COMUNICADO: Cifras de tráfico de Fraport - Enero de 2018: Fraport inicia el nuevo año con un fuerte crecimiento (2)

Cifras de tráfico de Fraport Enero de 2018 Aeropuertos del Grupo Fraport(1) Enero de 2018 Acumulado anual en 2018 Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos totalmente consolidados cuota (%) Mes % Mes % Mes % Acumulado anual % Acumulado anual % Acumulado anual % --- --- --- --- --- --- FRA Fráncfort Alemania 100,00 4 549 397 7,6 166 565 0,4 36 816 8,6 4 549 397 7,6 166 565 0,4 36 816 8,6 --- --------- -------- ------ --------- --- ------- --- ------ --- --------- --- ------- --- ------ --- LJU Liubliana Eslovenia 100,00 100 375 12,3 1016 18,0 2465 11,4 100 375 12,3 1016 18,0 2465 11,4 --- --------- --------- ------ ------- ---- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ---- Fraport Brasil 100,00 1 297 288 0,4 5098 31,2 12 867 10,9 1 297 288 0,4 5098 31,2 12 867 10,9 -------------- ------ --------- --- ---- ---- ------ ---- --------- --- ---- ---- ------ ---- FOR Fortaleza Brasil 100,00 594 251 -5,6 2974 19,4 5235 2,3 594 251 -5,6 2974 19,4 5235 2,3 --- --------- ------ ------ ------- ---- ---- ---- ---- --- ------- ---- ---- ---- ---- --- POA Porto Alegre Brasil 100,00 703 037 6,0 2124 52,2 7632 17,7 703 037 6,0 2124 52,2 7632 17,7 Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 549 506 -5,1

Definiciones: 1 Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegada+salida+tránsito se cuenta una vez), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegada+salida, excluyendo tráfico en tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegada+salida); 2 Cifras preliminares; 3 Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (llegada+salida+tránsito se cuenta una vez, incl. aviación general), Carga (llegada+salida+tránsito se cuenta una vez, en toneladas métricas), Movimientos (llegada+salida); 4 Solo tráfico entrante; 5 Tráfico previsto y chárter; 6 Cambio absoluto con respecto al año anterior en %; * Carga = flete y correo

