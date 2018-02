330 43

COMUNICADO: Calastone predice más de 1.900 millones de libras de ahorro para el mercado de fondos mutuos en el paso al blockchain

LONDRES, February 22, 2018 /PRNewswire/ --

- Un estudio de Calastone revela que migrar al blockchain podría generar más de 1.900 millones de libras* para el mercado global de los fondos mutuos - El estudio sigue un reciente informe realizado por Forrester, que muestra que Calastone ya ha entregado más de 458 millones de libras en ahorros para fondos mutuos llevando la automatización a los grandes mercados de fondos globales - Los datos de Calastone demuestran el importante valor potencial que blockchain tiene para la industria y los inversores

La investigación de Calastone, la red de transacciones de fondos globales, predice más de 1.900 millones de libras* de ahorros de coste potenciales para el mercado global de fondos mutuos como resultado de pasar a una infraestructura de mercado distribuido habilitada por blockchain.

Los ahorros previstos demuestran la escala de impacto financiero que podría aportar una mayor automatización e interconectividad al mercado de fondos. Las predicciones de Calastone sustentan otro estudio publicado por Forrester, una de las firmas de investigación y asesoría líderes en el mundo, que ha analizado el impacto financiero que la actual red de transacciones de Calastone ha tenido dentro del mercado de fondos global. La investigación de Forrester revela que la automatización de las transacciones a través de Calastone ha ofrecido 459 millones de libras en ahorros sobre los seis años anteriores.

La investigación de Forrester muestra importantes ahorros en los costes a nivel de mercado global

Forrester realizó una encuesta de mercado global [https://www2.calastone.com/totaleconomicimpactreport ] llevada a cabo en 234 organizaciones de fondos mutuos para determinar el valor tangible y el impacto financiero que la red de transacciones de Calastone ha tenido en el mercado de fondos global para pasar el proceso manual de comercio de fondos a una infraestructura de red automatizada. Los resultados de la investigación han demostrado que, al abordar la fricción y las ineficiencias operacionales por el ciclo de transacción en todos los homólogos de comercio, Calastone ha generado importantes beneficios netos para el mercado, produciendo más de 458 millones de libras de ahorros en el coste sobre los seis años anteriores. La investigación cubre los mercados globales clave de Calastone, como Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Hong Kong, Singapur, Taiwán y Australia.

Los resultados mostraron cinco ventajas clave para las firmas de fondos para conectar a la red de transacciones automatizada de Calastone; tiempos de procesamiento mejorados, reducción en errores manuales (y el tiempo requerido para abordarlos), la capacidad para escalar y procesar grandes volúmenes de acciones mediante una mayor flexibilidad en ventanas de comercio, tiempos de respuesta más rápidos y mayor transparencia mediante una mejor trazabilidad de auditoría.

Calastone predice mayores ahorros para el futuro: el amplio potencial de blockchain...

Donde el estudio de Forrester destaca al valor que la automatización mediante la red de transacción de fondos globales de Calastone ya ha traído al comercio de fondos mutuos hasta la fecha, el análisis posterior de Calastone evalúa la mayor escala de ahorros que su distributed market infrastructure (DMI) habilitada con blockchain podría ofrecer para el mercado global, estimando importantes eficiencias del coste que ascienden a más de 1.900 millones de libras* en todo el mundo.

Los números publicados por Calastone representan el valor tangible y financiero que una infraestructura de mercado distribuido habilitada con blockchain puede ofrecer, desnudando muchas de las ineficiencias restantes actualmente integradas en el sistema, que resultan en mayor coste, riesgo, presión operacional y reguladora. Donde la automatización de red de Calastone ya ha tenido éxito, una infraestructura de mercado distribuida ofrece una solución escalable para cubrir las necesidades de los participantes de la industria de fondos y los inversores ahora y para el futuro.

En junio, Calastone completó con éxito la primera fase de su infraestructura de mercado distribuido (DMI) habilitada con blockchain y en diciembre la compañía anunció que su tecnología de red núcleo migraría a la tecnología de blockchain en 2019.

En cuanto a los resultados del estudio, Julien Hammerson, consejero delegado de Calastone, añadió:

"Nuestra misión ha sido abordar el coste friccional de comerciar con fondos mutuos y la investigación de Forrester demuestra el considerable valor que Calastone ha ofrecido para el mercado ya: más de 458 millones de libras en los seis años anteriores. Estos resultados son prueba del impacto que la tecnología puede tener en una industria a escala global. Aunque ese es solo el primer paso...

Mientras, lo que hemos logrado hasta la fecha ha permitido ahorros grandes para el sector, muestro propio análisis destaca en qué medida estos beneficios pueden acelerarse al utilizar la tecnología blockchain para automatizar todo el ciclo de vida de las transacciones de fondos mutuos, desde la colocación de pedidos a la disposición y pago, mediante nuestra nueva infraestructura de mercado distribuida, de millones a casi 2.000 millones de libras cada año en ahorros en el coste".

Acerca de Calastone

Calastone es la mayor red de transacciones de fondos global que conecta a muchas de las organizaciones financieras líderes del mundo. Nuestra misión es hacer los fondos accesibles a todos reduciendo el coste fraccional del comercio. Utilizamos soluciones de tecnología inteligente y colaboración de la industria para reducir el riesgo operacional y mejorar la rentabilidad del cliente mediante la digitalización y la automatización.

Más de 1.400 clientes en 35 países y territorios se benefician de los servicios de Calastone, procesando más de 7 millones de mensajes y 85.000 millones de libras de transacciones cada mes.

Calastone tiene su sede en Londres y oficinas en Luxemburgo, Hong Kong, Taiwán, Singapur y Sídney.

*Metodología Calastone

Calastone ha calculado los posibles ahorros en los costes de pasar a una infraestructura de mercado distribuida y mutualizada utilizando datos del reciente estudio de 2016 de Deloitte, "Europe's fund expenses at a crossroads; The benefits of mutualizing the cost of distribution". El cálculo de Calastone determina el ahorro de punto base potencial (bps) en los mercados globales clave. El cálculo de bps de Calastone se ha aplicado a activos de fondos mutuos bajo gestión, a un nivel de mercado individual, en los siguientes mercados: Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Hong Kong, Singapur, Taiwán y Australia.

Para más información, contacte con: FTI Consulting LLP Ollie Bailey-Pratt / Darius Alexander calastone@fticonsulting.com Teléfono: +44-020-3727-1000

