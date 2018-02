330 43

COMUNICADO: El Empire State Building anuncia los ganadores del Concurso Nupcial del Día de San Valentín 2018 (1)

Once parejas se darán el "sí, quiero" en este emblemático monumento el 14 de febrero

NUEVA YORK, 9 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- El Empire State Building (ESB) ha anunciado hoy las once parejas afortunadas que han sido seleccionadas como ganadoras del Concurso Nupcial del Día de San Valentín presentado por Kleinfeld Bridal.

Desde 1931, el mundialmente famoso observatorio de la planta 86 del Empire State Building ha sido testigo de innumerables romances en la pantalla, lo que lo convierte en el escenario perfecto para que las parejas compartan su amor e intercambien sus votos. El Día de San Valentín es el único día del año en el que las parejas seleccionadas tienen la oportunidad única de casarse en el edificio más romántico del mundo. El 14 de febrero de este año, once parejas harán realidad la boda de sus sueños durante el 24 aniversario de esta tradición especial del Día de San Valentín.

A lo largo del día, las ceremonias nupciales tendrán lugar en el famoso observatorio de la planta 86 del Empire State Building de la siguiente manera:

-- 8:15 - Taryn Baum y Jarred Traub (Queens, Nueva York) - Taryn y Jarred, una pareja de la ciudad de Nueva York, se comprometieron en el Palacio de Versalles, en Francia. Dado que tanto Taryn como Jared son neoyorquinos de nacimiento, a Taryn no se le ocurrió mejor sitio para casarse que el lugar favorito de Jared en la ciudad, el Empire State Building. Participó en el concurso en secreto, sorprendió a su prometido con esta increíble noticia y, ahora, esta pareja local está feliz de poder intercambiar sus votos ante familiares y amigos en el mundialmente famoso observatorio de la planta 86. -- 8:30 - Alyx Paul y Jonathan Nazon (Bensalem, Pensilvania) - Alyx y Jonathan se conocieron en el instituto y representan la clásica historia de que "los opuestos se atraen": a Alyx le gustaban las ciencias y Jonathan era muy deportista. Llevan juntos más de siete años, incluida una temporada en la tuvieron que soportar una relación a distancia mientras Alyx perseguía su sueño de estudiar medicina. Jonathan le propuso matrimonio a Alyx en el observatorio del Empire State Building durante una de sus pocas visitas a casa. Están encantados de poder intercambiar sus votos en el lugar exacto donde sus vidas cambiaron para siempre. -- 8:45 - Alixandra y Brett Epps (Charlotte, Carolina del Norte) - La primera cita de Brett y Alixandra coincidió con la noche en que Brett empezó a experimentar síntomas que condujeron a un diagnóstico de GEFS, una forma rara de enfermedad renal. Su relación se vio reforzada por los obstáculos que Brett tuvo que superar y, después de saber que Brett necesitaba un trasplante de riñón, Alixandra se hizo las pruebas y demostró ser perfectamente compatible. La mañana de la operación, Brett le pidió matrimonio. La pareja está emocionada de poder renovar sus votos para estar juntos en la salud y en la enfermedad en lo alto del Empire State Building. -- 9:00 - An Wang y Wei Cui (Pekín, China y Nueva York, Nueva York) - Aunque An Wang y Wei Cui llevan diez años juntos, durante los últimos cuatro, se han visto dos veces al año, ya que Wei reside actualmente en Nueva York mientras que An vive en Pekín. Hace dos inviernos, visitaron juntos el mundialmente famoso Empire State Building y las impresionantes vistas al aire libre les robaron el corazón. La pareja no se puede creer que vaya a compartir de nuevo estas vistas extraordinarias en un día tan especial como el de su boda. -- 9:15 - Patricia y Kevin Byrnes (Yorktown Heights, Nueva York) - Kevin y Patricia se casaron en el Empire State Building en 1998 cuando los dos eran sargentos del departamento policial de Nueva York. Después de veinte años, tres niños y una exitosa lucha contra el cáncer de mama, vuelven al mismo lugar para renovar sus votos. -- 9:30 - Arika y Justin Wilson (Virginia Beach, Virginia) - Arika y Justin se lanzaron a lo desconocido cuando, después de seis semanas de correos electrónicos y llamadas telefónicas, Arika cogió un avión para encontrarse con Justin en persona y, desde el aeropuerto, se presentaron directamente en el juzgado de paz para casarse. El 15 de febrero de 2018 será su décimo aniversario y la pareja está emocionada por renovar sus votos y su fe en el emblemático Empire State Building. -- 9:45 - Savina Vavlas y Joshua Ortiz (Whitestone, Nueva York) - Cuando era joven, Savina Vavlas soñaba con vivir en la Gran Manzana. Ahora que ha cumplido ese sueño y que vive ahí con Joshua, su prometido y el hombre de sus sueños, lo siguiente en su lista de deseos es casarse en el Empire State Building. Joshua y Savina están encantados de poder tachar otro proyecto de su lista, ya que comenzarán su vida como marido y mujer cumpliendo otro de sus sueños. -- 10:15 - Yahira Inoa y Jose Martinez (West Haverstraw, Nueva York) - Para Yahira y Jose, el amor verdadero empezó con una sonrisa. A través de un sitio web de citas en línea, los dos se sintieron inmediatamente atraídos por la forma en que el otro podía iluminar una fotografía. Hace casi un año, se comprometían en el mundialmente famoso observatorio de la planta 86. Yahira y Jose regresarán este Día de San Valentín para darse el "sí, quiero" en el edificio más romántico del mundo. -- 10:30 - Michelle Davis y Loc Vu (Greendale, Wisconsin) - Lo bueno se hace esperar y el amor de Loc y Michelle no ha hecho más que crecer durante los veinticuatro años que llevan juntos. Ahora, con su hijo Connor junto a ellos, la pareja está encantada de renovar sus votos y celebrar su amor en el Empire State Building. -- 10:45 - Maria Yvette Nario y Julian Paulino (Los Angeles, California) - Maria Yvette y Julian proceden de estados, orígenes y culturas diferentes, pero se conocieron en la ciudad más diversa del mundo, Nueva York, donde crearon una vida perfecta para ellos. Aunque ahora residen en Los Angeles, Maria Yvette y Julian sabían que tenían que casarse en el emblemático monumento que representa la ciudad en la que se enamoraron. -- 11:00 - Laurie y Rich Trezza (Randolph, Nueva Jersey) - Cuando su padre era inquilino en el Empire State Building, Laurie disponía de unas posibilidades que pondrían celoso a cualquier neoyorquino. Desde entonces, este lugar ha sido una parte importante de su vida e incluso insistió en poder ver el edificio desde el lugar en que se celebró su boda la noche en que se casó con el amor de su vida, Rich. Veinte años después, Rich y Laurie consiguen renovar su compromiso mutuo en un lugar que significa mucho para ambos.

Kleinfeld Bridal es el patrocinador principal de las Bodas del Día de San Valentín 2018 en el Empire State Building. Como líder en moda nupcial, regalará a cada novia el vestido de boda que elija en su emblemática tienda de la ciudad de Nueva York.

