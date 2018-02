330 43

COMUNICADO: Lista de finalistas de los European Press Prize 2018

Nominados al INNOVATION AWARD: Nicholas Waters y Timmi Allen, Finding Bana - Proving the Existence of a 7-Year-Old Girl in Eastern Aleppo Bellingcat (Reino Unido) Clara Jiménez Cruz, Julio Montes Moreno e.a. Damned Hoax http://www.maldita.es, La Sexta (España). Natalia Antelava, Katerina Ponomareva e.a. Jailed for a like Coda Story (Georgia) Megan Lucero, Maeve McClenaghan e.a. Bureau Local thebureauinvestigates.com [http://www.thebureauinvestigates.com ] (Reino Unido) Lin Taylor, Valeria Cardi e.a. The Smuggling Game Thomson Reuters (Reino Unido) Raúl Sánchez, Esther Alonso e.a. Enslaved Land eldiario.es (España) Nominados al DISTINGUISHED REPORTING AWARD: Cathrin Kahlweit, Story without an ending Sueddeutsche Zeitung (Alemania) Catarina Gomes, 500 years later the Habibs are looking for a house in Portugal Público (Portugal) Ida Nyegard, The Murder of Nercy Jyllands-Posten (Dinamarca) Pawel Kapusta, Hard to save someone when life is flooding the landing and dripping from 5th floor to the 4th Magazyn Wirtualnej Polski (Polonia) Michael Obert, The people captor Süddeutsche Zeitung Magazin (Alemania) Carole Cadwalladr, The Great British Brexit Robbery: how our democracy was hijacked The Observer y The Guardian (Reino Unido) Xavier Aldekoa, The Demons of Lake Chad Gatopardo (España) Nominados al OPINION AWARD: Ruxandra Burcescu, Attention! These images no longer have an emotional impact on you: the victim is stupid, hypocritical, vicious and slutty Republica.ro (Rumania) Dragan Bursac, The third shooting of the boy Petar from Konjic Al Jazeera Balkans (Bosnia Herzegovina) David van Reybrouck, Should media report differently in the wake of attacks? De Correspondent (Países Bajos) Bastian Berbner, We, terror-helpers Die Zeit (Alemania) John Harris, a series on Brexit The Guardian (Reino Unido) Maria Louka, a series on sexism and new feminism Insidestory.gr (Grecia) Nominados al INVESTIGATIVE REPORTING AWARD: Stephane Horel y Stephane Foucart, Monsanto Papers, Le Monde y Environmental Health News (Francia) Daphné Gastaldi, Mathieu Martiniere e.a. Sex abuse scandal in French Catholic church Mediapart (Francia) Craig Shaw y The Black Sea en nombre de EIC, The Malta Files Der Spiegel, El Mundo, Le Soir, Mediapart, Dagens Nyheter y más (de toda Europa) Natalie Sedletska y Oleksandr Chornovalov, Legend of Judge Arthur at.radiosvoboda.org (Ucrania) Szabolcs Panyi, Satan's hand: Russian meddling behind Budapest's metro chaos Index.hu and VSquare.org (Hungría) Till Krause & Hannes Grassegger, Behind the wall of silence and The net of evil Süddeutsche Zeitung Magazin (Alemania)

Los ganadores se anunciarán en la ceremonia de premios que se llevará a cabo el 14 de marzo en los Open Society Archives, Budapest.

