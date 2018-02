330 43

COMUNICADO: Hagiwara Solutions, proveedor japonés de soluciones SSD, y D-CLUE Technologies, desarrollador de sistemas sensores

Exhiben productos juntos en la exhibición de sistemas incorporados "embedded world 2018" en Núremberg, Alemania

OSAKA, Japón, 13 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- Hagiwara Solutions Co., Ltd. y D-CLUE Technologies Co., Ltd. -- compañías miembro del grupo ELECOM Group -- mostrarán sus productos en "embedded world 2018", la mayor conferencia de sistemas incorporados, que se celebrará en Núremberg, Alemania del 27 de febrero al 1 de marzo de 2018.

(Imagen: http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201802090818/?images [http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201802090818/?images] )

Hagiwara Solutions (http://www.hagisol.com/ [http://www.hagisol.com/]) es un fabricante japonés que desarrolla productos de almacenamiento tales como las tarjetas de memoria SSD y SD cargadas con firmware original y optimizadas para equipos industriales. Los productos de almacenamiento de Hagiwara Solutions son muy fiables y tienen mucha calidad, creados a partir de los conocimientos acumulados de más de 20 años. La compañía, con esa pericia, también ha desarrollado su propio firmware optimizado para equipos industriales. Dichos valores han permitido a la compañía mantener una cuota de categoría mundial del mercado en Japón.

Hagiwara Solutions, en el próximo "embedded world 2018", presentará sobre todo sus esfuerzos hacia el futuro; en campos tales como productos 3D montados en NAND, productos de almacenamiento de la siguiente generación, y eSD (Embedded SD), almacenamiento flash incorporado, como un producto nuevo que posibilita reducir el material base de embalaje.

-D-CLUE Technologies (http://www.d-clue.com/en/ [http://www.d-clue.com/en/]) es un vendedor japonés de soluciones basadas en propuestas, que hace realidad los sueños de sus clientes juntando tres tecnologías esenciales "sensores", "procesamiento" y "conexión", para resolver los problemas de los clientes.

-D-CLUE Technologies, que mostrará y demostrará en directo una plataforma de comunicación inalámbrica, que ayuda a proporcionar servicios IoT conectando un terminal sensor para datos BLE a un portal en la próxima exhibición internacional, presentará al público general sus tecnologías de sensores analógicos mostrando prototipos de instrumentos de medición del flujo de la sangre que utiliza tecnología analógica y RF, un sistema de movimiento diseñado para asegurar una navegación segura de los automóviles y un sensor de vigilancia del suelo para agricultura inteligente.

Te damos la bienvenida a la caseta del grupo cuando visites "embedded world 2018".

Nombre de la exhibición: embedded world 2018 Recinto: Exhibition Centre Nuremberg, Núremberg, Alemania Fecha: 27 de febrero (mart.) - 1 de marzo (juev.) de 2018 Ubicación de la caseta: Caseta nº.2-540, vestíbulo nº 2 Información de la caseta: http://prw.kyodonews.jp/img/201802090818-O5-Tkns17V1 [http://prw.kyodonews.jp/img/201802090818-O5-Tkns17V1]

Página del comunicado de prensa: https://www.hagisol.com/EW2018/ [https://www.hagisol.com/EW2018/]Dirección de contacto de correo electrónico: hsolsupport@hagisol.co.jp[mailto:hsolsupport@hagisol.co.jp]

CONTACTO: CONTACTO: Kazuhisa Takeuchi, Hagiwara Solutions Co., Ltd.,Tfno.: +81-52-223-1312, correo electrónico: pr@hagisol.co.jp

