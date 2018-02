330 43

COMUNICADO: Lumenis presenta la tecnología de PicoFractional(TM) en la reunión anual de AAD

SAN DIEGO, February 14, 2018 /PRNewswire/ --

-- Lumenis tiene experiencia acústica y de calor y presenta la tecnología de PicoFractional(TM) en la reunión anual de la American Academy of Dermatology (AAD)

Lumenis Ltd. [http://www.lumenis.com ], la mayor compañía de dispositivos médicos basados en energía del mundo para aplicaciones estéticas, quirúrgicas y oftálmicas está encantada de dar a conocer Pico Fractional [http://www.lumenis.com/Solutions/Aesthetic/Products/PiQo4 ](TM), un nuevo láser fraccional fotoacústico, en la reunión anual de la American Academy of Dermatology (AAD) en San Diego, CA, 16-18 de febrero de 2018.

Pico Fractional, es una nueva pieza de mano PiQo4(TM), que introduce un haz de láser fraccional basado en fotoacústica. A diferencia de tratamientos con láser tradicionales, que utilizan energía térmica, PicoFractional crea miles de zonas de tratamiento microscópicas en la piel y utiliza el efecto de rotura de las ondas sonoras para crear pequeños agujeros profundos en la dermis, conocido como Degradación Optica Inducida por Láser (LIOB). El rayo fotoacústico crea ondas de presión que inician una respuesta de curación inflamatoria mejorada, resultando en un aumento de la producción de colágeno y elastina.

"Lumenis está encantado de presentar esta nueva tecnología y todas sus ventajas para nuestros clientes y consumidores. La plataforma de PiQo4 ha alcanzado un nuevo nivel de versatilidad, ofreciendo realmente revestimiento acústico de piel conduciendo a neocologénesis y tiempo de inactividad mínimo," dijo Tzipi Ozer-Armon, consejero delegado de Lumenis. "Esta combinación única de alta eficacia con el tiempo de recuperación reducido al mínimo destaca nuestro compromiso continuo de ofrecer la mejor tecnología para una mejor atención al paciente."

Con las tecnologías fototérmica y fotoacústica innovadoras de Lumenis con este año, el tema de la marca será "Acústica y Calor," que se representará con una aventura 3D [https://information.lumenis.com/lumenis-aad-san-diego-2018-lp ] destacando el poder que ambos tienen en la transformación de la industria estética. Los productos de la amplia gama de Lumenis permiten a los médicos trabajar utilizando una combinación de tecnologías, como IPL y PiQo4. Con un holograma 3D que viaja por asombrosos resultados dermatológicos, el expositor de este año será una mirada emocionante al futuro de la estética.

"Esto es una gran combinación, [acústica y calor son] una gran pareja. Tiene el efecto acústico del modo fraccional de PiQo4 que es muy sinérgico con el modo térmico del sistema AcuPulse. Así que ahora tienes un láser penetrante agradable, profundo, pero sin dolor," dijo el Dr. Vic Ross, que utiliza AcuPulse y PiQo4 en su práctica.

Para más información sobre la familia de productos de Lumenis, visite el stand de Lumenis (#2229) o lumenis.com [http://www.lumenis.com/Solutions/Aesthetic/Events/american-academy-of-dermatology-2018-annual-meeting ] para una agenda detallada de las actividades en la Conferencia.

Acerca de Lumenis Lumenis es un líder global en el campo de las soluciones clínicas mínimamente invasivas para los mercados estéticos, quirúrgicos y oftálmicos, y es un reconocido experto en el desarrollo y comercialización de tecnologías innovadoras basadas en la energía, incluyendo láser, luz pulsada intensa (LPI) y radiofrecuencia (RF). Durante más de 50 años, los productos revolucionarios de Lumenis han redefinido los tratamientos médicos y han establecido numerosos estándares gold tecnológicos y clínicos. Lumenis ha creado con éxito soluciones para condiciones previamente no tratables, y diseñado tecnologías avanzadas que han revolucionado los métodos de tratamiento existentes. Para más información, visite: http://www.lumenis.com Declaraciones prospectivas La información facilitada en este comunicado puede contener declaraciones relativas a las expectativas actuales, estimaciones, predicciones y proyecciones sobre eventos futuros que son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas pueden incluir, entre otros, planes, objetivos y expectativas de la Compañía para operaciones futuras, incluyendo sus resultados de operaciones proyectados. Las declaraciones prospectivas a menudo se caracterizan por el uso de terminología prospectiva como "podría", "podrá", "espera", "anticipa", "estima", "continúa", "cree", "debería", "pretende", "planea", "proyecta" u otras palabras similares, pero no son la única manera en que pueden identificarse estas declaraciones. Estas declaraciones prospectivas se basan en las actuales estimaciones y proyecciones de resultados o tendencias futuras de nuestra directiva. Los resultados reales pueden diferir de los proyectados como resultado de determinados riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas se realizan solo en la fecha de las mismas, y la Compañía no asume obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

Para más información, contacte con 5W Public Relations en Lumenis@5wpr.com.

CONTACTO: +1-212-999-5585

