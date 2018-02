330 43

COMUNICADO: Kyowa Kirin y Ultragenyx anuncian que Crysvita® podrá comercializarse en Europa (2)

Acerca de Ultragenyx

Ultragenyx es una compañía biofarmacéutica comprometida con llevar a los pacientes nuevos productos para el tratamiento de enfermedades raras y ultra raras, con un enfoque en enfermedades genéticas graves y debilitadoras. Fundada en 2010, la compañía ha creado rápidamente una diversa cartera de productos candidatos con el potencial de abordar enfermedades para las que la necesidad médica no cubierta es alta, la biología para el tratamiento está clara y para la que no hay terapias aprobadas.

La compañía está dirigida por un equipo directivo experimentado en el desarrollo y comercialización de terapéuticos de enfermedades raras. La estrategia de Ultragenyx se predica con el desarrollo del fármaco a tiempo y con un coste contenido, con el objetivo de ofrecer tratamientos seguros y efectivos a pacientes con la máxima urgencia.

Para más información sobre Ultragenyx, visite el sitio web de la compañía en http://www.ultragenyx.com.

Declaraciones prospectivas

Excepto por la información histórica contenida en este comunicado, los temas establecidos en este comunicado de prensa, incluyendo las declaraciones relacionadas con las expectativas de Ultragenyx relacionadas con las interacciones normativas futuras, el tiempo potencial y el éxito de las cumplimentaciones de las aprobaciones normativas, indicaciones potenciales de sus productos candidatos y planes para sus programas clínicos y estudios clínicos, son declaraciones de futuro dentro del significado de las provisiones de "disposición de ley" de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Estas declaraciones de futuro implican riesgos e incertidumbres sustanciales que pueden hacer que los programas de desarrollo clínicos, resultados futuros, rendimiento o logros difieran de forma significativa de los expresados o implicados por estas declaraciones de futuro. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, las incertidumbres inherentes en los procesos de desarrollo de fármacos clínicos, como los procesos de aprobación normativa, el tiempo de los documentos normativos y otros temas que pueden afectar de forma suficiente a los activos existentes, equivalentes de activos e inversiones a corto plazo de las operaciones de fondos y la disponibilidad o potencial comercial de nuestros fármacos candidatos. Ultragenyx no tiene obligación de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones de futuro. Si desea una descripción mayor de los riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados reales difieran de los expresados en las declaraciones de futuro, además de los riesgos relacionados con los negocios de Ultragenyx en general, consulte el Informe Trimestral de Ultragenyx en el Formulario10-Q cumplimentado con la Comisión de Bolsa y Valores del 3 de noviembre de 2017, además de sus informes periódicos posteriores cumplimentados con la Comisión de Bolsa y Valores.

