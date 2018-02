330 43

COMUNICADO: Envision firma acuerdos estratégicos de desarrollo sostenible en Singapur (2)

Sunseap Group es el desarrollador, propietario y operador de sistemas de energía solar líder en Singapur. Opera a través de tres unidades fundamentales: Sunseap Leasing, Sunseap International y Sunseap Energy. Sunseap Leasing es la primera empresa y más grande de arrendamiento solar en Singapur. Sunseap International está dirigido a los mercados en las regiones del sudeste asiático y el Pacífico. Estos incluyen una granja solar de 140 megavatios pico (MWp) en India y una granja solar de 10 MWp en Camboya. Sunseap Energy proporciona soluciones de energía limpia utilizando acuerdos fuera impulsando sistemas solares dentro de la cartera del grupo de activos de generación distribuida. Un cliente notable es Apple, que firmó un acuerdo con Sunseap para adquirir el 100% de sus requisitos de energía local procedente de fuentes renovables.

Para más información sobre Sunseap Group, visite http://www.sunseap.com

Acerca del Solar Energy Research Institute of Singapore (SERIS)

El Solar Energy Research Institute of Singapore (SERIS) de la National University of Singapore (NUS) es el Instituto Nacional de Singapur para la investigación de energía solar aplicada. SERIS es patrocinado conjuntamente por National Research Foundation (NRF) de Singapur - a través de Singapore Economic Development Board (EDB) - y NUS. SERIS realiza investigación, desarrollo, pruebas y consultoría sobre tecnologías de energía solar y su integración en sistemas de energía y edificios. El espectro de I + D del Instituto cubre materiales, componentes, procesos, sistemas y servicios, con énfasis en células solares fotovoltaicas, módulos y sistemas. SERIS está activo a nivel mundial pero se centra en tecnologías y servicios para las regiones tropicales, en particular Singapur y sudeste asiático. SERIS colabora estrechamente con universidades, organismos de investigación, agencias gubernamentales y la industria, tanto a nivel local como global.

Para más información sobre SERIS, visite http://www.seris.sg

Acerca de Nanyang Technological University, Singapur

Una universidad pública intensiva en investigación, Nanyang Technological University, Singapur (NTU Singapore) tiene 33.500 alumnos de grado y postgrado en las universidades de ingeniería, negocios, ciencias, humanidades, arte y ciencias sociales y su Interdisciplinary Graduate School. También tiene una escuela de medicina, la Lee Kong Chian School of Medicine, creada conjuntamente con el Imperial College London.

NTU también es hogar de clase mundial de institutos autónomos - National Institute of Education, S Rajaratnam School of International Studies, Earth Observatory of Singapore, y Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering - y varios centros líderes de investigación como el Nanyang Environment & Water Research Institute (NEWRI) y Energy Research Institute @ NTU (ERI@N).

Situado en el puesto 11 del mundo, NTU es líder en Asia y se ha situado como la principal universidad joven de todo el mundo durante los últimos cuatro años. El campus principal de la Universidad con frecuencia aparece entre las principales 15 universidades más bellas del mundo y tiene 57 edificios con certificación Green Mark (equivalente a la certificación LEED), de los cuales 54 están certificados Green Mark Platinum. NTU también tiene un campus en Novena, el distrito médico de Singapur.

Para más información, visite http://www.ntu.edu.sg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/637122/MOU_Signing_Ceremony.jpg https://mma.prnewswire.com/media/637123/Envision_and_Sunseap.jpg https://mma.prnewswire.com/media/637124/Partnership_with_SERIS_and_NTU.jpg

CONTACTO: Ranjeet Kaur, Ranjeet.Kaur@hkstrategies.com, D: +65-6390-3376,M: +65-9025-7674. Queena Chua, Queena.Chua@hkstrategies.com, D:+65-6390-3329, M: +65-9646-5195. Xiaoyang Liu, Xiaoyang.Liu@envisioncn.com,+86-18500709614

