COMUNICADO: Spring Fling de Bond No. 9

Presentamos el nuevo Spring Fling de Bond No. 9; un vibrante perfume floral y femenino que homenajea a la ciudad florecida.

NUEVA YORK, 8 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- ¿Quién lo habría pensado? Los forasteros piensan en la ciudad natal de Bond No. 9 como una ciudad de hormigón, acero y cristal, cuyas calles están abarrotadas de rascacielos y taxis conduciendo. Pero cuando llega la primavera, Nueva York desafía toda expectativa; de repente esta pululante metrópolis se inunda de flores en los parques, jardines e incluso en las grietas de las aceras de la ciudad; por no mencionar los ramos de flores que decoran las puertas de las licorerías. Así pues, para la primavera de 2018, más que homenajear al vecindario, nos vamos a centrar en un concepto: la profusión de flores llenas de vida (lirios, jacintos silvestres, geranios, varas de oro, narcisos, por mencionar unas pocas) que llenan los espacios verdes de la ciudad de Nueva York, desde High Line a Central Park, desde Bryant Park a Washington Square (los cuatro parques incluidos en el eaux de parfum de Bond No. 9 que homenajea a los parques de la ciudad).

Disfruta del comunicado de prensa interactivo multicanal aquí: https://www.multivu.com/players/English/8270651-bond-no-9-april-release-for-new-eau-de-parfum-spring-fling/ [https://www.multivu.com/players/English/8270651-bond-no-9-april-release-for-new-eau-de-parfum-spring-fling/]

El nombre de nuestro nuevo eaux de parfum, que debuta, muy oportunamente, el 1 de abril de 2018: Spring Fling, por supuesto, transmitiendo una viveza pura y la coquetería de vivir en el presente. Un perfume ultra femenino, hermano de nuestro clásico New York Fling, tiene un aroma floral actualizado. ¿El primer olor? Lirio del valle y pasionaria con un toque frutal. El aroma continúa con tres olores notorios por ser seductores: madreselva parecido a las rosas, jazmín y fresia parecido al vino. Toda esa volatibilidad se une a perdurabilidad con un aroma seco resonante de ámbar contemporáneo, un almizcle un poco feral y teca que recuerda a una caja de madera antigua.

La botella de Spring Fling, que captura la esencia del aroma en un envase bonito, luce el color de la primavera: un azul violeta oscuro y fascinante. ¿En la parte frontal? Una flor inmensa de seda que llama la atención, completamente abierta, para que todo el mundo la vea. ¿En la parte trasera? Un mensaje escrito a mano, que dice: ME QUIERES, ¿NO? NO TIENES BASTANTE CON UN POCO DE MI. Y en la parte inferior, en letra pequeña: TRAEME A CUALQUIER MOSTRADOR DE BOND N0. 9 PARA UN RELLENO GRATIS. Y lo harás. Con un perfume como este, toda resistencia es inútil.

Spring Fling llega a las tiendas: en abril de 2018 y se venderá en las boutiques de Nueva York de Bond No. 9, Saks Fifth Avenue de todo el país, tiendas seleccionadas de Bloomingdales, Harrods RU y www.bondno9.com [http://www.bondno9.com/]Precio: 100ml, $375.

