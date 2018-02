330 43

COMUNICADO: Justin Timberlake anuncia nuevas fechas de su gira en Europa, Reino Unido y Norteamérica (2)

ITINERARIO DE LA GIRA THE MAN IN THE WOODS TOUR DE JUSTIN TIMBERLAKE FECHA: CIUDAD: RECINTO: 13 de marzo Toronto, Ontario Air Canada Centre 15 de marzo Toronto, Ontario Air Canada Centre 18 de marzo Washington, Washington D. C. Capital One Arena 21 de marzo Nueva York, Nueva York Madison Square Garden 22 de marzo Nueva York, Nueva York Madison Square Garden 25 de marzo Newark, Nueva Jersey Prudential Center 27 de marzo Chicago, Illinois United Center 28 de marzo Chicago, Illinois United Center 31 de marzo Cleveland, Ohio Quicken Loans Arena 2 de abril Detroit, Míchigan Little Caesars Arena 4 de abril Boston, Massachusetts TD Garden 5 de abril Boston, Massachusetts TD Garden 8 de abril Montreal, Quebec Bell Centre 9 de abril Montreal, Quebec Bell Centre 12 de abril Salt Lake City, Utah Vivint Smart Home Arena 14 de abril Las Vegas, Nevada T-Mobile Arena 15 de abril Las Vegas, Nevada T-Mobile Arena 24 de abril San José, California SAP Center 25 de abril San José, California SAP Center 28 de abril Los Angeles, California The Forum 29 de abril Los Angeles, California The Forum 2 de mayo Fénix, Arizona Talking Stick Resort Arena 5 de mayo Tulsa, Oklahoma BOK Center 7 de mayo Columbus, Ohio Nationwide Arena 9 de mayo Nashville, Tennessee Bridgestone Arena 11 de mayo Atlanta, Georgia Infinite Energy Arena 14 de mayo Orlando, Florida Amway Center 15 de mayo Tampa, Florida Amalie Arena 18 de mayo Miami, Florida American Airlines Arena 19 de mayo Fort Lauderdale, Florida BB&T Center 23 de mayo Houston, Texas Toyota Center 25 de mayo Houston, Texas Toyota Center 27 de mayo Dallas, Texas American Airlines Center 28 de mayo Dallas, Texas American Airlines Center 30 de mayo Memphis, Tennessee FedEx Forum 1 de junio Pittsburgh, Pennsylvania PPG Paints Arena 2 de junio Filadelfia, Pennsylvania Wells Fargo Center

¡NUEVAS FECHAS ANUNCIADAS - EUROPA/REINO UNIDO! 22 A la venta el 12 de de febrero junio París, Francia AccorHotels Arena 27

¡NUEVAS FECHAS ANUNCIADAS - NORTEAMERICA! 19 de septiembre Lexington, Kentucky Rupp Arena A la venta el 19 de febrero 21 de septiembre Milwaukee, Wisconsin Wisconsin Entertainment A la venta el 12 de febrero & Sports Center 25 de septiembre Pittsburgh, Pennsylvania PPG Paints Arena A la venta el 12 de febrero 28 de septiembre St. Paul, Minnesota Xcel Energy Center A la venta el 12 de febrero 2 de octubre Cleveland, Ohio Quicken Loans Arena A la venta el 12 de febrero 5 de octubre Chicago, Illinois United Center A la venta el 12 de febrero 9 de octubre Toronto, Ontario Air Canada Centre A la venta el 12 de febrero 13 de octubre Quebec, Quebec Videotron Centre A la venta el 19 de febrero 18 de octubre Boston, Massachusetts TD Garden A la venta el 19 de febrero 22 de octubre Ottawa, Ontario Canadian Tire Centre A la venta el 19 de febrero 24 de octubre Nueva York, Nueva York Madison Square Garden A la venta el 12 de febrero 28 de octubre Buffalo, Nueva York KeyBank Center A la venta el 19 de febrero 4 de noviembre Edmonton, Alberta Rogers Place A la venta el 12 de febrero 8 de noviembre Vancouver, Columbia Británica Rogers Arena A la venta el 12 de febrero 16 de noviembre Portland, Oregón MODA Center A la venta el 12 de febrero 27 de noviembre Los Angeles, California Staples Center A la venta el 12 de febrero 8 de diciembre Omaha, Nebraska CenturyLink Center A la venta el 26 de febrero 10 de diciembre Kansas City, Missouri Sprint Center A la venta el 26 de febrero 13 de diciembre St. Louis, Missouri Scottrade Center A la venta el 26 de febrero 14 de diciembre Indianápolis, Indiana Bankers Life Fieldhouse A la venta el 26 de febrero 17 de diciembre Filadelfia, Pennsylvania Wells Fargo Center A la venta el 19 de febrero

