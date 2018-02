330 43

COMUNICADO: BE OPEN revela las nuevas clasificaciones de programas de formación para Europa

La fundación BE OPEN, de Elena Baturina, una organización humanitaria designada para impulsar la creatividad e innovación, anuncia la finalización de sus Ranking of Educational Programs in Architecture and Design en la región más compleja para la investigación, Europa.

Al tiempo que trabajamos en esta última investigación, BE OPEN ha llegado a 208 universidades europeas y colegios que se encargan de las disciplinas creativas relevantes, además de 16 asociaciones profesionales y representantes de 64 oficinas. El estudio completo ha implicado el análisis de más de 800 programas de formación individuales, además de recopilar datos por medio de entrevistas con los principales responsables de la toma de decisiones y líderes industriales, incluyendo responsables de estudios de diseño y oficinas de arquitectura.

Elena Baturina, filántropa y fundadora de BE OPEN, destacó: "El panorama de la formación creativa europea es enormemente diverso y destacado. Las escuelas de diseño y arquitectura de Europa forman a más creativos jóvenes que cualquier otra región del mundo. El sistema de clasificación de BE OPEN se ha desarrollado con la esperanza de proporcionar la imagen universal y objetiva de la formación creativa europea para los que se beneficiarán enormemente de ella - jóvenes que aspiran a conseguir sus carreras profesionales en disciplinas creativas".

En cada región, los programas de formación se agrupan en grupos según los sets específicos de criterios relevantes, como 'los referenciados con más frecuencia', 'los más orientados a la práctica' y 'los más innovadores'. Las clasificaciones completas disponen de varias variables en cuenta, incluyendo estadísticas relacionadas con las actividades de formación e investigación de las universidades, complementadas con las opiniones de los principales grupos de referencia: empleadores, profesores y graduados.

De forma considerable, al contrario que la mayor parte de la investigación dentro de la esfera de formación, BE OPEN evalúa no solo los recursos materiales, sino también el valor de los programas de formación ofrecidos. Revisa el currículo tradicional, además de las disciplinas relativamente nuevas y en desarrollo.

En la puesta en marcha de la creación de la clasificación mundial, BE OPEN ya ha mapeado 208 programas de diseño de formación en Norteamérica (Canadá, México y Estados Unidos), 34 programas de diseño de formación en Africa (Egipto, Sudáfrica, Marruecos, Etiopía, Botsuana, Ghana, Kenia y Liberia), 102 programas en Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile y Colombia) y 96 programas en Asia (India, China, Japón, Tailandia y Singapur).

La clasificación es parte de la iniciativa Inside the Academy de BE OPEN, y se concibió para dos grupos principales: solicitantes de programas académicos en diseño y arquitectura en todo el mundo, y empleadores potenciales. La clasificación ayuda a los solicitantes a elegir dónde estudiar e influye de cara a los empleadores que buscan empleados futuros.

