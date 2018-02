330 43

COMUNICADO: Con el arte contra los traumas de los desplazados Onlineprinters apoya al proyecto de grafitis «on the road»

Una huida hacia Europa es considerada la única oportunidad de sobrevivir por muchas personas. Entre otras, también, familias con sus niños y adolescentes que se desplazan totalmente solos. Hasta que realmente llegan a un país europeo, los desplazados han sufrido ya muchas experiencias terribles. La mitad de los desplazados están traumatizados y sufren toda la vida por culpa de esas vivencias. El centro de tratamiento y asesoramiento Refugio München les brinda apoyo a niños y adolescentes desplazados. En particular, el taller de arte Refugio apoya a los niños y adolescentes desplazados en el tratamiento de sus vivencias mediante trabajo pedagógico, artístico y de terapia artística. Estas ofertas son a menudo la única posibilidad que tienen estos niños y adolescentes de narrar y procesar su historia.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/638633/Onlineprinters_Postcards.jpg )

Juego de postales para donantes, patrocinadores y clientes

Entre los promotores de la institución se cuenta también desde 2017 Onlineprinters, una de las mayores imprentas online de Europa, que vende productos impresos a través de internet. Además de donaciones en dinero, el proveedor de servicios de impresión también apoya a Refugio München con productos de fabricación propia. A fin de año, la imprenta online y la organización de ayuda han desarrollado conjuntamente un juego de postales para envíos navideños. Para ello se imprimieron fotos del proyecto artístico "on the road" en postales de alta calidad y se enviaron como saludo navideño a patrocinadores de la institución y a clientes selectos del proveedor de servicios de impresión. El Dr. Michael Fries, CEO de Onlineprinters, declaró: "El compromiso de Refugio München con los desplazados es único. En particular, las medidas de terapia artística para superar traumas muestran lo curativa que puede llegar a ser la actividad creativa. Valoramos mucho este compromiso social y nos alegramos de apoyar a la institución en su valiosa labor". Onlineprinters ha apoyado a Refugio München en 2017 con donaciones en dinero y en especie por un valor superior a 5.000 EUR.

El proyecto artístico "on the road"

De junio a septiembre de 2017, un total de 100 niños, adolescentes y adultos jóvenes pintaron juntos una vez por semana en un mural participativo que ahora adorna un muro del antiguo cuartel muniqués Bayernkaserne. Allí se localiza en la actualidad un albergue comunitario para desplazados.

El juego de postales consta de seis postales y una tarjeta con más información acerca del proyecto, con precinto y etiqueta. Las imágenes se le deben a la fotógrafa Sabine Mayer, quien dirigió el proyecto artístico conjuntamente con Stefano Giuriati. El juego de postales se tradujo a más de diez idiomas y se elaboró en una tirada conjunta de 1.200 unidades.

Acerca de Refugio München

Refugio München es uno de los más importantes centros de atención psicosocial de refugiados y víctimas de tortura en Alemania. Su objetivo central es el trabajo con personas traumatizadas, a las que se les brinda una oportunidad de procesar lo vivido. Uno de los apoyos más importantes es el de la Municipalidad de Múnich. Además, la asociación depende de las donaciones de particulares y empresas.

Acerca de Onlineprinters

El Grupo Onlineprinters constituye una de las imprentas online líderes en Europa, ocupa a más de 1.300 empleados y el año pasado elaboró más de 2.500 millones de productos impresos. A través de 18 tiendas online, el grupo distribuye productos impresos a más de 800.000 clientes en 30 países de Europa. A nivel internacional, la empresa se presenta con la marca comercial Onlineprinters, en Alemania opera bajo el nombre diedruckerei.de. El líder del mercado británico Solopress y el actor principal del mercado escandinavo LaserTryk son parte del Grupo Onlineprinters. La colección de productos comprende 1.500 materiales impresos, desde tarjetas de visita, papel de cartas y flyers, pasando por catálogos y revistas, hasta equipamiento publicitario de gran formato. Onlineprinters elabora productos a escala industrial: la empresa basa su éxito en la distribución online, la producción informatizada y la impresión colectiva. En esta se producen conjuntamente varios pedidos de impresión en el llamado sistema de impresión combinada, lo que minimiza costes y protege el ambiente.

Vídeo: "Una mirada entre bastidores de Onlineprinters": https://www.youtube.com/watch?v=1KGu8sndYFE

Contacto para la prensa Onlineprinters GmbH Patrick Piecha Dirección de Prensa y Relaciones Públicas Tel.: +49-9161-6209807 +49-174-3077250 press@onlineprinters.es http://www.onlineprinters.es

