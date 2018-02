330 43

COMUNICADO: Innis & Gunn y Tullamore D.E.W. combinan la artesanía escocesa e irlandesa

EDIMBURGO, Escocia, February 19, 2018 /PRNewswire/ --

- Innis & Gunn y Tullamore D.E.W. combinan la artesanía escocesa e irlandesa para lanzar un nuevo whisky irlandés edición limitada con barrica envejecida de stout

Dos pioneros dentro de elaboración de cerveza artesana y destilería, Innis & Gunn y Tullamore D.E.W. Irish Whiskey, han colaborado por primera vez para crear Kindred Spirits, una edición limitada de whisky envejecido de stout utilizando barricas de whisky irlandés de triple destilación.

Utilizando un proceso de envejecimiento en barrica único desarrollado por medio del equipo de destilación de Innis & Gunn, Kindred Spirits se Madura utilizando las mejores barricas de whisky irlandés de triple mezcla y triple destilación de Tullamore D.E.W. con el fin de crear una stout escocesa suave y deliciosa que sea mejor que la suma de sus partes.

El resultado es una stout artesana única en su clase - el maridaje perfecto del carácter de la cerveza empaquetada con un sabor excepcional de Innis & Gunn, junto al sabor suave, dulce y picante de Tullamore D.E.W., que presenta notas de chocolate oscuro y café junto a los toques de vainilla y roble en una elaboración al 6,1% ABV.

Para conmemorar esta colaboración tan especial, Kindred Spirits celebra la parte rica que desempeña la música en la cultura escocesa e irlandesa, al igual que en el whiskey y la cerveza, para reunir de forma conjunta una de las exportaciones musicales mejores de cada uno de los países a fin de colaborar en una versión de una canción folclórica tradicional escocesa. El grupo irlandés Ash y el escocés Frightened Rabbit se reunieron en Kindred Spirits en la ciudad natal de Innis & Gunn, Edimburgo, para crear las Kindred Sessions, ya disponibles para su visualización a través de https://youtu.be/Opv7UCds_fM

Dougal Gunn Sharp, fundador y Master Brewer de Innis & Gunn, explicó:

"Los escoceses e irlandeses comparten una potente conexión celta en nuestra cultura y nuestro carácter, un vínculo que nos atrae junto a Tullamore D.E.W. Una elaboración que es superior a la suma de sus partes, Kindred Spirits es una celebración de los mejor de la artesanía escocesa e irlandesa, y en nuestra asociación que utiliza nuestro barril único dentro del proceso de envejecimiento de cerveza junto a las legendarias barricas de whisky de Irlanda de Tullamore, ha propagado la creación de un sabor emocionante y único alternativo a las stouts tradicionales".

John Quinn, embajador de marca mundial de Tullamore D.E.W., comentó:

"Nuestra asociación con Innis & Gunn nos ha llevado a estar más cerca de una marca que comparte nuestra pasión por la innovación y creación de productos de calidad y carácter excepcionales. La cerveza y el whisky siempre han sido 'primos de malta', ya que la cebada de malta es un ingrediente clave para ambos, y celebramos este vínculo único por medio de D.E.W. y de una elaboración - el emparejamiento de Tullamore D.E.W. con los grandes artesanos de la cerveza como Kindred Spirits para una noche llena de auténtico carácter".

Kindred Spirits ya está disponible en Reino Unido e Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Francia, Australia, Sudáfrica, Dinamarca, Finlandia y Singapur.

Notas para los redactores:

Acerca de Tullamore D.E.W.

Tullamore D.E.W. es la segunda marca mundial de whisky irlandés y cuenta con unas ventas mundiales de más de un millón (9L) de estuches al año. Conocido en el mundo por su sabor suave, el whisky irlandés Tullamore D.E.W. cuenta con destilación triple y una mezcla de los tres tipos de whisky irlandés - grano, malta y alambique, y cuenta con el sabor a fruta de la malta, creando la característica única de sabor que hace destacar a Tullamore D.E.W. del resto de whiskies de Irlanda. Nombrada Icons of Whiskey Brand Innovator of the Year en el año 2017, la revolucionaria gama de Tullamore D.E.W. incluye los tipos Tullamore D.E.W. Original, Tullamore D.E.W. 12 Year Old Special Reserve, Tullamore D.E.W. 15 Year Old Trilogy, Tullamore D.E.W. 14 Year Old Single Malt, Tullamore D.E.W. 18 Year Old Single Malt, Tullamore D.E.W. Cider Cask Finish y Tullamore D.E.W. Phoenix.

Tullamore D.E.W. se convirtió en parte de la familia William Grant & Sons en el año 2010.

Acerca de Innis & Gunn

Innis & Gunn es una de las destilerías internacionales escocesas artesanas de más éxito, vendiendo más de 27 millones de botellas de cerveza en más de 30 países en el año 2017. Como pionera del envejecimiento en barrica, Innis & Gunn utiliza dos métodos para llevar a cabo el envejecimiento en barrica, tanto para la cerveza tradicional dentro de la técnica del barril, además de un barril único e innovador dentro del proceso de cerveza desarrollado por el fundador y Master Brewer, Dougal Gunn Sharp. Vea cómo Innis & Gunn pone el barril en la cerveza. [https://www.innisandgunn.com/brewery/barrel-aging ]

