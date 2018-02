330 43

COMUNICADO: El cortasetos con batería de iones de litio G-FORCE XR120 galardonado en los premios IF DESIGN AWARDS 2018

NANKIN, China, 9 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- SUMEC HARDWARE&TOOLS CO., LTD acaba de anunciar que el 30 de enero de 2018 recibió uno de los galardones a los productos de su disciplina de los premios IF DESIGN AWARDS 2018 en la categoría "Jardín". El premio ha sido concedido por la organización de diseño independiente más antigua y reconocida del mundo, la IF International Forum Design GmbH, con sede en Hannover, por su cortasetos con batería de iones de litio G-FORCE XR120, que funciona con una batería de 120 V de alto rendimiento.

-G-FORCE ofrece productos de la serie de iones de litio de gran calidad, seguridad y fiabilidad. "La serie G-FORCE XR120 contiene muchas prestaciones nuevas, como la tecnología de corte adaptativa que ofrece a los usuarios finales un rendimiento extraordinario y una fiabilidad superior", dijo Roland Menken, director gerente de MEROTEC GmbH. La serie G-FORCE XR120 con batería de iones de litio también cuenta con cortacéspedes autopropulsados, cortabordes, cortasetos, motosierras, sopladores y, el recientemente anunciado, producto portátil 4 en 1. El objetivo de los productos con plataforma de batería de 120 V es relegar al pasado a las máquinas que dependen de la gasolina. "Sin gasolina, ni emisiones y con niveles reducidos de ruido y vibraciones, la plataforma inalámbrica XR120 está diseñada para aquellos profesionales que necesiten productos potentes y fiables", dijo Liu Kai, el presidente de SUMEC Hardware & Tools Co., Ltd.

Los premios IF DESIGN AWARDS 2018 seleccionan anualmente a un jurado de 63 miembros formado por expertos independientes de todo el mundo. El jurado entrega estos premios teniendo en cuenta la comerciabilidad, portabilidad, manejabilidad y diseño de los productos. Este año hubo un intenso proceso de nominación y selección. Se presentaron más de 6400 inscripciones de 54 países con la esperanza de recibir un premio.

Si desea obtener más información sobre el premio al cortasetos con batería de iones de litio G-FORCE XR120, diríjase el apartado "Design Excellence" ("Excelencia en Diseño) de la guía de diseño IF WORLD DESIGN GUIDE. Visite www.ifworlddesignguide.com [http://www.ifworlddesignguide.com/]

Acerca de SUMEC HARDWARE&TOOLS CO., LTD

Fundada en 1997 en Nankín (China), SUMEC es una empresa fabricante de innovadoras herramientas eléctricas para interiores y exteriores, así como de equipos con plataformas de batería, eléctricas y de gas para el mercado internacional. Con sede en China y divisiones de I+D y Marketing en Norteamérica, Reino Unido, Europa y Australia, SUMEC está convirtiéndose en un líder en rendimiento, innovación y calidad en cuanto a productos eléctricos de jardinería, y su marca G-FORCE(®) ofrece una amplia gama de equipos eléctricos para el exterior, como hidrolimpiadoras y productos para el cuidado del césped. Para obtener más información, visite www.gforce-tools.com [http://www.gforce-tools.com/] o www.sumecpower.com [http://www.sumecpower.com/]

Acerca de los premios IF DESIGN AWARD

Los premios IF DESIGN AWARD son unos árbitros reconocidos de la calidad en diseños excepcionales desde hace 65 años. La marca IF es conocida en todo el mundo por sus excelentes servicios de diseño y los IF DESIGN AWARD son unos de los premios de diseño más importantes del mundo. Los productos presentados son galardonados en las siguientes disciplinas: Producto, Presentación, Diseño de Comunicación y Servicio/ Experiencia de Usuario, Arquitectura y Arquitectura Interior, así como Concepto Profesional. Todas las inscripciones premiadas pasan a formar parte de la guía IF WORLD DESIGN GUIDE y de la aplicación de diseño de IF y, además, se presentan en la exposición de diseño de IF en Hamburgo. Para obtener más información, visite www.ifworlddesignguide.com [http://www.ifworlddesignguide.com/]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/639944/SUMEC_IF_design_awards.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/639944/SUMEC_IF_design_awards.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Caroline, +86-25-58638055

