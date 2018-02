330 43

COMUNICADO: Corea del Sur consigue el pasaporte más potente en el mundo

MONTREAL, February 21, 2018 /PRNewswire/ --

- Corea del Sur consigue el pasaporte más potente en el mundo - El nuevo record la posiciona en una situación compartida con Singapur

Los PyeongChang 2018 Winter Olympic Games no son la única cosa de la que Corea del Sur está orgullosa este mes de febrero. Al tiempo que el mundo lo sintoniza, Corea del Sur se pone en cabeza con el pasaporte más potente del mundo. Clasificándose con una increíble puntuación sin visado de 162, Corea del Sur se une a Singapur en la cima de la clasificación de The Passport Index [https://www.passportindex.org ] por primera vez en la historia.

The Passport Index es la autoridad mundial acerca de las clasificaciones de pasaporte. Utilizada por gobiernos de todo el mundo para controlar y aumentar el poder de sus pasaportes, The Passport Index es el servicio más reconocido y de confianza, y cuenta con más de 12 millones de usuarios y sigue sumando.

A pesar de que los países de Europa históricamente han dominado las clasificaciones, con Alemania en cabeza, el año 2017 fue testigo del crecimiento de Asia. A finales de 2017, Singapur tomó la posición de liderazgo como primer país de Asia en encabezar la cifra de pasaportes más potentes del mundo. En diciembre de 2017, Alemania se vio envuelta también, pero no por mucho tiempo.

"Actualmente estamos viendo no solo uno, sino dos países de Asia con los pasaportes más potentes del mundo", afirmó Armand Arton, fundador y director general de Arton Capital. "Esta es una prueba del aumento del respeto mundial y de la confianza que están imponiendo los países de Asia", añadió Arton.

Los cambios recientes fueron impulsados principalmente por el acceso de visado libre concedido por Uzbekistán [https://discover.passportindex.org/policy-and-regulations/uzbekistan-grants-visa-free-access-7-countries ] a Corea del Sur y Singapur, además de los recientes ajustes de las políticas de visado para con Somalia. Con una puntuación de visado libre en Corea del Sur de un 162, los poseedores de pasaporte de Corea del Sur cuentan con acceso [https://www.passportindex.org/comparebyPassport.php?p1=kr&fl=&s=yes ] a numerosos países de Europa, Norteamérica y Asia, incluyendo Estados Unidos de América, Canadá, Rusia y otros.

Japón se movió de forma tranquila hasta el puesto número dos en la clasificación Global Passport Power con una puntuación de visado libre de 161. A pesar de empatar con Alemania, Japón presenta menos exenciones que Alemania, lo que le sitúa en cuarto lugar dentro de la Individual Passport Power Ranking [https://www.passportindex.org/byIndividualRank.php ]. El Passport Index proporciona valores iguales para las condiciones de visado libre y visado en la llegada que se añaden a la puntuación de visado libre del país.

"Gracias a la primera clasificación única en tiempo real de The Passport Index, hemos logrado ser testigos de la volatilidad de las tendencias de poder del pasaporte", destacó Arton. Los cambios diarios afectan a las posiciones de la mayor parte de los pasaportes, pero es importante indicar que en general el mundo se está abriendo. Según Arton: "A las personas no les gustan las fronteras imaginarias que establecen límites a las oportunidades de su vida". "Disponer de múltiples pasaportes se ha convertido en la norma, y la gente que no ha invertido en este privilegio se siente inquieta y excluida", indicó Arton.

El World Openness Score [https://www.passportindex.org/byHistoric.php ] tal y como se evalúa por medio de The Passport Index nunca ha sido más alto, superando por primera vez la marca de los 19.000. El World Openness Score controla cómo son los viajes mundiales sin fricción, y desde su creación en el año 2014, ha conseguido más de 1.000 puntos.

The Passport Index emite certificado atractivos [https://discover.passportindex.org/press-releases/uae-passport-awarded-certificate ] para los poseedores de las principales posiciones. Referidos como "piezas de arte", los certificados anteriores se han emitido para Singapur, Emiratos Arabes Unidos y otros.

Entre la encantadora campiña de Corea del Sur, que cuenta con cerezos, templos ancestrales budistas, islas icónicas sub-tropicales y ciudades diversas ambiciosas, como Seúl, es el momento de contar con sus más de 5.000 años de historia y cultura para que el mundo lo admire.

"Passion. Connected.". Este es el lema oficial de los PyeongChang 2018 Winter Olympics que se celebran en Corea del Sur. "El nuevo lema integra nuestra visión de ampliar la participación en los deportes de invierno para una audiencia realmente mundial e insta a las personas a crear y compartir sus experiencias únicas en la vida en PyeongChang", destacó el director general del PyeongChang Organizing Committee, Yang-ho Cho.

Acerca de The Passport Index The Passport Index es la autoridad mundial acerca de la clasificación mundial de pasaportes en tiempo real. Utilizada por gobiernos de todo el mundo para controlar y aumentar el poder de sus pasaportes, The Passport Index es el servicio de más reconocimiento y confianza, y cuenta con más de 12 millones de usuarios hasta la fecha. Los usuarios disfrutan en el fascinante mundo de los pasaportes, explorando sus diseños, ordenándolos (por país, región e incluso por color), los compara uno con otro y ve cómo mejorar su Global Mobility Score.

Consultas para medios: Rupert Wright, media@passportindex.org, +44(0)7557-371-908

PUBLICIDAD