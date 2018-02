330 43

COMUNICADO: Kevin Hart y Usain Bolt se enfrentan en la final Pokerstars #GameOn

ONCHAN, Isla de Man, February 7, 2018 /PRNewswire/ --

Las celebridades compiten en la playa y en la mesa de póquer en nueva serie de videos

PokerStars ha lanzado la final de su actual serie #GameOn, continuando la lucha de póquer entre Usain Bolt el hombre más rápido del mundo y el comediante de Hollywood Kevin Hart. El desafío final en esta fase de la serie se diseña para probar las cualidades de base y habilidades de póquer, partiendo con las dos celebridades mal emparejadas compitiendo en un sprint de 100 metros, seguido por una partida de póquer heads-up.

Daniel Negreanu, el jugador de torneos de póquer en vivo que ha ganado más del mundo y miembro del Team PokerStars Pro, se unirá una vez más a Bolt y Hart como comentarista del juego para proporcionar conocimientos expertos y análisis. Las estrellas también pondrán a prueba las habilidades en el póquer que han perfeccionado desde que comenzó la campaña en junio de 2017.

"Usain puede ser rápido en la pista pero yo voy a ser rápido tomando sus fichas en la mesa," dijo Hart, uno de los cómicos más exitosos del mundo y protagonista de Jumanji: Welcome to to the Jungle.

"El pequeño y divertido hombre no reirá más cuando tome todas sus fichas en la mesa de póquer," dijo Bolt.

La competición de casi un año ha visto a Hart y Bolt tratar de aventajarse uno al otro mediante la publicación de videos a sus 140 millones de seguidores de los medios sociales. La más reciente serie les vio completar un conjunto de desafíos para poner a prueba las cualidades de base y las habilidades de póquer, incluyendo lectura de su oponente [https://www.facebook.com/OfficialKidPoker/videos/10155424515198621 ], control emocional [https://www.facebook.com/OfficialKidPoker/videos/10155370001398621 ], y faroles [https://www.facebook.com/OfficialKidPoker/videos/10155424515198621 ].

"La competición #GameOn destaca la variedad de habilidades que se necesitan para ser un buen jugador de póquer incluyendo resistencia, buen juicio, faroles, pensamiento estratégico y leer a tu oponente," dijo Eric Hollreiser, vicepresidente de comunicaciones corporativas en The Stars Group. "Al mismo tiempo, Kevin y Usain muestran la tremenda diversión y competencia social amistosa en el corazón del póquer."

Acerca de PokerStars

PokerStars opera los sitios de póquer online más populares del mundo, que atienden a la comunidad de póquer global. Desde su lanzamiento en 2001, PokerStars se ha transformado en la primera opción de jugadores de todo el mundo, con más torneos diarios que ningún otro sitio y con la mejor seguridad online. Se han jugado más de 178.000 millones de manos en PokerStars, lo que supera a cualquier otro sitio.

PokerStars es la marca insigne de The Stars Group Inc. , que opera negocios y marcas relacionados con juegos, entre las que se incluye PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, y las marcas de giras de póker en vivo PokerStars Festival, PokerStars MEGASTACK, PokerStars Caribbean Adventure, European Poker Tour, Latin American Poker Tour y Asia Pacific Poker Tour y marcas de eventos. PokerStars es la marca de juegos online con más licencias en el mundo, y tiene licencias o aprobaciones operativas relacionadas en 17 jurisdicciones.

!Juegue de forma responsable! Para obtener más información sobre el juego responsable, visite nuestro sitio web en http://www.pokerstars.com/about/responsible-gaming

