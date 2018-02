330 43

COMUNICADO: YOUTH - El gran premiado del segundo Asian Brilliant Stars en Berlín

BERLIN, 22 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- Los ganadores de la 2ª edición del festival Asian Brilliant Stars han sido anunciados el 21 de febrero en Berlín. YOUTH, la última película del director chino Feng Xiaogang, ha sido el gran ganador en la entrega de los premios.

Proyectado en las Presentaciones Especiales en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2017, YOUTH de Feng Xiaogang lideró la taquilla de diciembre en China con más de $157 millones (mil millones de yuanes), por delante de la animación de Pixar COCO. "Feng emplea la artesanía tradicional para dibujar un extenso lienzo histórico con profundas conmociones humanas que reflejan las virtudes y defectos del pueblo chino" (Variety). YOUTH ha recibido tres de los Premios Asian Brilliant Stars: el Premio Especial del Jurado a Feng Xiaogang, el Premio al Mejor Guionista para Yan Geling, y el Premio al Nuevo Talento Asiático para Zhong Chuxi, la actriz principal de la película.

El premio al Mejor Director se lo ha llevado Samuel Maoz por su última película, FOXTROT. La película ganó el Gran Premio del Jurado, el León de Plata en la 74 ° edición del Festival Internacional de Cine de Venecia y es la película israelí para la Mejor Película en Lengua Extranjera en los Oscar 2018.

Chutimon Chuengcharoensukying se llevó el Premio a la Mejor Actriz por su actuación en BAD GENIUS, un éxito de taquilla en Asia en el 2017 y con excelentes críticas. Chutimon Chuengcharoensukying también está en Berlín este año por su papel principal en DIE TOMORROW, seleccionado en la sección Forum del 68º Festival Internacional de Cine de Berlín.

El premio al mejor actor lo recibió Chang Chen por su papel principal en HERMANDAD DE CUCHILLAS II: EL CAMPO INFERNAL DE BATALLA. Chang Chen es conocido por sus actuaciones en A BRIGHT SUMMER DAY de Edward Yang, THE ASSASSIN de Hou Hsiao-hsien y EL TIGRE Y EL DRAGON de Ang Lee.

Zhang Yang se llevó el galardón por el Mejor Productor por PATHS OF THE SOUL. Zhang escribió, dirigió y produjo la película, que cuenta la historia de once aldeanos tibetanos en su peregrinación de 1.200 kms. y un año.

El jurado hizo tuvo que elegir entre las 19 películas nominadas. Este año el jurado incluye al director surcoreano Kim Ki Duk, al actor iraní Babak Karimi, al ex presidente del Premio de Cine de Hong Kong Mandfred Wong, al productor japonés Shozo Ichiyama, al actor alemán Moritz Bleibtreu y al director chino Cao Baoping. Kim Ki Duk también está en Berlín esta semana por su HUMAN, SPACE, TIME AND HUMAN, seleccionada en la sección de Panorama de la Berlinale de este año. Babak Karimi es el actor principal en INVASION, también parte del Panorama de la Berlinale de este año.

Feng Xiaogang ha comentado durante el evento que: "El Asian Brilliant Stars nos da a los cineastas asiáticos la oportunidad de conocernos e intercambiar ideas. Me gustan mucho las películas de Kim Ki Duk, pero no tuve la oportunidad de encontrarme con él hasta hoy. Stars ha abierto un diálogo: este diálogo continuará en el futuro ".

Kim Ki Duk ha dicho, "Los tres grandes festivales de cine han seleccionado muchas películas asiáticas excelentes a lo largo de los años. Pero lo que Asian Brilliant Stars aporta es una perspectiva asiática de la selección de películas y una potente voz para los cineastas asiáticos".

Richard Shen, Secretario General de Promoción de Cine y Televisión de Asia, cree que "Asian Brilliant Stars no es solo una ceremonia de premios, sino una plataforma para promover el cine asiático y crear un puente entre Asia y el mundo. Si la cultura asiática quiere ganar influencia en el mundo de mañana, también necesita un diálogo interno."

Los premios del 2º Asian Brilliant Stars: Feng Xiaogang: Premios Especial del Jurado para YOUTH Samuel Maoz: Mejor Director para FOXTROT Chutimon Chuengcharoensukying: Mejor Actriz para BAD GENIUS Chang Chen: Mejor Actor para BROTHERHOOD OF BLADES II: THE INFERNAL BATTLEFIELDYan Geling: Mejor Guion para YOUTH Zhang Yang: Mejor Productor para PATHS OF THE SOUL Zhong Chuxi: Nuevo Talento Asiático para YOUTH

Programa para el 2º Asian Brilliant Stars Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield (China) Wolf Warriors II (China) Path of The Soul (China) Our Time Will Come (China) Chasing the Dragon (China, Hong Kong) Love Education (China, Hong Kong) The Day After (Corea del Sur) I Can Speak (Corea del Sur) Anarchist from Colony (Corea del Sur) Grain (Turquía, Alemania, Francia, Suecia) Foxtrot (Israel, Alemania, Francia) Dangal (India) Pauwi Na (Filipinas) What a Wonderful Family! (Japón) The Third Murder (Japón) Mumon: The Land of Stealth (Japón) A Man of Integrity (Irán) Youth (China) Bad Genius (Tailandia)

