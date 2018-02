330 43

COMUNICADO: Enerkem recauda 280 millones de dólares canadienses en nuevo capital

MONTREAL, February 6, 2018 /PRNewswire/ --

-- Enerkem recauda su mayor ronda de financiación, de 280 millones de dólares canadienses en nuevo capital

- BlackRock y el grupo Sinobioway de China se unen como inversores de Enerkem

Enerkem Inc. (http://enerkem.com ), un productor líder en el mundo de residuos para biocombustibles y químicos, ha anunciado hoy que ha completado una ronda de inversión de 280 millones de dólares canadienses, la mayor hasta la fecha. Además de los nuevos inversores BlackRock y Sinobioway, los inversores existentes participaron también en esta financiación.

"Estamos muy contentos de dar la bienvenida a nuevos inversores junto con el apoyo de nuestros inversores existentes", dijo el director general y consejero delegado de Enerkem, Vincent Chornet. "Esta nueva e importante financiación ayudará a agilizar nuestro crecimiento y expandirá el desarrollo e implementación de proyectos. Ahora que hemos lanzando la primera operación de bioetanol a escala comercial del mundo en Edmonton, podemos centrar nuestros esfuerzos en crear una fuerte economía circular para comunidades de todo el mundo desplegando nuevos servicios que abordan los crecientes retos relativos a la gestión de residuos y movilidad sostenible".

"BlackRock se complace unirse al grupo de inversión en nombre de nuestros clientes y ayudar a facilitar el lanzamiento de servicios innovadores de residuos para biocombustibles en todo el mundo", dijo David Trucano, director de Cartera, equipo BlackRock Global Credit, que invirtió en los bonos sénior de la compañía.

Los inversores existentes de Enerkem son Rho Ventures, Braemar Energy Ventures, Waste Management of Canada, Investissement Québec, Fonds de solidarité FTQ, Cycle Capital, Fondaction, The Westly Group y el National Bank of Canada.

BlackRock es una corporación de gestión de inversión líder en el mundo, que gestiona cerca de seis billones de dólares en activos en nombre de los inversores en todo el mundo. BlackRock opera en todo el mundo con 70 oficinas en 30 países y clientes en 100 países.

Sinobioway es una compañía china líder implicada en bio-economía. Este grupo industrial, afiliado a la Universidad de Pekín, invierte principalmente en bioenergía, protección bio-medioambiental, biomedicina, bioagricultura, bioservicio, biofabricación y biointeligencia.

National Bank Financial Inc. y Scotia Capital Inc. fueron asesores financieros para Enerkem.

Acerca de Enerkem

Enerkem hace biocombustibles y productos químicos renovables de residuos. Con su tecnología patentada, Enerkem convierte residuos sólidos urbanos no reciclables en metanol, etanol y otros productos intermedios químicos ampliamente utilizados. Con sede en Montreal (QC) Canadá, Enerkem posee un centro comercial a gran escala en Alberta, así como una planta de demostración y una planta piloto en Quebec. La compañía está desarrollando biorrefinerías adicionales en Norteamérica y globalmente, basado en su enfoque de fabricación modular. La tecnología de Enerkem es un ejemplo de cómo una verdadera economía circular puede lograrse diversificando la combinación energética y hacer los productos de uso cotidiano más verdes mientras ofrece una alternativa sostenible al vertido y la incineración.

http://enerkem.com

Relaciones con los medios: Pierre Boisseau Director sénior de Comunicaciones y Marketing Enerkem inc. +1-514-875-0284 pboisseau@enerkem.com

PUBLICIDAD