COMUNICADO: IBS Software firma un contrato multiaño con Korean Air para lanzar el sistema iCargo

SEUL, Corea del Sur, February 6, 2018 /PRNewswire/ --

IBS Software (IBS), el especialista en soluciones TI para la industria de la aviación, ha firmado un contrato de siete años con Korean Air, una aerolínea líder en la industria de la carga aérea, para gestionar el sistema de carga de la aerolínea.

Dentro del contrato, IBS implementará su elogiada solución de gestión de carga, iCargo, para gestionar las funciones comerciales de carga de extremo a extremo de Korean Air. Gracias a esta implementación, Korean Air migrará desde su sistema principal legado existente y una multitud de sistemas satélite, a una plataforma de nueva generación totalmente integrada. El sistema iCargo colocará el alcance total de las operaciones comerciales de Korean Air - reservas, ventas, gestión de operaciones de terminal y contabilidad de ingresos - en una sola plataforma integrada. Esto permitirá a Korean Air actualizar varias capacidades de valor añadido en varias áreas, como gestión de ingresos y producción, gestión de productos, control y supervision de envíos en tiempo real, y capacidades de tecnología avanzadas, como movilidad empresarial, para elevar su negocio de carga y operaciones a un nivel de eficiencia mucho mayor. La plataforma iCargo también permitirá a Korean Air alinearse según los estándares de la industria y mejores prácticas, como eAWB y CXML. Korean Air posee 161 aeronaves y opera vuelos previstos a 123 ciudades en 43 países de todo el mundo, incluyendo 13 ciudades en Corea.

La solución de iCargo altamente modular de IBS admite todas las necesidades TI de gestión de carga aérea en una sola plataforma totalmente integrada y puede adaptarse a las necesidades y prioridades específicas del cliente. Capaz de abordar las necesidades de todo tipo de operaciones de carga -grande o pequeña, combinación o carguero puro, LCC o servicio completo- iCargo permite los movimientos de la carga de casi 30 aerolíneas líderes en el mundo, convirtiéndose en la solución de gestión de carga líder para la industria del transporte aéreo. Ganadora de varios premios de la industria, la solución de iCargo fue seleccionada como "Airline Product Innovation of the Year 2015" por CAPA - Centre for Aviation.

En la firma del contrato en Seúl, Cho WonTae, director general de Korean Air, dijo: "Seleccionando iCargo como nuestra plataforma tecnológica, esperamos responder mejor a las demandas del entorno logístico cambiante y mejorar el valor que ofrecemos a nuestros clientes".

V K Mathews, presidente ejecutivo de The IBS Group, dijo: "Ser seleccionada como socio de Korean Air, uno de los operadores de carga más respetados del mundo, destaca la capacidad de IBS de crear y ofrecer soluciones TI líderes en la industria a conglomerados globales reconocidos por estándares exactos. IBS continúa invirtiendo en ofertas innovadoras para la industria de las aerolíneas, para ofrecer ventajas comerciales destacadas y garantizar que nuestros clientes estén en primera línea en un entorno disruptivo de rápido cambio. Esta alianza con Korean Air es también prueba de nuestro compromiso con el mercado coreano y señala nuestra creciente huella en el Pacífico Asiático".

