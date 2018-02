330 43

COMUNICADO: The Rose, el primer juego de acción en vivo de RA con cadena de bloques, se lanzará en línea

El regalo perfecto para esa persona especial, ya que San Valentín está a la vuelta de la esquina

PEKIN, 6 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- Baofeng Nova Co., Ltd., el primer proveedor profesional del mundo de servicios de infraestructura basada en cadena de bloques, lanzará internacionalmente The Rose en vísperas del día de San Valentín; un regalo perfecto que cualquiera puede entregar a una persona especial o a la que tenga afecto. The Rose es el primer juego de acción en vivo de RA con cadena de bloques.

https://mma.prnewswire.com/media/638655/The_Rose.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/638655/The_Rose.jpg ]

Tras buscar y descargar The Rose, los jugadores recibirán de manera aleatoria sus propias semillas de rosa. A partir de ese momento, podrán crear una colección única de rosas para esa persona especial después de regar, llevar un diario sobre cómo proporcionaron nutrientes y cuidaron a las plantas, juntar las rosas individuales para formar un ramo y luego guardar el ramo en la cadena de bloques como un artículo de valor eterno. Las flores se pueden vender como activos valiosos o entregar a otra persona como muestra de amor. El momento, el lugar y el mensaje que acompañan al regalo de las flores se almacenarán indefinidamente en la cadena de bloques, creando recuerdos eternos que durarán 10, 15, 50 o incluso más años. Las flores se pueden visualizar en 3D en teléfonos móviles a través de RV o tecnología holográfica.

Cada rosa es genéticamente única. Lo que atrae a los jugadores es el proceso de cultivo de flores para su persona amada, las cuales se pueden guardar de forma permanente en la cadena de bloques. The Rose también funciona como un valioso testimonio de amor. Los desarrolladores del juego llaman a esta expresión de afecto la "Prueba de Amor", con la cual cada jugador dedica tiempo y esfuerzo a demostrar los sentimientos que tiene por esa persona.

Cui Tianlong, consejero delegado de Baofeng Nova Co., Ltd. y director de Diseño de The Rose, afirmó: "Tenemos como objetivo aprovechar la tecnología de cadena de bloques desarrollando aplicaciones excepcionalmente creativas basadas en cadenas de bloques y que ofrezcan una experiencia novedosa y sin precedentes como modo de juego para todos aquellos jugadores que quieran expresar cómo se sienten por su persona amada".

Para obtener más información, visite el sitio web: www.therose.cloud [http://www.therose.cloud/], o las cuentas oficiales de Facebook/Twitter/YouTube: "therose.cloud".

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/638655/The_Rose.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/638655/The_Rose.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Wang Lijia, +86-185-1690-4806, wanglijia@thinknet.cc

Sitio Web: http://www.therose.cloud/

PUBLICIDAD