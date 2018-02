330 43

COMUNICADO: Sony Pictures Television desembarca en la distribución mundial para THE LAUNCH de CVT en un acuerdo exclusivo con Bell M

TORONTO, LOS ANGELES and NASHVILLE, Tennessee, February 22, 2018 /PRNewswire/ --

Bell Media, Big Machine Label Group (BMLG) y Sony Pictures Television (SPT) anunciaron hoy que SPT se ha asegurado los derechos de distribución internacionales del nuevo formato musical de TV, THE LAUNCH [https://www.ctv.ca/TheLaunch ]. Como socio exclusivo de Bell Media y BMLG, SPT distribuirá el formato mundial de THE LAUNCH, excluyendo Canadá, y cuenta con su compañía de producción, Electric Ray, abordo para producir el formato en Reino Unido. El acuerdo histórico representa la primera vez que el formato de televisión original de Bell Media para CTV se ha vendido para su distribución internacional. Además, SPT distribuirá las series de Canadá, que cerraron anoche su temporada inaugural en CTV, para su venta fuera de Canadá.

En Canadá, la temporada inaugural de THE LAUNCH debutó en el número 1 en su franja horaria en CTV, proporcionando una serie de éxitos consecutivos en el número 1. Las canciones originales de la serie ya han superado los 4 millones de streams en todo el mundo, y siguen creciendo.

Reinventando el género de las series de competición musical, THE LAUNCH debuta en un formato nuevo y único, documentando una imagen auténtica y de tipo detrás de las cámaras en lo que hace falta para cambiar a un nuevo artista y llevar a la vida una canción. En cada episodio único, las audiciones de artistas emergentes que no han firmado tienen la oportunidad de aprender, grabar y actuar una nueva canción original, contando con la capacidad mentora de un panel de prestigiosas leyendas de la industria musical internacional.

Los mentores deciden qué versión de la canción se publica en todas las plataformas inmediatamente tras la emisión del episodio - decidiendo finalmente en qué momento de su carrera se disparará - desde el descubrimiento hasta el estrellato en solo 48 horas, y todo ello en el transcurrir de un episodio.

"Estamos encantados de contar con THE LAUNCH como nuestra primera adquisición bajo nuestro equipo de nueva formación Future Formats Team", afirmó Sarah Edwards, directora creativa de formatos globales de Sony Pictures Television. "En cuanto lo vimos, supimos que era el show de talento musical que estábamos buscando. Cuenta con un aspecto único y auténtico en lo que ha de ser un artista de actuación de éxito y grabación dentro de los negocios musicales actuales, y confiamos en que las audiencias de todo el mundo lo integren".

"Con Sony abordo, se trata de otro hito enorme para el éxito ya de por sí sonoro que ha recibido THE LAUNCH en su temporada inaugural", destacó Randy Lennox, director general de Bell Media. "Esta asociación reconfirma el compromiso de Bell Media para crear una programación de enorme calibre e innovadora y un nuevo formato de TV que estamos seguros resonará con los espectadores en todo el mundo".

"La Temporada 1 de THE LAUNCH, de CVT, ha superado nuestras expectativas más elevadas", comentó Scott Borchetta, fundador, director general y consejero delegado de Big Machine Label Group. "Estamos impacientes por anunciar un acuerdo de formato de nivel mundial con Sony Pictures Entertainment. Estoy enormemente agradecido a Randy Lennox y a todo el mundo en Bell Media por compartir la visión de THE LAUNCH desde su puesta en marcha y más allá, además de estar emocionado de ver al formato ganándose la oportunidad de viajar por el mundo con SPT. El objetivo desde el principio fue dar a los artistas una oportunidad de vida real y tiempo real como no había otra, y parece que hemos conseguido ese objetivo. Quiero dar las gracias de forma enorme a todos los productores y mentores de las súper-estrellas de la Temporada 1, nuestros grandes artistas, además de los millones de fans que lo han sintonizado".

