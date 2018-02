330 43

COMUNICADO: Justin Timberlake anuncia nuevas fechas de su gira en Europa, Reino Unido y Norteamérica (1)

- El artista ha anunciado las fechas en las que visitará Europa y el Reino Unido, así como las de la nueva etapa norteamericana para la previamente agotada gira The Man Of The Woods Tour

¡Más de 450.000 entradas vendidas solo en Norteamérica, con segundas actuaciones ya confirmadas en 10 ciudades!

LOS ANGELES, 6 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- Tras el lanzamiento de su muy esperado álbum Man of the Woods y su épica actuación durante el Halftime Show de la Pepsi Super Bowl LII, Justin Timberlake ha anunciado las fechas para su gira The Man Of The Woods Tour en Europa y el Reino Unido, así como las de la segunda etapa de la gira en Norteamérica, creada como resultado de haber agotado todas las entradas. Las fechas para Europa y Reino Unido comenzarán el 22 de junio en París e incluyen 16 paradas más en Londres, Amsterdam, Estocolmo, Copenhague y Berlín, entre otras ciudades.

https://mma.prnewswire.com/media/637443/Justin_Timberlake___Man_Of_The_Woods_Tour.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/637443/Justin_Timberlake___Man_Of_The_Woods_Tour.jpg]

Además de las segundas actuaciones ya anunciadas en 10 ciudades norteamericanas, Justin Timberlake añadirá una nueva etapa de gira durante el otoño con otros 31 nuevos conciertos adicionales en EE. UU. y Canadá, que incluyen segundas y terceras actuaciones en Chicago, Toronto, la ciudad de Nueva York, Los Angeles, Boston, Filadelfia, Washington, Houston, Dallas, Pittsburgh, Cleveland, Atlanta y Memphis. También han sido anunciadas una serie de nuevas ciudades que formarán parte de la etapa adicional de la gira, como Milwaukee, St. Paul, Portland, Lexington, Buffalo, Nueva Orleáns, Omaha, Kansas City, St. Louis, Indianápolis, Charlotte, San Antonio, Oklahoma City, Denver, Edmonton, Vancouver, Quebec y Ottawa.

La gira The Man Of The Woods Tour ya ha vendido más de 450.000 entradas para las fechas norteamericanas previamente anunciadas. La etapa norteamericana, producida por Live Nation Global Touring, Wright Entertainment Group, LBI Entertainment y Tennman Touring, arranca el 13 de marzo en Toronto.

El cuarto álbum de estudio de Justin Timberlake, Man Of The Woods [http://smarturl.it/jMOTW], fue publicado el pasado viernes 2 de febrero. Ayer, el artista actuó por tercera vez en el evento musical más visto del año: el Halftime Show de la Pepsi Super Bowl LII. La última gira de Justin Timberlake fue la aclamada The20/20 Experience World Tour, que agotó las entradas de escenarios y estadios de todo el mundo en 2013 y 2014.

Los miembros de la tarjeta American Express® pueden adquirir sus entradas con antelación al público general. En Norteamérica, la venta anticipada de American Express para las fechas puestas a disposición del público general el lunes 12 de febrero comienza el miércoles 7 de febrero a las 10 de la mañana hasta el domingo 11 de febrero a las 5 de la tarde (hora local). Para aquellas fechas puestas a la venta al público general el lunes 19 de febrero, la venta anticipada de American Express tendrá lugar el miércoles 14 de febrero a las 10 de la mañana hasta el domingo 18 de febrero a las 5 de la tarde (hora local). Y, por último, para las fechas puestas a disposición del público general el día 26 de febrero, la venta anticipada de American Express se abrirá el miércoles 21 de febrero a las 10 de la mañana hasta el domingo 25 de febrero a las 5 de la tarde (hora local). En Europa (donde sea aplicable), la venta anticipada de American Express para las fechas a la venta el lunes 12 de febrero comienza el miércoles 7 de febrero a las 10 de la mañana hasta el domingo 11 de febrero a las 5 de la tarde (hora local), y a las 7 de la tarde del viernes 9 de febrero en el caso de Francia (hora local). En Reino Unido, la venta anticipada de American Express tiene lugar el jueves 8 de febrero a las 10 de la mañana hasta el domingo 11 de febrero a las 5 de la tarde (hora local).

Los miembros del The Tennessee Kids Fan Club también podrán optar a la compra de entradas anticipadas. Para obtener información completa sobre los paquetes VIP de la gira The Man Of The Woods Tour o para realizar una compra, visite https://vip.justintimberlake.com/ [https://vip.justintimberlake.com/]

Cada parada estadounidense de la gira The Man Of The Woods Tour contará con una sección Verizon Up VIP, en donde sus clientes estarán más cerca del escenario y de JT. Verizon Up, el programa de lealtad de la empresa, tiene como prioridad dar las gracias a sus clientes a través de recompensas diarias y experiencias exclusivas, que incluyen poder acercarse a sus artistas favoritos, como, por ejemplo, Justin Timberlake.

(CONTINUA)

PUBLICIDAD