COMUNICADO: Nano-Care Deutschland AG desarrolla una impregnación altamente sofisticada para textiles

SAARWELLINGEN, Alemania, February 7, 2018 /PRNewswire/ --

-- Nano-Care Deutschland AG desarrolla una impregnación altamente sofisticada para textiles que sustituirá a las tecnologías de fluorocarbono C8

A partir del 7 de febrero de 2018, Nano-Care Deutschland AG , una compañía de tamaño mediano con sede en Saarwellingen ofrecerá un sistema de cobertura para repelencia de agua y aceite que pretende revolucionar el acabado textil. "La retirada de la 'tecnología de fluorocarbonos C8', cuya prohibición se debe a sus emisiones de PFOS y PFOA, déjà un importante vacío de rendimiento en el mercado", dijo Oliver Sonntag, director de Nano-Care. "El gran reto para nosotros ha sido retener los altos estándares de repelencia al aceite, mientras se elimina la fluorinación de cadena larga. Hemos resuelto este problema creando una columna de dióxido de silicio especial". El resultado es Nanoflex F-Bond, comercializado bajo la marca paraguas INTELLIGENT HYBRIDS, que se basa en concentrados líquidos y se aplica utilizando métodos de inmersión industrial habituales. Durante muchos años ha habido una fuerte presión por la innovación en el sector del acabado textil para cubrir las crecientes demandas reguladoras y ecológicas. Como escisión del Leibniz Institute for New Materials (INM), Nano-Care Deutschland AG ve un potencial de mercado que asciende a cientos de millones de euros. "Nuestro particular enfoque está en los sectores militar, de ropa de trabajo y salud que tienen que satisfacer requisitos de alto rendimiento y actualmente solo tienen permiso temporal para utilizar las tecnologías C8. Su eliminación -particularmente fuera de la Unión Europea- es un paso importante hacia la consecución de la 'sostenibilidad ecológica' en la industria textil".

Nano-Care Deutschland AG ha estado desarrollando recubrimientos innovadores para textiles y otras superficies desde su fundación en el año 2000. Al reorganizar su estructura corporativa a comienzos de 2018, el nuevo departamento de efectos textiles desarrollará más especialización en el sector. Concretamente la compañía se asocia con clientes "de marca privada", ya sean fabricantes de recubrimientos de superficie, distribuidores de productos químicos o usuarios de acabados de superficie de alta tecnología. Actualmente, las compañías y consumidores de más de 65 países se benefician de sus ventajas de rendimiento multifuncional.

Contacto de prensa: Oliver Sonntag Vorstand Nano-Care Deutschland AG Teléfono: +49-6838-9749140 info@nano-care.de http://www.nano-care.com

