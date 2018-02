330 43

COMUNICADO: EL MEJOR DE TODOS BIG BANG UNICO TMT, El cronógrafo del campeón invicto del noble arte del boxeo

"Todo el mundo sabe que soy un apasionado de los mecanismos bellos, y de los relojes brillantes en particular. Por ello, ver en la parte superior de mi reloj los destellos de las letras TMT x Hublot es para mí un enorme orgullo. Un reloj que también tiene un gran valor sentimental, puesto que simboliza mi carrera, mi récord imbatido de 50 victorias y 0 derrotas y mi último combate en el que he conseguido hacer historia".

Floyd "Money" Mayweather, Embajador de Hublot Quíntuple campeón del mundo

Recordman de su disciplina con 50 victorias y ninguna derrota

"Es un honor para nosotros haber forjado una alianza con la leyenda de las leyendas del noble arte del boxeo. Un campeón que, con su 50[a] victoria, ostenta el récord absoluto en esta disciplina. "The Best Ever"! Cincuenta victorias, cero derrotas. El auténtico campeón de un arte que exige combatividad, coraje, superación, sentido del honor y una extraordinaria capacidad táctica. Evitar los golpes y saber propinarlos con fuerza, control y precisión, sin dudar jamás, ronda tras ronda, combate tras combate. La perseverancia es lo que marca la diferencia. Un campeón a imagen de Hublot: "first, unique, different!"

Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot

Doce veces, el campeón del mundo invicto en cinco divisiones, Floyd "Money" Mayweather, maestro del boxeo, campeón de campeones, que lideró durante más de dos décadas un récord de 50 victorias - 0 derrotas, se unirá a Hublot el sábado en Las Vengas para presentar sus dos nuevos relojes creados en colaboración. El Big Bang Unico TMT, abreviación de "The Money Team", que simboliza el poder y la gran visibilidad de la marca de moda de Floyd Mayweather.

Boutique Hublot Crystals I Las Vegas I 10 de febrero de 2018

El 26 de agosto de 2017, Floyd Mayweather, la superestrella del boxeo, entró en el ring del T-Mobile Arena con gran estilo. Sus shorts negros tachonados de oro lucían los motivos "TBE" y "HUBLOT", dos palabras para un mismo espíritu: el de la victoria absoluta. Una creación de Sophie Whittam, directora de Fight Label, la marca de lujo especializada en shorts y prendas de boxeo por excelencia. La genial diseñadora ha escogido los colores negro y oro como símbolo del carácter icónico y atemporal del atleta. Ha creado una ilustración que representa a Floyd sobre su propio billete de 1 millón de dólares. Recortado como una lámina de oro, este grafismo ha sido colocado a mano sobre piel de ternero negro mate. El cinturón, tallado en gamuza y piel de pitón negra brillante, está bordado con cristales de Swarovski.

Unos shorts que simbolizan alianzas y récords

La historia conjunta de Hublot y Mayweather comenzó en 2015 con la alianza "knockout", con motivo del "combate del siglo" que le enfrentó a Manny Pacquiao. Era la primera vez que Money exhibía una marca en sus shorts de boxeo. En 2017, con ocasión del combate bautizado como "Money Fight" contra Conor McGregor, Mayweather volvió a lucir en su cintura el nombre de Hublot. Sus shorts se han convertido en emblema de la leyenda de leyendas, sellando su 50[a] victoria sin sufrir ninguna derrota. Una prenda que, naturalmente, ocupó un lugar central en el diseño del Big Bang Unico TMT. Hublot incluso ha utilizado el escenario donde tuvo lugar la pelea para dar a conocer sus dos ediciones limitadas.

BIG BANG UNICO TMT - The Game Changer - El reloj de todas las victorias

El Big Bang Unico TMT viste su aspecto de campeón con una correa de piel de becerro negra, realzada con piel de pitón y clavos dorados, ilustrando el diseño de los célebres shorts que lució Mayweather durante su último combate. El oro del campeón de boxeo tiene su lugar en ambos relojes. Por primera vez se ha utilizado carbono incrustado de oro 3N para decorar el reloj desde la caja hasta el bisel. Un compuesto único, en el que el oro en polvo se ha insertado manualmente en las capas de carbono antes de comprimirlo. A las 12, el reloj muestra con orgullo en aplique las tres letras "TMT". En el fondo de zafiro puede leerse la inscripción del campeón: TBE, "The Best Ever". Editado en 100 ejemplares, el Big Bang Unico TMT está disponible también en 10 ediciones numeradas en oro 3N completamente engastado. Anillo, bisel, caja, contadores, índice y las tres letras de oro TMT brillan bajo la luz de 48 diamantes de talla baguette y 378 diamantes de talla brillante, alcanzando un peso quilate de 4,85.

Dos relojes invencibles que se suministran con un guante de boxeo firmado por el campeón de todos los tiempos.

Big Bang Unico TMT: ¿ Cuál será tu próximo desafío?

