiba-robustos-reserve-cosecha

PUBLICIDAD