330 43

COMUNICADO: Entrevista con la compañía de blockchain Fineqia International Inc. (1)

POINT ROBERTS, Washington y DELTA, British Columbia, February 14, 2018 /PRNewswire/ --

-- Entrevista con la compañía de blockchain Fineqia International Inc. en la que se analiza el nuevo grupo de asesoría de inversión de blockchain

Investorideas.com, un líder en contenido de blockchain con sus portales de bitcoin y blockchain Bitcoinandblockchainstocks.com [http://www.bitcoinandblockchainstocks.com ], Cryptocurrencyinvestorideas.com [http://www.cryptocurrencyinvestorideas.com ] y Blockchaininvestorideas.com [http://www.blockchaininvestorideas.com ] lanza una entrevista de preguntas y respuestas exclusiva con Rudra Dalmia en la que se analiza la reciente formación de Fineqia International (CSE: FNQ), de un nuevo grupo de asesoría en inversión de blockchain.

Rudra Dalmia es un inversor ángel, mentor en tecnología y filántropo y está presidiendo la junta de asesoría de blockchain para Fineqia International Inc. Es también un consultor para Swordfish Investments, un fondo de inversión en tecnología y capital privado en Londres y anterior director general de Saxo Financial Services (Saxobank India), una de las mayores plataformas de trading del mundo para moneda y valores.

Entrevista de preguntas y respuestas

P: Investorideas.com Rudra, ¿ puede darnos una visión general de su historial en el sector fintech y cómo eso le llevó a su nuevo cargo de asesoría en blockchain con Fineqia?

R: Rudra Dalmia Como gestor de activos en el mercado de valores privados y públicos en Londres, Nueva York y la India, he sido un inversor tradicional y banquero de inversión durante más de 18 años. Pasé cuatro años como director general de Saxo Financial Services (SaxoBank's India operation) construyendo su negocio de marca blanca con algunos de los mayores bancos y agentes de la India. Saxo Bank es el pionero en tecnología financiera y trading de moneda durante más de 20 años en Europa y Asia. Construir su negocio de marca blanca en la India desde cero me dio una increíble perspectiva sobre los mercados de divisas, liquidez y el poder de la tecnología para maximizar los márgenes. Lo más cercano a la blockchain y la criptomoneda fue obviamente los mercados de divisas.

Como inversor y asesor inicial para Fineqia International Inc. desde 2015, estuve implicado en su decisión de girar hacia la tecnología de blockchain y he utilizado mi experiencia evaluando varios contratos y recomendándolos a la junta directiva. La mayor parte de los contratos realizados para Fineqia están en compañías de tecnología de vanguardia con algunos de los criptoinversores y blockchains de más prestigio del mundo.

P: Investorideas.com En el comunicado de prensa, usted dice: "Las tecnologías blockchain representan un cambio de paradigma en el funcionamiento de los servicios financieros. El valor a largo plazo de esta nueva tecnología aún se está mapeando y queremos participar activamente en la arquitectura de este nuevo panorama". ¿ Puede ampliar eso y cómo define el cambio de paradigma?

R: Rudra Dalmia Tanto se ha escrito sobre el blockchain que cuesta no ser repetitivo; sin embargo, la respuesta más sencilla para sus lectores es que una blockchain bien implementada permite disposiciones inmutables automatizadas (basadas en eventos) que aumentan la eficiencia y minimizan el fraude y minimizan disputas porque las reglas son no maleables y definidas en la aparición.

Durante la infancia de esta tecnología y la adopción de la criptodivisa como medio de disposición, la industria afrontará varios problemas con la regulación, la detección del fraude, la gestión de transacciones, la seguridad, etc. Los inversores y operadores que trabajan en los principios fundamentales de la resolución de problemas y fuerte arquitectura de seguridad sobrevivirán y crecerán. El cambio de paradigma a largo plazo se producirá cuando las divisas fiduciarias se hacen totalmente tangibles en tiempo real con cripto and alt-coins y cada empresa es capaz de valorarse y comerciar en un mercado global utilizando varias opciones para efectuar transacciones y establecer ganancias y pérdidas con el portador de monedas integradamente.

En términos puramente económicos, la tecnología blockchain permitirá el adecuado precio de los activos o factores de producción con los servicios que contienen; los servicios serán rastreables y monetizables. Este será el cambio de paradigma.

P: Investorideas.com ¿ Cuáles son algunas de las cosas primordiales que busca en una compañía de blockchain al revisarla como posible oportunidad de inversión?

R: Rudra Dalmia Nuestra estrategia de inversión es evolucionaria y seguirá la curva de la industria, mientras la industria madura y las líneas entre la fase temprana y la fase de crecimiento comienzan a disiparse, nos adaptaremos para definirla aún más claramente. En este punto, nos fijamos en los empresarios de calidad cuyas empresas están habilitadas por tecnología adecuadamente, para confirmar la estrategia de blockchain a largo plazo donde la propuesta de valor es fácil de tokenizar. Estamos invirtiendo en varias fases de un ciclo de vida de la compañía, desde la incubación a la fase inicial de la fase de crecimiento.

Incubación - En la fase de incubación miramos el conocimiento funcional del negocio específico del empresario y probamos esta lógica de mover su negocio a la blockchain. Si el fundador tiene un fuerte conocimiento de la industria de su sector y tiene un buen mapa de carretera, guiamos a los empresarios y les ofrecemos recursos adecuados y redes para construir la pila de blockchain. Si nos gusta el acuerdo, asumimos la posición importante en la compañía y luego guiamos al promotor en su ruta de crecimiento utilizando nuestra red/recursos y nuestra junta asesora.

Fase temprana - Los hitos tecnológicos logrados por el equipo fundador y su conocimiento fundamental del sector. Solo nos implicamos con empresas que tienen una fuerte presencia online, donde los equipos tienen un historial rentable en la forma tradicional de operar y donde la ruta de expansión es clara. Los planes de expansión típicos están probados en la capacidad del equipo para tener una ICO de éxito, sin embargo no es necesariamente el único criterio.

Fase de crecimiento - Hemos invertido y estamos evaluando algunas compañías de fase de crecimiento. Esta es la fase donde las empresas se han definido claramente en los últimos 12-18 meses y está lista para lanzar su estrategia de blockchain beta y ya está emitiendo tokens o alt-coins. Algunas de las compañías más emocionantes que hemos visto están en esta fase.

La calibración continua de esta estrategia nos permite polinizar cruzadamente varios conjuntos de destrezas y transmitir el conocimiento fundamental en varias compañías de cartera y posteriormente asesorarles para no repetir los errores cometidos por otros.

P: Investorideas.com ¿ Dónde ve las mayores oportunidades para blockchain en el próximo año, y cinco años y con su historial en la India y Europa, cómo ve que se esté aceptando/integrando allí frente a Norteamérica?

(CONTINUA)

PUBLICIDAD