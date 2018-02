330 43

COMUNICADO: Se presenta en Singapur Influence Chain, disparando aún más el interés en la tecnología de cadena de bloques

SINGAPUR, 7 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- El pasado 4 de febrero por la tarde se inauguró el centro de operaciones de Asia-Pacífico de Influence Chain en el teatro Mastercard de Marina Bay Sands en Singapur.

Un grupo de conocidas estrellas de China y de países del sudeste asiático pasaron por la alfombra roja para celebrar esta inauguración en Singapur, un importante paso en el desarrollo de Influence Chain.

-- Michael Owen, leyenda de la selección inglesa y del fútbol europeo; -- Fann Wong, actriz, cantante y modelo de Singapur; -- Zhang Jizhong, el productor y director chino de cine y televisión más conocido; -- Yayan Ruhian, estrella indonesia de las artes escénicas y de las artes marciales; -- Siti Kamaluddin, la primera mujer directora de cine de Brunei y una de las 50 mujeres más influyentes de Brunei.

En el discurso de apertura, uno de los fundadores de Influence Chain, Heng Xia, habló de las primeras ideas y del prometedor futuro del proyecto. «Creo firmemente que la próxima generación de la economía de fans dará lugar a una nueva forma de relación entre influencers y seguidores basada en el valor. A través de nuestra plataforma, pueden compartir los intereses que tienen en común».

Owen habló de su experiencia desde dentro, «A pesar de haberme retirado, aún me beneficio de la influencia que estas personas me otorgan, lo que me anima a seguir y llevar esta influencia a más gente. La influencia tiene un valor que será mayor cuanta más gente participe. La primera vez que oí hablar de Influence Chain me sorprendió lo mucho que su visión se parecía a la mía. Trabajan para llevar el enorme valor de los influencers globales al mundo, para crear una plataforma en la que los seguidores internacionales puedan relacionarse de una forma mejor y más estrecha, y para maximizar el valor de la influencia».

Zhangji Zhong y Siti Kamaluddin expresaron sus opiniones sobre esta nueva combinación de cadena de bloques y economía de famosos en la mesa redonda que tuvo lugar a continuación, «Los seguidores tendrán influencia en el proceso de producción de películas, en aspectos como la obtención de financiación, las audiciones y la creatividad».

Influence Chain está fundada por un grupo de élite y crea un ecosistema basado en puntos que saca partido de las ventajas de la cadena de bloques privada, de modo que se propicia el intercambio de puntos y el poder de influencia (propiedad intelectual individual) se puede canjear por activos digitales. Otro concepto esencial y componente básico del ecosistema es el Influence Index, que es un análisis resumido a disposición del público para seguir el desempeño de cada influencer recogido en el Influence Exchange. Los seguidores de cada influencer podrán evaluar su poder de influencia y tomar decisiones sobre sus intercambios. De modo que Influence Chain aspira a crear flujos de valor y casos de usos entre influencers y seguidores.

Influence Chain inauguró sucursales en Seúl, Bangkok y Dubái en 2017.

La primera inauguración de 2018 está poniendo de manifiesto la relevancia de Singapur como centro de las regiones de Asia Pacífico y sudeste asiático, en lo que respecta a la economía de la influencia.

Brilla con la cadena de bloques y convierte tu poder de influencia en valor real. La influencia está transformado el mundo y da la bienvenida a la Economía de Fans 4.0.

