COMUNICADO: Entrevista con la compañía de blockchain Fineqia International Inc. (2)

R: Rudra Dalmia Siento que el próximo año será muy emocionante, donde los líderes claros emergerán, que podrán emitir alt-coins y también asegurar que el "servicio" prometido se entrega a los portadores de monedas. Comparo esta etapa con el mundo de Internet temprano donde Netscape, Yahoo y AOL emergieron como líderes dominantes. Es muy difícil predecir los próximos 5 años, pero como el poder de la informática aumenta, vemos un crecimiento análogo al mundo de servicios financieros donde la velocidad de conectividad permite precios justos de los activos con el programa de comercio - por ejemplo algunos de los intercambios emergentes de blockchain se convertirán en el nuevo Nasdaqs y la potencia de cálculo junto con conectividad de alta velocidad de fibra/inalámbrica creará un mercado mundial 24/7 para intercambio de valor.

Ningún país puede permitirse ignorar la tecnología blockchain, no importa cuáles sean sus inhibiciones sobre la criptodivisa. Las autoridades monetarias en todo el mundo se darán cuenta de que la criptodivisa es la puerta de enlace a la tecnología blockchain y es el único habilitador del intercambio de valor dentro del mundo tokenizado. Siento que blockchain estará en el momento Y2K de India otra vez, cuando India se establezca como el proveedor de conocimientos de tecnología y personal especializado y continuamente se traslade hasta la cadena de valor. Ahora, 2 de cada 3 empresas de tecnología más grande del mundo son dirigidas por ejecutivos que no son sólo indios sino fueron educados en el sistema educativo indio y se trasladaron al oeste para educación post-doctoral; Satya Nadella (Microsoft) y Sundar Pichai (Google).

Europa lo hará fantásticamente bien en esta fase por el fuerte poder y fondo matemático de los institutos educativos de los países del Bloque del Este. Países como Estonia, Lituania, Polonia, etc. emergerán con fuertes compañías que serán parte del cambio de paradigma globalmente.

P: Investorideas.com Criptodivisa versus blockchain; ¿ cree que veremos a ambas sobrevivir en los próximos cinco años o cree que la blockchain será la de más longevidad?

R: Rudra Dalmia Las criptodivisas son la puerta de enlace al mundo de transacciones de blockchain. Son el combustible para potenciar transacciones y transferir valor, al igual que el dólar estadounidense potencia el comercio del petróleo global, excepto que no haya una sola moneda dominante. !Tiempos emocionantes se aproximan!

