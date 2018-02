330 43

COMUNICADO: Yanfeng Automotive Interiors homenajea a sus proveedores europeos

15 importantes proveedores son premiados por su excelente desempeño

Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) ha reconocido el excelente desempeño de sus proveedores europeos con los European Supplier Awards. En total, 15 proveedores fueron premiados ayer en varias categorías en la sede europea de YFAI de Neuss.

YFAI otorga este premio para sus proveedores europeos en seis categorías a empresas de las industrias de los componentes de plásticos, resinas, productos químicos, espumas, guarniciones y metales. Las categorías en las que se puntuó a los proveedores fueron la calidad, el precio, la satisfacción del cliente, el desarrollo, la tecnología y la innovación, sin olvidar el servicio. En función de la puntuación total obtenida, las empresas recibieron un premio "Supplier of the Year", "Distinguished Supplier" o "Supplier Excellence" en diversas categorías.

"Nuestro premio anual a los proveedores reconoce el excelente desempeño de nuestros mejores socios comerciales", afirma James Bos, Vice President Global Procurement de YFAI. "Nuestros proveedores son parte importante de nuestro éxito. Por eso queremos reconocer su rendimiento con estos premios".

Para la alemana BASF, líder en el suministro de componentes primarios, sistemas y especialidades fabricados en poliuretano para el mercado mundial, es un honor haber recibido el premio "Supplier of the Year" por segundo año consecutivo.

El premio "Distinguished Supplier" fue a parar a cinco proveedores internacionales: Beaulieu Fibres International de Bélgica, SFS Group Austria GmbH de Austria y Mürdter Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH de Alemania, así como a las dos empresas chinas Everwill Industrial Ltd. y Xin Point Corporation.

Nueve proveedores fueron galardonados con el premio "Supplier Excellence" por su innovación tecnológica, servicio, calidad y satisfacción del cliente. Polyvlies Franz Beyer GmbH es una empresa alemana a la que le complace que se reconociera su desempeño con el Technology Innovation Award. Este proveedor de estera de fibra de Renania del Norte-Westfalia tiene más de 160 años de experiencia en la industria textil y ha desarrollado fibras de vidrio y fibras naturales visibles para utilizar en paneles de puertas junto con el equipo de innovación de YFAI. "Para nosotros, este fantástico reconocimiento de nuestro trabajo es también un incentivo para hacer las cosas todavía mejor", explicó Ludger Löbbers, Managing Director de Polyvlies.

Una empresa china, Sunway Automotive Industry Co., Ltd., y tres empresas alemanas fueron premiadas en la categoría de servicio. Se trata de Polydesign Systems, Halung GmbH & Co. KG y Müller-Technik GmbH. El premio "Supplier Excellence" en la categoría de calidad se entregó al fabricante checo Mürdter Dvorák, lisovna, spol. s r.o., mientras que dos empresas alemanas, ISO Flock GmbH y ETG Elastomer Technik Gedern GmbH, junto con la polaca Lys Fusion Poland Sp. z o.o., fueron galardonadas en la categoría de satisfacción del cliente.

Acerca de Yanfeng Automotive Interiors:

Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) es el líder mundial en interiores de automóviles. YFAI está redefiniendo la forma de relajarse, trabajar y jugar en el interior de los vehículos hoy y con décadas de adelanto. Con sede en Shanghái, esta compañía cuenta con unas 110 plantas de producción y centros tecnológicos en 20 países y emplea a más de 33 000 trabajadores en todo el mundo, que diseñan, desarrollan y fabrican componentes de interiores para todos los fabricantes de automóviles. Constituida en 2015, Yanfeng Automotive Interiors es una empresa conjunta integrada por Yanfeng, uno de los principales proveedores de automóviles de China, y Adient, líder mundial en asientos para automóviles.Para más información, visite http://www.YFAI.com.

Para más información, póngase en contacto con: Yanfeng Automotive Interiors Jagenbergstrasse 1 41468 Neuss Alemania Astrid Schafmeister Tel.: +49-2131-609-3028 E-mail: astrid.schafmeister@yfai.com Página web: http://www.YFAI.com

