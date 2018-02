330 43

COMUNICADO: Registro abierto para el II Premio HBM de Innovación en Gestión de Proyectos

-- Registro abierto para el II Premio HBM de Innovación en Gestión de Proyectos mientras crece la cuantía del premio y se añade nueva categoría

Al Tayer: Dos premios: Research in Innovative Project Management Practices Award e Innovative Use of Project Management Practices (categoría Academia)

La Autoridad de Transporte y Carreteras de Dubai (Dubai Roads and Transport Authority, RTA) ha anunciado la adición de una nueva categoría y un aumento de la cuantía del premio del Hamdan bin Mohammed Award for Innovation in Project Management. El aumento comienza a partir de la segunda edición del premio, tras el enorme éxito y destacada participación global de la edición inaugural del premio.

Para ver el comunicado multimedia, haga clic aquí: https://www.multivu.com/players/uk/8269451-registration-hbm-award-project-management

S.E. Mattar Al Tayer, director general y presidente de la junta directiva de la RTA y presidente del Consejo Directivo del HBM Award for Innovation in Project Management, dijo: "El dinero del premio se aumentaría un 29%, equivalente a 2,6 millones de AED (710.000 dólares estadounidenses). Se ha añadido una categoría Academia que consta de dos premios: Research in Innovative Project Management Practices Award e Innovative Use of Project Management Practices (categoría Premio) para implicar a estudiantes, académicos e investigadores. Los ganadores del premio se anunciarían en el 5th Dubai International Project Management Forum (DIPMF) previsto para diciembre de 2018.

El registro de nominación para el 2o HBM Award for Innovation in Project Management a través del sitio web (http://www.hbmaipm.com) está abierto del 5 de febrero al 30 de junio de 2018.

Laila Faridoon, miembro del Consejo directivo y secretaria general del HBM Award for Innovation in Project Management, dijo: "La categoría Academia incluye Research in Innovative Project Management Practices Award con una cuantía de 40.000 dólares estadounidenses dirigido a fomentar la investigación en gestión de proyectos y reconoce a los investigadores implicados en el desarrollo de teorías y principios de gestión de nuevos proyectos. También incluye Innovative Use of Project Management Practices - (categoría Academia) con un premio similar de 40.000 dólares estadounidenses. Este premio pretende fomentar la adopción de principios de gestión de activos en proyectos académicos abriendo nuevos horizontes para el premio y atrayendo más ideas innovadoras como apoyo a los objetivos del premio".

"El premio de la categoría Individual es de 30.000 a 50.000 dólares estadounidenses para los ganadores de las categorías Mejor gestor de proyectos innovadores y Mejor gerente de gestión de proyectos innovadores. El premio de la categoría Equipo creativo se ha duplicado de casi 40.000 a 80.000 dólares estadounidenses. En cuanto a la categoría Organización la cuantía total de 450.000 dólares estadounidenses consta de tres premios: The Innovative Idea in Project Management Award (100.000 dólares estadounidenses), The Innovative Idea in Programs Management Award, y The Innovative Idea in Portfolio Management Award (200.000 dólares estadounidenses)", añadió Faridoon.

El premio consta de una serie de normas y condiciones que los aspirantes deben cumplir, y que puede consultarse en el sitio web (http://www.hbmaipm.com).

