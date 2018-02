330 43

COMUNICADO: El Institute for Informatics de la Washington University School of Medicine en St. Louis une sus fuerzas con MDClone (2)

Los entornos modernos de cuidado de la salud y ciencias de la vida han experimentado un avance fundamental hacia lo trans-disciplinario, integrador y aproximaciones intensas de datos hacia la investigación básica, clínica y translacional. Estos desarrolladores se han unido al uso amplio de las plataformas de tecnología de la información con la finalidad de rediseñar el despliegue del cuidado de la salud y conseguir un mayor valor junto a unos resultados y seguridad mejorados. Los datos complejos, información y necesidades de conocimiento asociados a estas tendencias necesitan de una aproximación completa y de nivel de sistema a la investigación, formación y práctica de informática biomédica. Como respuesta a los factores anteriormente mencionados, la Washington University (WU) ha creado el Institute for Informatics, proporcionando un hogar académico y profesional para las ciencias y prácticas informáticas. El instituto abarca la School of Medicine (SOM), además de asociaciones con la School of Engineering and Applied Science, el Institute for Public Health, la Brown School, la Olin School of Business, el Innovations Incubator at BJC HealthCare y la Cortex Innovation Community. El instituto dirige su investigación innovadora, desarrollo de fuerza laboral y servicio de informática a una variedad de áreas necesarias vitales.

Acerca de GlobalSTL

GlobalSTL, lanzada en 2014, es una iniciativa de BioSTL [http://biostl.org ] para transformar la economía de St. Louis basada en una fundación de innovación y en la interconexión mundial. Como clave para su éxito está la identificación de la innovación mundial que proporciona un valor empresarial estratégico e impacto dentro de los sistemas de cuidado de la salud de la región de St. Louis, corporaciones, instituciones de investigación y socios de ecosistema. GlobalSTL recluta a compañías internacionales de alto crecimiento en las industrias del cuidado de la salud, agricultura, ciberseguridad y finanzas.

