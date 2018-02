330 43

COMUNICADO: Intelex anuncia a los finalistas del premio EHSQ Alliance, un reconocimiento a los principales clientes que cambian los

February 14, 2018

Se honrará a los ganadores durante la celebración de la 2018 EHSQ Alliance Conference

el 18 de abril, que se llevará a cabo en Austin, Texas

Intelex Technologies, destacado proveedor de software basado en nube de gestión medioambiental, de salud, seguridad y calidad (EHSQ), ha anunciado hoy a los finalistas del premio 2018 EHSQ Alliance en 9 categorías.

Con clientes en todo el mundo, los premios abarcan desde las categorías Environmental Stewardship, Quality Excellence, Health & Safety Performance hasta Implementation Partner.

"Estos premios son una oportunidad para nosotros al tiempo que la comunidad celebra la excelencia en el campo de la gestión Environmental, Health, Safety and Quality (EHSQ), reconociendo el trabajo innovador y revolucionario que se lleva a cabo dúa a día dentro de nuestra industria. Nuestra esperanza es que las mejores prácticas compartidas aquí ayuden a inspirar a toda la industria para transformar y acelerar su rendimiento EHSQ y realmente tengan un amplio impacto industrial para cambiar los negocios para siempre", destacó Vinay Nair, vicepresidente senior de marketing de Intelex.

Intelex reconoce la excelencia en la innovación, liderazgo, compromiso y logros destacados demostrados por sus clientes y socios en las categorías siguientes.

Entre los finalistas se incluyen:

Premio Finalista Finalista Finalista

Implementation Partner Arcadis ERM Summit EHSQ

Solution Partner Enhesa RegScan

GBW Rail Car

Quality Excellence Services NASA Nestle

Supplier Management

Excellence CKE Nexteer Starbucks

EHSQ All-Star Chris Ward Jeremy Milam

Health & Safety

Performance Ecolab Bimbo Bakeries Moss

GBW Rail Car Energy Transfer

Environmental Stewardship Cabot Services Partners

LP Building GBW Rail Car

Integrated EHSQ Products DHL Supply Chain Services

Engagement ABB Ecolab Agnico Eagle

Acerca de la EHSQ Alliance Conference Los ganadores se anunciarán en la 2018 Alliance Conference el 18 de abril en Austin, Texas, durante la cena de ceremonia de premios en el Hotel Fairmont. La 2018 EHSQ Alliance Conference se llevará a cabo del 18 al 20 de abril. Más información disponible aquí: (enlace [https://www.ehsqallianceconference.com ])

Acerca de Intelex Technologies: Con más de 1.000 clientes y 1 millón de usuarios, Intelex Technologies Inc. es un líder mundial en software de gestión medioambiental, de salud, seguridad y calidad (EHSQ). Desde el año 1992, su plataforma y aplicación escalar y basada en la web ha ayudado a los clientes de todas las industrias a mejorar su rendimiento empresarial, mitigando los riesgos de nivel de organización y asegurando una compatibilidad sostenida con los estándares aceptados a nivel internacional (por ejemplo, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y OHSAS 18001) y los requisitos normativos. Intelex es una de las compañías de tecnología de crecimiento más rápido de Norteamérica, ha recibido el premio Waterstone's Most Admired Corporate Cultures, el premio de mejor patrono Aon Hewitt, y anteriormente ha sido el ganador repetido del premio Deloitte's Best Managed Companies. Si desea disponer de más información, visite la página web http://www.intelex.com.

Contacto para medios: Jennifer Rollo 416-646-2597 Jennifer.Rollo@intelex.com

