COMUNICADO: Los científicos del Dakila Pesquisas emiten un documental que demuestra que la Tierra no es redonda

SAO PAULO, 19 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- Las indagaciones sobre la forma de la Tierra han sido un tema recurrente a lo largo de la historia de la humanidad. Científicos brasileños del Dakila Pesquisas, basándose en varios fenómenos naturales que contradicen las enseñanzas académicas aceptadas sobre el tema, decidieron investigar dichas inconsistencias. En siete años de estudio, se llevaron a cabo experimentos científicos en diferentes partes del mundo, con la participación de instituciones gubernamentales e investigadores profesionales de varios campos. Los resultados se presentarán en el documental Tierra Convexa: El documental. El preestreno, con invitación, tendrá lugar el 26 de marzo a las 7:30 pm en Shopping Eldorado en São Paulo (SP). Tres días después, el documental se estrenará en es.terraconvexa.com.br [http://es.terraconvexa.com.br/], en portugués, inglés y español.

Según Urandir Fernandes de Oliveira, el fundador de Dakila Pesquisas, la tesis de que la Tierra es redonda ha sido refutada por siete experimentos: un experimento geodésico, que consiste en medir dos edificios a una distancia considerable; el uso del nivel del mar como referencia; un experimento láser para determinar la llanura de superficies acuáticas; la nivelación de superficies acuáticas; distorsiones ópticas relacionadas con los procesos de reflexión; un experimento con barcos en la línea del horizonte y experimentos relacionados con la gravedad y cuerpos celestiales.

Para llevar a cabo el experimento geodésico, se midieron la base y la parte superior de dos edificios, uno en Torres, Rio Grande do Sul, y otro en Natal, Rio Grande do Norte. Los ingenieros del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) participaron en dichas actividades. Se utilizó un láser de largo alcance para medir la llanura de las superficies acuáticas de la presa Três Marias en Minas Gerais; en el Lagoa dos Patos, en Rio Grande do Sul, en el Lago Titicaca en Perú; los mares que rodean la isla de IIhabela en el estado de São Paulo y los mares que rodean el Estrecho de Gibraltar, la ruta marítima que separa Europa de Africa. De esta manera se ha cuestionado la teoría de la gravedad debido a dos medidas naturales esenciales: las líneas de plomo y el nivel.

Todos los experimentos contaron con la participación de astrónomos, cartógrafos, geólogos, topógrafos e ingenieros civiles, entre otros investigadores profesionales. Se utilizó equipamiento puntero. Después de la emisión del documental, Dakila Pesquisas publicará toda la metodología y tecnología que utilizó para que los interesados puedan verificar los resultados.

"Además de abordar el tema de la forma de la Tierra, el documental revelará el descubrimiento de un nuevo continente sellado por un gran muro de hielo. También se demostrará nuevo conocimiento relacionado con el Sol, la Luna y las constelaciones", desveló Urandir Fernandes de Oliveira.

Después de la emisión del documental, se publicará el libro Tierra Convexa, incluyendo todos los descubrimientos científicos y un nuevo mapa del mundo.

Fundado en 1997, en Corguinho, Mato Grosso do Sul, Dakila Pesquisas se compone de investigadores y científicos de varias áreas de conocimiento, principalmente las ciencias exactas y las ciencias naturales.

Información: Camila Cortez (+55-61-4141-7045) camila@supremaintegrada.com.br[mailto:camila@supremaintegrada.com.br]

Sitio Web: http://es.terraconvexa.com.br/

