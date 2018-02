330 43

COMUNICADO: Carl Data Poland trabaja con la Universidad en el avance de aplicaciones de IA

VANCOUVER, British Columbia, February 7, 2018 /PRNewswire/ --

CSE: CRL FSE: 7C5 OTC: CDTAF

La filial polaca de Carl Data Solutions Inc. ("Carl Data" o la "Compañía") trabajará estrechamente con un equipo de estudiantes de Máster de ingeniería y robótica en la Universidad de Tecnología de Gdansk para seguir con I+D para sus características de aprendizaje de máquina de control de infraestructura de aguas residuales. Dirigido por el doctor con más de diez años de experiencia coordinando equipos de investigación de sistemas de decisión y control automatizado, estos especialistas de tecnología ayudarán al centro de ciencia de datos polaco de Carl Data a permanecer a la vanguardia de aplicaciones de inteligencia artificial (IA) para este sector.

Tomasz Bialaszewski, PhD, se ha fascinado con la aplicación de robótica avanzada y sistemas automatizados de control de agua e infraestructura de aguas residuales desde que comenzó su tesis en 1997. Cuando terminó su doctorado en 2006, había cambiado su foco de atención a la aplicación de algoritmos de aprendizaje (IA) de máquina para conocer los datos recolectados por sus sistemas de robótica móvil.

"Polonia tiene muchos problemas de optimización de su infraestructura de aguas residuales," dijo Bialaszewski. "Estos problemas se asocian a enormes costes, especialmente donde ocurren escapes y desbordamientos."

Trabajando estrechamente con los científicos de Carl Data Poland, Bialaszewski y su equipo están ayudando a crear un sistema de aprendizaje con máquina rápido y lógico, para hacer frente a un problema de ingeniería muy complejo. Carl Data está combinando sus grandes conjuntos de datos adquiridos a lo largo de más de una docena de años controlando la infraestructura de aguas residuales con los datos de un sistema de control especialmente diseñado y luego empleando super computadoras de la Universidad para la construcción de precisión de gran avance para sus características analíticas de predicción.

"Un producto adicional de esta investigación es el sensor de detección de anomalía," dijo Piotr Stepinski. "Estas herramientas son extremadamente valiosas en toda Norteamérica y la Unión Europea en la supervisión de infraestructura de envejecimiento que es vital para la seguridad del ambiente y del público."

Greg Johnston, consejero delegado de Carl Data, comentó, "Estos nuevos productos y características establecerán a Carl Data aparte de su competencia al aumentar dramáticamente la eficiencia operacional en el análisis de control por sensor. Esta ventaja ayudará a Carl Data a cumplir sus objetivos de ingresos, ofreciendo un producto superior de su plataforma Big Data as a Service (BDaaS)."

Acerca de Carl Data Solutions Inc. Carl Data Solutions Inc. es una empresa Industrial IoT (IIoT) centrada en la recogida de información de próxima generación, almacenamiento y soluciones de análisis para empresas centradas en los datos. Basándose en sus recientes adquisiciones, Carl ayuda a sus clientes a analizar y comprender todas las formas de datos ambientales a través de una potente plataforma de recogida de datos, control, reportes y herramientas de análisis predictivo.

Carl Data continúa desarrollando aplicaciones para trabajar con nuevos servicios de almacenamiento masivo basado en la nube y herramientas de análisis (Big-Data-as-a-Service (BDaaS) para proporcionar escalabilidad para municipios, servicios públicos y otros verticales de la industria. Estos métodos de recogida y almacenamiento de datos permiten a la empresa construir aplicaciones basadas en Software-as-a-Service (SaaS) inteligente que pueden recoger datos de muchas fuentes diversas y proporcionar la penetración profunda para propósitos de toma de decisiones. Puede encontrar más información en http://www.CarlSolutions.com.

En nombre de la Junta Directiva: Greg Johnston Presidente, consejero delegado, director Carl Data Solutions Inc. La Canadian Securities Exchange (operado por CNSX Markets Inc.) no aprobó ni desaprobó el contenido de este comunicado de prensa. Kimberly Bruce, Corporate Communications, Carl Data Solutions Inc., Tel.: +1-778-379-0275, Email: kimberly@carlsolutions.com

PUBLICIDAD