330 43

COMUNICADO: Desfile de pasarela de la temporada Otoño 2018 de Joseph Abboud

El diseñador redefine el estilo American Bespoke

NUEVA YORK, 8 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- Para su colección de Otoño 2018, Joseph Abboud buscó inspiración en el pasado de Hollywood (la era más elegante de la moda masculina americana) e introdujo una dosis de su glamour en el siglo XXI con el lanzamiento de American Bespoke (americano a medida). Con el refinamiento sartorial innato de las estrellas hollywoodienses como catalizador, esta nueva colección, compuesta de 43 looks, estuvo teñida de tonos negro y gris salpicados de impactantes toques en rojo. Las prendas celebran así el arte de la sastrería y la ambiciosa esencia del buen vestir.

https://mma.prnewswire.com/media/639334/Joseph_Abboud_menswear.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/639334/Joseph_Abboud_menswear.jpg]

Para consultar las imágenes del desfile, haga clic aquí [https://www.dropbox.com/sh/yvq9vggebz0qd98/AAC49BzJBiCgpEcGK_t-OTAna?dl=0]Para acceder a vídeos del evento, haga clic aquí [https://www.dropbox.com/sh/zbl8dwupzhoxa0r/AABiFpV7Vt54gplcTVzH8UPPa?dl=0]

"Esta temporada, quise reconstruir la moda masculina americana con el lanzamiento de Bespoke. Durante los últimos 30 años, nuestro punto fuerte ha sido siempre el arte de la sastrería y ahora lo hemos llevado a un nivel superior al redefinir el estilo americano a medida", dijo Joseph Abboud, director creativo de Tailored Brands, Inc. Aquellos reyes de Hollywood se decantaban por los mejores trajes a medida, por lo que es apropiado que el modisto haya dedicado su atención a la artesanía maestra de los diseños a medida y al lujo de la proporción este otoño. Estas prendas a medida, creadas en el centro de producción de Joseph Abboud de la fábrica de New Bedford, se rematan a mano con más de 225 pasos, que incluyen sisas cosidas manualmente, para unos hombros más suaves; elementos plisados a la cintura en pantalones; el uso de botones de cuerno auténtico; y mangas preparadas con ojales con ingletes hechos a mano.

A fin de continuar con su compromiso de ofrecer productos elaborados en EE. UU. y rematados a mano, Joseph Abboud ha colaborado de nuevo con el zapatero de tradición americana Allen Edmonds para el calzado de cuero de esta colección, cuyas piezas son realizadas a mano en Port Washington (Wisconsin). Desde la creación de la firma en 1922, Allen Edmonds elabora sus zapatos siguiendo un proceso de fabricación centrado en la atención al detalle y dividido en 212 pasos.

El desfile de Otoño 2018 tuvo lugar en la sala de baile del histórico Wolcott Hotel, que reproduce a la perfección la intensa elegancia y seducción clásica de Hollywood, así como los acentos art déco de la colección. La imponente arquitectura y el aire de club de jazz del espacio contribuyen a resaltar las texturas suntuosas, paletas oscuras y construcción ornamentada de las prendas. Como las propias piezas, este recinto histórico nos recuerda esa era ya pasada de seguridad en uno mismo y sofisticación masculina, al mismo tiempo que muestra cómo puede utilizarse como una plataforma para el lujo contemporáneo.

Para cualquier consulta relacionada con el desfile, póngase en contacto con: Director de Cuenta - Purple Gregory Werbowsky, Gregory.Werbowsky@purplepr.com[mailto:Gregory.Werbowsky@purplepr.com]

Acerca de Joseph AbboudJoseph Abboud ha sido un apasionado de la moda desde los dieciséis años. Dio sus primeros pasos en el mundo de la ropa de hombre de la mano de Louis of Boston y, más tarde, con Polo Ralph Lauren. Joseph Abboud lanzó su propia marca homónima en 1987. Poco después de su debut, el Sr. Abboud recibió numerosos honores, incluida la distinción de ser el único diseñador que ha recibido el codiciado premio Menswear Designer of the Year (Diseñador de Ropa de Hombre del Año) dos veces consecutivas en 1989 y 1990, concedido por el Council of Fashion Designers of America. Otros galardones y honores incluyen el The Cutty Sark Award for Most Promising Menswear Designer (Premio Cutty Sark al Diseñador de Ropa de Hombre Más Prometedor) en 1988, el primer premio Woolmark Award for Distinguished Fashion (Premio Woolmark de Moda Distinguida) en 1989 y, de nuevo, en marzo de 1993. Asimismo, le han sido otorgados otros prestigiosos premios, como el Person of the Year (Persona del Año) de la American Apparel & Footwear Association y el Lifetime Achievement Award (Premio a la Trayectoria Profesional) de la revista MR en 2016.

El Sr. Abboud comenzó a trabajar con Tailored Brands, Inc. como director creativo en diciembre de 2012. El diseñador se reincorporó a su marca homónima en agosto de 2013, cuando Tailored Brands, Inc. adquirió JA Holding Inc., la empresa matriz de la afamada firma de ropa americana Joseph Abboud. La marca Abboud fue lanzada de nuevo, lo que supuso el restablecimiento de la misma como una sofisticada colección de estilo de vida americano moderno. La colección de diseño de Joseph Abboud fue presentada en octubre de 2014 a través de JosephAbboud.com y se encuentra ahora disponible en la tienda insignia de Joseph Abboud en la ciudad de Nueva York.

Para obtener más información sobre Joseph Abboud, visite www.josephabboud.com [http://www.josephabboud.com/].

Síganos en las redes sociales:Instagram - @JosephAbboudTwitter - @JosephAbboudFacebook - Joseph Abboud

Contactos de prensa de Joseph Abboud: Director de Relaciones Públicas de Tailored Brands, Inc. Diego Louro, Diego.Louro@tailoredbrands.com[mailto:Diego.Louro@tailoredbrands.com]

Directora de Marketing y Relaciones Públicas de Joseph Abboud Caroline Smith Passe, Caroline.Passe@tailoredbrands.com[mailto:Caroline.Passe@tailoredbrands.com]

https://mma.prnewswire.com/media/639372/Joseph_Abboud_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/639372/Joseph_Abboud_Logo.jpg]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/639334/Joseph_Abboud_menswear.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/639334/Joseph_Abboud_menswear.jpg] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/639372/Joseph_Abboud_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/639372/Joseph_Abboud_Logo.jpg]

Sitio Web: https://www.tailoredbrands.com/www.tailoredbrands.com/

PUBLICIDAD