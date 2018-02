330 43

COMUNICADO: Icertis consigue 50 millones de dólares de financiación de Serie D

La última ronda de inversión cierra el cuarto año de expansión, consolidando el liderazgo de la empresa en la gestión de contratos corporativos

BELLEVUE, Washington, 8 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- Icertis, el importante proveedor de gestión de contratos corporativos [https://www.icertis.com/contract-management-software/] en la nube, ha anunciado hoy que ha obtenido 50 millones de dólares de financiación de Serie D, bajo la dirección de Meritech Capital Partners con la participación de PSP Growth y Cross Creek Advisors. Todos los inversores previos - B Capital Group, Ignition Partners, Greycroft y Eight Roads Ventures - han participado también en esta ronda. Con esta aportación, Icertis alcanza una cifra total de 96 millones de dólares, justo después de otro año clave para la empresa.

Desde la financiación de Serie C de marzo del año pasado, Icertis ha consolidado su liderazgo en la gestión de contratos corporativos firmando con nuevos clientes como BASF [https://www.icertis.com/news/basf-selects-icertis-contract-management-software/], Kansas City Southern, Lufthansa AirPlus [https://www.icertis.com/news/news-lufthansa-airplus-selects-icertis-contract-management/], Sanofi [https://www.icertis.com/news/icertis-selected-by-sanofi-to-digitally-transform-its-contracting-foundation/] y Wipro [https://www.icertis.com/news/wipro-selects-icertis-to-streamline-contracting-across-the-enterprise/], al tiempo que ha fortalecido su relación con otros clientes que ya tenía, como 3M, AbbVie, Airtel, Daimler y Microsoft. En 2017, la empresa duplicó sus beneficios con respecto al año anterior, abrió cinco nuevas oficinas en todo el mundo, fue reconocida como líder en la categoría de gestión de contratos por Forrester [https://www.icertis.com/news/icertis-named-leader-scores-5-5-product-strategy-customer-references-recent-contract-lifecycle-management-analyst-report/] y fue designada como una de las mejores empresas en las que trabajar del estado de Washington por la revista Seattle Business Magazine.

«En Meritech buscamos empresas con equipos de gestión fuertes y con valores y que además tengan una tecnología moderna, empresas que estén transformando categorías», dice Paul Madera, uno de los fundadores y director ejecutivo de Meritech Capital Partners. «Icertis ha logrado tener una importante presencia en todo el mundo en la categoría de gestión del ciclo de vida de contratos con marcas emblemáticas, además de ser muy eficiente en la gestión del capital. Creemos que tienen una gran oportunidad para convertirse en la próxima gran empresa de tecnología global».

«Las empresas se han dado cuenta de que para alcanzar su verdadero potencial económico deben transformar su base comercial con una plataforma de gestión de contratos que abarque toda la organización», dice Samir Bodas, uno de los fundadores y director general de Icertis. «En este emocionante punto de nuestra trayectoria, estamos muy contentos de que Meritech Capital Partners, PSP Growth y Cross Creek Advisors se unan a la familia de Icertis, mientras seguimos trabajando en nuestra misión: convertirnos en la plataforma de gestión de contratos del mundo».

«La celeridad en los negocios ha aumentado rápidamente en los últimos años, y la necesidad de manejar con eficiencia el riesgo y el cumplimiento normativo se han vuelto una prioridad estratégica para que el negocio tenga éxito», dice Penny Pritzker, fundador y presidente de PSP Partners y exsecretario de Comercio de EE. UU. «Los contratos son la base de estas actividades comerciales, e Icertis ofrece una plataforma que está transformado la forma en que las empresas globales gestionan estos activos críticos». Nos ilusiona asociarnos con Icertis en un momento en que la empresa sigue creciendo y prosperando».

Con los nuevos fondos, Icertis acelerará la inversión en las funciones de gestión de riesgos, cumplimiento normativo y optimización de ingresos de la plataforma Icertis Contract Management, que funciona con inteligencia artificial. Esto permitirá a los clientes aumentar la agilidad y la celeridad de sus contratos y manejar de forma proactiva derechos y obligaciones, así como hacer aflorar observaciones e inteligencia comercial. Icertis también expandirá su presencia física en Norteamérica, EMEA (Europa, Oriente Medio y Africa) y Asia Pacífico y aprovechará las oportunidades que surjan para adquirir tecnologías innovadoras que den respuesta a las nuevas necesidades.

De acuerdo con los analistas del sector, la gestión del ciclo de vida de contratos (CLM) es una de las categorías de software corporativo que más rápido está creciendo.

«Es importante tener una gestión de contratos eficiente para el éxito comercial de cualquier empresa», escribió Desere Edwards de Gartner. «La adopción de CLM está aumentando a medida que las organizaciones implementan sus planes de transformación digital para reducir el uso de papel y mejorar tanto los flujos de trabajo como la colaboración». * Gartner reconoce a Icertis como un Vendor to Watch [https://www.icertis.com/news/gartner-names-icertis-as-a-vendor-to-watch-in-new-report-on-erp-markets-inflection-point/] (fabricante a seguir de cerca) en su «Mapa de oportunidades de mercado: Planificación de recursos empresariales en todo el mundo».

«El éxito que los clientes están teniendo con Icertis pone de manifiesto los beneficios de desplegar aplicaciones empresariales en nuestra plataforma en la nube», afirma Gavriella Schuster, vicepresidenta corporativa de Canales de socios comerciales y Programas de Microsoft. «La plataforma ICM, junto con Microsoft Azure, permite a las empresas dinamizar, proteger y optimizar sus negocios incrementando la eficiencia de los procesos de contratación y aumentando la visibilidad organizativa. Es una de las razones por las que Icertis es un componente básico de nuestro ecosistema de proveedores independientes de software».

Para más información sobre la plataforma de gestión de la contratación Icertis Contract Management, visite www.icertis.com [http://www.icertis.com/].

Acerca de IcertisIcertis, el proveedor más destacado de gestión de contratos corporativos en la nube, da respuesta a los problemas más difíciles de gestión de contratos en la plataforma más fácil de usar. Icertis ayuda a las empresas a transformar su base comercial garantizando el cumplimiento normativo, mejorando la gestión empresarial, mitigando el riesgo y aumentando la productividad del usuario y, de esta forma, maximiza el beneficio económico. Más de 2 millones de suscriptores de empresas como 3M, Daimler, Microsoft, Roche y Wipro usan la plataforma Icertis Contract Management (ICM) para administrar más de 5 millones de contratos en más de 40 idiomas y en más de 90 países. La plataforma, que funciona con inteligencia artificial, permite a los clientes aumentar la velocidad y la agilidad de sus contrataciones y manejar de forma proactiva derechos y obligaciones, así como hacer aflorar observaciones e inteligencia comercial. Para más información, visite www.icertis.com [http://www.icertis.com/].

