COMUNICADO: Spin Master demanda a Alpha Group por infracción de patente relacionada con los destacados juguetes Bakugan

TORONTO, February 13, 2018 /PRNewswire/ --

Spin Master Corp. , empresa mundial líder en el sector del entretenimiento infantil, ha demandado a Alpha Group US, LLC y Alpha Animation and Toys Limited en múltiples jurisdicciones en relación al suministro de su producto de juguete Screechers Wild, que Spin Master alega infringe las patentes que cubren sus juguetes globalmente populares Bakugan(R).

Spin Master ha conseguido sus patentes mundiales para proteger la característica de transformación magnética asociada a sus revolucionarios y exitosos juguetes Bakugan. En procesos judiciales recientemente realizados por Spin Master, se alega que la característica de transformación de los juguetes Screechers Wild de Alpha Group infringen las patentes que cubren los juguetes Bakugan de Spin Master.

Tras el descubrimiento de las ventas del producto Screechers Wild, Spin Master interpuso unos procesos judiciales por infracción de patente en Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. Spin Master busca mandatos contra las ventas continuadas, además de demandas por daños adicionales basados en las ventas en marcha, a pesar de que Spin Master puso sobre aviso a Alpha Group.

Spin Master ha estado activa en lo que respecta a la protección de la propiedad intelectual de Bakugan en China, donde las demandas por infracción de patente se han interpuesto basándose en su tecnología Bakugan frente a GuangZhou Lingdong Creative Culture Technology Co. Ltd, en relación a su línea de transformación de esferas denominada "Eonster Hunter".

"Spin Master controla de forma activa mercados en todo el mundo, y seguirá evaluando y protegiendo sus derechos de propiedad intelectual donde crea que se traspasen estos derechos. Queremos agradecer por anticipado a nuestros socios al por menor el respeto de nuestra propiedad intelectual y poder hacer lo correcto para las compañías que invierten en una auténtica innovación", declaró Ben Gadbois, director general mundial y responsable de operaciones de Spin Master. Ronnen Harary, vice-consejero delegado de Spin Master, añadió: "Bakugan fue un fenómeno mundial a nivel de juguete, y hemos tomado, y seguimos tomando, un gran cuidado para proteger nuestra tecnología de transformación innovadora en los principales territorios de todo el mundo. Tenemos más patentes archivadas, lo que fortalecerá aún más a nuestra tecnología Bakugan. Spin Master espera que sus competidores respeten la propiedad intelectual de Spin Master, y darán todos los pasos necesarios para protegerlo, sin creen que estos derechos han sido transgredidos".

Acerca de Spin Master

Spin Master es una empresa internacional con liderazgo en el sector de entretenimiento para niños que crea, diseña, fabrica, otorga licencias y comercializa una cartera diversificado de innovadores juguetes, juegos, productos y propiedades de entretenimiento. Spin Master es reconocida por sus premiadas marcas, entre las que figuran Zoomer(R), Bakugan(R) y Meccano(R), y sus Juguetes del Año 2017, Hatchimals(R), Air Hogs(R) y PAW Patrol(R). Desde 2005, Spin Master ha recibido 92 nominaciones TIA como Toy of The Year (TOTY) con 21 victorias en una variedad de categorías de productos que incluyen 13 nominaciones TOTY como Innovative Toy of the Year, más que cualquiera de sus competidores. Hasta la fecha, Spin Master ha producido seis series de televisión, entre ellas el éxito de 2007 Bakugan: La Batalla (Bakugan Battle Brawlers) y al actual éxito Patrulla Canina (PAW Patrol), que se emite en más de 160 países y territorios. Spin Master emplea a más de 1.500 personas en todo el mundo y tiene oficinas en Canadá, Estados Unidos, México, Francia, Italia, Reino Unido, Eslovaquia, Polonia, Alemania, Suecia, Países Bajos, China, Hong Kong, Japón, Vietnam y Australia.

