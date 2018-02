COMUNICADO: El FusionCube de Huawei recibe la posición de "Challenger" del Caudrante Mágico de Gartner por su infraestructura hiperc

330 43

SHENZHEN, China, 9 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- Gartner, una empresa consultora global de IT, ha presentado el Cuadrante Mágico (*) para Infraestructuras Hiperconvergentes (**) (Magic Quadrant for Hyperconverged Infrastructure). En su informe, Huawei fue nombrada "Challenger." Huawei cree firmemente que los resultados de su infraestructura hiperconvergente son el resultado de su rendimiento en el mercado global, competitividad tecnológica y sus exhaustivos casos de uso.

El Cuadrante Mágico de Gartner para Infraestructura Hiperconvergente evalúa a los proveedores desde dos aspectos: la integridad de su visión y su capacidad de ejecución. Huawei cree que su FusionCube fue nombrado en el Cuadrante de "Challengers" esta vez gracias a los testimonios de alto reconocimiento de las ofertas hiperconvergentes de Huawei por parte de sus clientes y las empresas de consultoría.

El FusionCube de Huawei es una infraestructura hiperconvergente para centros de datos de nivel empresarial. Se aplica a escenarios tales como la nube privada de empresa, la plataforma de virtualización, la nube de escritorio, las sucursales y el almacén de datos. No solo es compatible con plataformas de virtualización convencionales como Huawei FusionSphere, VMware vSphere y KVM, sino que también es compatible con plataformas de bases de datos convencionales, como SAP HANA, Oracle, IBM DB2 y Sybase. Al ofrecer el máximo rendimiento, una administración simplificada y una continuidad superior del servicio, el FusionCube de Huawei está posicionado para liderar la transformación de la infraestructura en la nube.

"Ha llegado la hora de la hiperconvergencia. Huawei ha estado a la vanguardia del espacio de tecnología hiperconvergente, y ha sido pionera en fomentar la integración transparente de las plataformas de hiperconvergencia y en la nube. Los productos en la nube híbrida de Huawei se han convertido en la solución de elección para ayudar a los clientes a reducir el TCO ", ha dicho Qiu Long, Vicepresidente de la Línea de Productos IT de Huawei y Presidente de la Línea de Productos de Servidores. "La entrada de Huawei al Cuadrante "Challengers" marca un nuevo punto de partida para nosotros. Continuaremos trabajando con nuestros socios y aprovechando la fortaleza de la innovación abierta para impulsar la transformación digital de nuestros clientes".

Actualmente, el FusionCube de Huawei se utiliza ampliamente en muchas industrias, como las finanzas, gobierno, medios e información, transporte, sanidad y educación, y presta servicios a clientes como China Everbright Bank, China Pacific Insurance Group, TF1 de Francia, Infocast, Sinopec y COFCO Coca Cola. Como pionero en el mercado hiperconvergente, el FusionCube de Huawei aprovecha las tecnologías innovadoras para brindar nuevas posibilidades a la transformación de la nube para las empresas, convirtiendo a Huawei en el socio ideal para las empresas en su proceso de transformación digital.

Para saber más acerca de la infraestructura hiperconvergente del FusionCube de Huawei, visite la página: http://e.huawei.com/en/products/cloud-computing-dc/servers/fusioncube [http://e.huawei.com/en/products/cloud-computing-dc/servers/fusioncube].

(*) El Cuadrante Mágico de Gartner:

Magic Quadrant es la culminación de la investigación en un mercado específico, que le ofrece una visión amplia de las posiciones relativas de los competidores del mercado. Al aplicar un tratamiento gráfico y un conjunto uniforme de criterios de evaluación, un Cuadrante Mágico le ayuda a determinar rápidamente lo bien que los proveedores de tecnología están ejecutando sus visiones establecidas y qué tan bien se están desempeñando frente a la visión del mercado de Gartner.

Metodología de Investigación de Gartner: http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/research_mq.jsp [http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/research_mq.jsp]

(**) Gartner: Cuadrante Mágico para infraestructuras Hiperconvergentes, 6 de febrero de 2018, John McArthur et al.

Gartner no patrocina a ninguna empresa, producto o servicio incluidos en sus investigaciones publicadas y no aconseja a los usuarios de tecnologías elegir sus proveedores únicamente en base a las puntuaciones u otra designaciones dadas. Las investigaciones publicadas por Gartner recogen las opiniones de la organización Gartner y no deberían ser interpretadas como constataciones de hechos. Gartner rechaza cualquier garantía, implícita o explícita, en referencia a esta investigación, incluyendo todas las garantías de comercialización o idoneidad para un propósito determinado.

