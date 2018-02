330 43

COMUNICADO: CloudSense es nombrada "visionaria" en el primer Cuadrante Mágico de Gartner

LONDRES, February 5, 2018 /PRNewswire/ --

-- CloudSense es nombrada "visionaria" en el primer Cuadrante Mágico de Gartner para series de aplicaciones de configuración, precios y cotización

CloudSense, la compañía de software de comercio de industria específica, ha anunciado hoy que ha sido nombrada "visionaria", donde se posiciona totalmente a la derecha en la integridad del eje de visión en el cuadrante "visionarios", en el Cuadrante Mágico 2018 de Gartner para series de aplicaciones de configuración, precio y cotización. CloudSense es la compañía más joven incluida en este Cuadrante Mágico.

CloudSense está creciendo rápidamente. Sus ingresos recurrentes anuales están aumentando a un crecimiento anual medio de más del 60% por año desde 2014. El aumento meteórico de CloudSense se basa en su capacidad para ayudar a las marcas que se están desestabilizando, a transformarse para convertirse en los desestabilizadores [http://cloudsense.com/customer/liberty-global ]. Con CloudSense, las organizaciones venden más, lanzan más rápido y reducen costes ofreciendo experiencias del cliente digitales y sin fricciones, nativas en Salesforce [https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000005vRrcEAE ].

El consejero delegado y cofundador de CloudSense, Richard Britton [https://medium.com/inside-the-salesforce-ecosystem/the-salesforce-values-that-impact-the-way-we-work-b4228285dd71 ] , dijo: "Estamos orgullosos y encantados de que Gartner haya reconocido a CloudSense como visionario en este Cuadrante Mágico. Creemos que nuestro posicionamiento lo más a la derecha posible en la integridad del eje de visión en el cuadrante Visionarios refleja nuestro profundo conocimiento de las necesidades de nuestros clientes, la confianza que depositan en nuestro producto, y además valida nuestro estatus como socio estratégico en las industrias".

Más allá de la funcionalidad CPQ [http://cloudsense.com/platform ], la plataforma nativa Salesforce de CloudSense ofrece una solución todo en un para Quote-to-Cash a través de gestión de pedidos, gestión de precios, gestión del ciclo de vida contractual, eCommerce y catálogo de productos. Esta solución de extremo a extremo cubre todo el trayecto del cliente, en cada canal, ofreciendo una experiencia conectada sin fisuras que los clientes demandan hoy.

CloudSense recibió recientemente una inversión de 77 millones de dólares de Vector Capital [http://www.cloudsense.com/cloudsense-raises-77-million-from-vector-capital ]. La financiación se utilizará para acelerar la innovación del producto y apoyará la rápida expansión global de CloudSense, especialmente en los mercados norteamericanos.

Richard Britton continuó: "Desde el día uno, la visión de CloudSense ha estado en permitir que las empresas establecidas vendan y entren como, cuando y donde sus clientes quieren comprar. Nuestra alianza de inversión con Vector nos permitirá continuar ejecutando esta visión más rápido y en una escala más amplia. Como resultado, creo que en los próximos años veremos a CloudSewnse pasar al cuadrante Líderes del Cuadrante Mágico para series de aplicaciones de configuración, precio y cotización, mientras ayudamos a las organizaciones mayores y más complejas del mundo a ofrecer transformaciones digitales centradas en el cliente".

Descargue [http://cloudsense.com/resource/2018-gartner-magic-quadrant-cpq ] su copia complementaria del Cuadrante Mágico de Gartner para el informe de series de aplicaciones de configuración, precio y cotización aquí [http://cloudsense.com/resource/2018-gartner-magic-quadrant-cpq ].

*Emisor: Gartner, "Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Application Suites," Mark Lewis, Melissa A. Hilbert, 29 January 2018.

Gartner no respalda a ningún vendedor, producto o servicio mostrado en estas publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los vendedores con las calificaciones más altas u otro tipo de valoraciones. Las publicaciones de investigación de Gartner incluyen las opiniones de la organización de investigación de Gartner, y no deben interpretarse como hechos constatados. Gartner se exime de todas las garantías relacionadas con esta investigación, ya sean expresas o implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

Acerca de CloudSense CloudSense, la compañía de software de comercio de industria específica [http://cloudsense.com/industries ], permite a las organizaciones de todo el mundo vender más, lanzar más rápido y reducir los costes ofreciendo experiencia del cliente conectadas integradamente donde lo digital es lo primero, todo ello en Salesforce.

Creada únicamente para los requisitos empresariales desde su creación, la plataforma CloudSense respalda a diversas industrias para ofrecer comercio en cada canal a través de gestión de pedidos, CPQ (Configure Price Quote), gestión de precios, gestión de ciclo de vida contractual y catálogo de productos.

Para más información, visite http://www.cloudsense.com.

CONTACTO: Josh Morse, +44-(0)20-7580-6685, josh.morse@cloudsense.com

PUBLICIDAD