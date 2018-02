330 43

COMUNICADO: Los drones de DJI alzan el vuelo con Worldpay

LONDRES, February 12, 2018 /PRNewswire/ --

El fabricante de drones DJI, líder del mercado, selecciona a Worldpay para los pagos

en línea

Worldpay Inc., líder global en el sector de los pagos, se ha asociado con DJI, el fabricante de drones más importante del mundo, a fin de contribuir a que la empresa amplíe su plataforma de comercio electrónico y llegue a más clientes de todo el mundo.

Se espera que el mercado global de los drones alcance un valor superior a los 11 200 millones de dólares en 2020[1]; asimismo, la adopción crece a un ritmo vertiginoso. Dado el creciente interés de los consumidores de toda Europa y de países como Australia y Japón, DJI ha seleccionado a Worldpay como socio en materia de comercio electrónico. Las capacidades de pago con tarjeta local de Worldpay y su reputada trayectoria en cuanto al impulso de las ventas en línea ayudará a DJI a conectar con clientes de distintas partes del mundo, al hacer que sus productos resulten más accesibles a los creadores, viajeros, fotógrafos y quienes utilizan la tecnología de los drones para su trabajo.

Christina Zhang, tesorera de DJI, afirma lo siguiente: "El mercado global de los drones se ha disparado en los últimos años; los clientes encuentran formas creativas de utilizar la tecnología y llevar nuevas perspectivas a su vida cotidiana. Se trata de un momento muy emocionante para el sector. A medida que nuestra tecnología se vuelve más fácil de usar, gracias a la expansión de las aplicaciones del sector, queremos que nuestros drones sean más accesibles a las personas de todo el mundo, tanto para trabajar como para divertirse. En el futuro cercano, esperamos llegar a más clientes nuevos en Europa y en la región de Asia-Pacífico, así como crear una experiencia más fluida y segura para nuestros clientes en línea con el respaldo de la solución de pagos de Worldpay".

Además de los servicios de procesamiento y la cobertura de tarjetas ya existentes, Worldpay también admite una variedad de pagos alternativos, como iDEAL en los Países Bajos y SOFORT en Alemania, lo que permite a los comercios aceptar más pagos mediante los métodos preferidos de los clientes locales.

El fabricante de drones también se ha beneficiado de la experiencia en la lucha contra el fraude que posee Worldpay. Debido al elevado valor de ticket medio de sus productos, DJI se rige por un elevado estándar a la hora de elegir herramientas de detección de fraudes y protección frente a estos. DJI utiliza "Risk Guardian", la herramienta de protección frente a fraudes de Worldpay, a fin de mejorar la protección de sus clientes y proporcionar la mejor experiencia de compra en línea posible. Desde que se implementó la solución contra fraudes de Worldpay, DJI ha sido testigo del descenso de los fraudes en relación con las ventas, todo ello mientras aumentan las tasas de aceptación de pagos en su conjunto.

Shane Happach, vicepresidente ejecutivo y director de Global Enterprise eCommerce en Worldpay, Inc., ha declarado lo siguiente: "Combatir a los estafadores en línea es una de las principales preocupaciones de los fabricantes electrónicos, especialmente en lo relativo a las tecnologías de vanguardia, como los drones. El reto para las empresas en auge radica en equilibrar las ventas de gran volumen con la capacidad de garantizar a los compradores un servicio seguro y fiable. Worldpay ha ayudado a miles de empresas de todo el mundo a lograr este equilibrio; así, las mejoras de DJI hasta la fecha demuestran lo fundamental que resulta un enfoque estratégico frente al fraude para el éxito de la expansión de una organización".

1. Gartner afirma que se comercializarán casi 3 millones de drones para uso personal y comercial en 2017 [https://www.gartner.com/newsroom/id/3602317 ]

Acerca de Worldpay, Inc.

Worldpay, Inc. es un proveedor de pagos de primer nivel con una capacidad única de impulsar el omnicomercio integrado global, cualquier pago y en cualquier lugar. Con una escala líder en el sector y una incomparable plataforma tecnológica integrada, Worldpay ofrece a sus clientes un conjunto integral de productos y servicios de manera global, que se proporcionan a través de un único proveedor.

Worldpay procesa más de 40 000 millones de transacciones cada año, a través de más de 300 tipos de pagos en 146 países y 126 monedas. La estrategia de crecimiento de la empresa incluye su expansión a mercados, segmentos verticales y de clientes de elevado crecimiento, incluidos el comercio electrónico global, los pagos integrados y B2B.

Worldpay, Inc. se formó en 2018 al combinarse las principales entidades de adquisición de operaciones comerciales en EE. UU. y el Reino Unido, Vantiv, Inc. y Worldpay Group plc. Worldpay, Inc. cotiza en el NYSE como "WP" y en la Bolsa de Londres como "WPY".

Visítenos en http://www.worldpay.com/global

Acerca de DJI

http://www.dji.com

CONTACTO: Global Enterprise eCom: Emily Lahey, directora de RR, PP Correoelectrónico: emily.lahey@worldpay.com, Teléfono +44(0)203-664-5663.Golin: Louise Mead, worldpayecommteam@golin.com, +44(0)207-067-0585

