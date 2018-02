330 43

COMUNICADO: Fineqia anuncia la creación del grupo de asesoramiento de inversiones blockchain

LONDRES, February 7, 2018 /PRNewswire/ --

Fineqia International Inc. (la "compañía" o "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTCPink: FNQQF) , se complace al anunciar la formación de un grupo de expertos de asesoramiento en tecnologías de libro de contabilidad distribuida, normalmente denominadas como blockchain.

La creación de este grupo está en línea con el avance estratégico de la compañía hacia las inversiones y adquisiciones de compañías en el desarrollo y propagación de blockchain basada en soluciones financieras que están adjuntas a los negocios principales de la compañía de situar su deuda y valores financieros.

Rudra Dalmia, uno de los actuales asesores de Fineqia, está estableciendo el grupo de asesoramiento de inversiones. Anteriormente fue nombrado director administrativo de la entidad de La India del banco de inversión danés Saxo Bank, Saxo Financial Services Private Limited. Dalmia es además un asesor de las oficinas de inversiones de la familia sitas en Europa y La India, además de un consultor de Swordfish Investments LLP, un fondo de valores privado con sede en Londres.

"Las tecnologías blockchain representan un avance de paradigma dentro del funcionamiento de los servicios financieros", explicó el asesor de Fineqia, Rudra Dalmia. "El valor a largo plazo de esta nueva tecnología se sigue mapeando, y queremos participar de forma active en la arquitectura de este nuevo panorama".

La compañía está investigando la creación de una filial que se centre en la gestión eficaz y crecimiento de su cartera de inversiones relacionadas con blockchain, como la inversión en Nivaura, con sede en Londres, realizada junto a Digital Currency Group, con sede en Nueva York, que fue anunciada el mes pasado.

Fineqia anuncia además la salida de Karolina Komarnicka como responsable de marketing ("CMO"). La compañía se dedica de forma activa a buscar un nuevo responsable de marketing con experiencia en tecnologías blockchain y cripto-divisas.

Acerca de Fineqia International

Fineqia International es una entidad que cotiza en Canadá (CSE: FNQ), Estados Unidos (OTCPink: FNQQF) y Europa . Fineqia International destaca el gobierno empresarial de la compañía, su cultura, sus procesos y relaciones con las que la compañía y sus filiales son controladas, dirigidas y gobernadas. Fineqia International supervise y asegura el éxito general, planificación y crecimiento de la compañía y de todas sus filiales, incluyendo su adopción de las tecnologías blockchain. Si desea más información, visite la página web sita en https://investors.fineqia.com/news.

DECLARACIONES DE FUTURO

Algunas de las declaraciones en este comunicado podrían contener información de futuro (definido por las normas de valores de Canadá aplicables) ("declaración de futuro"). Todas las declaraciones, que no sean consideradas hechos históricos, que se dirigen a actividades, eventos u otros desarrollos que Fineqia (la "compañía") cree, espera o anticipa que ocurrirá o podrá ocurrir en el futuro (incluyendo, pero no limitándose, a las declaraciones relacionadas con las adquisiciones potenciales y financiación) se consideran declaraciones de futuro. Las declaraciones de futuro son normalmente identificables por el uso de las palabras "podría", "podrá", "deberá", "continúa", "espera", "anticipa", "estima", "cree", "pretende", "planea" o "proyecta" o las formas negativas de estas palabras o de otras variaciones en estas palabras o de la terminología comparable. Las declaraciones de futuro están sujetas a varios riesgos e incertidumbres, y muchos de ellos van más allá de la capacidad de la compañía para controlar o predecir, y pueden hacer que los resultados reales de la compañía difieran materialmente de los debatidos en las declaraciones de futuro. Los factores que pueden hacer que los resultados o eventos reales sean diferentes materialmente de las expectativas actuales, incluyen, entre otras cosas y sin limitación, el fallo al no conseguir la financiación suficiente, y otros riesgos desvelados en el registro de desvelación público archivado de la compañía con las autoridades normativas relevantes de valores. Cualquier declaración de futuro solo hace referencia hasta la fecha en la que se lleva a cabo excepto que sea necesario por las normas de valores aplicables. La compañía no tiene ninguna intención u obligación de actualizar cualquier declaración de futuro excepto hasta el lugar en el que sea necesario por las leyes de valores aplicables.

Página web: http://www.fineqia.com.

Contacto para medios: Bundeep Singh Rangar Consejero delegado Bundeep.Rangar@Fineqia.com Teléfono: +44-203-500-3462

