COMUNICADO: Yes Bank y The Economic Times presentan la cuarta edición de Global Business Summit 2018, principal evento del sur de As

NUEVA DELHI, February 2, 2018 /PRNewswire/ --

YES Bank y The Economic Times anuncian la cuarta edición de The Global Business Summit 2018 (http://www.et-gbs.com), prevista para celebrarse el 23 y 24 de febrero de 2018 en Nueva Delhi. El tema de la edición de 2018 es 'New Economy, New Rules'. Times Strategic Solutions Limited es una filial de Bennett Coleman and Co. Ltd.

La galaxia de ponentes estará plagada de estrellas, entre las que se incluyen el Honorable Primer Ministro de la India, Narendra Modi; Donald Trump Jr., administrador de Trump Organization; Dara Khosrowshahi, consejera delegada de Uber; Piyush Goyal, Ministro de vías ferroviarias y carbón del Gobierno de la India, y Nitin Gadkari, Ministro de Carreteras, Transporte y Autopistas del Gobierno de la India.

Reed Hastings, fundador de Netflix, analizará las reglas del juego en los medios ('Rules of the Game in Media'), un tema contextual que escudriña la rápida evolución del paisaje de los medios de comunicación, mientras incondicionales de la industria, como Jeff Maggioncalda, consejero delegado de Coursera; Bill Michael, presidente de KPMG UK; y Rana Kapoor, director general y consejero delegado de YES Bank, se enzarzarán en un debate sobre cómo transformar los retos de hoy en las oportunidades del mañana ('Challenges into Tomorrow's Opportunities').

Rana Kapoor, director general y consejero delegado de YES Bank y presidente de YES Global Institute, opinó: "Las reglas del juego han cambiado. Mientras el clima cambia, las realineaciones geopolíticas y la tecnología presentan interrupciones globalmente, más cerca de casa en la India, tenemos nuevas oportunidades impulsadas por la digitalización, desregularización y variable demografía. En este contexto, la edición de 2018 de la YES Bank Economic Times Global Business Summit con su tema central de nueva economía, nuevas reglas ('New Economy, New Rules') ofrece una plataforma para que los políticos globales, líderes de opinión y pensamiento analicen y deliberen sobre las ideas que determinarán el nuevo orden mundial".

A lo largo de los años, la cumbre ha recibido a prominentes líderes políticos y empresariales, no solo de la India, sino de todo el mundo, como, Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos; el profesor Nouriel Roubini, premio Nobel, economista y académico de Princeton University y Randi Zuckerberg, fundador y consejero delegado de Zuckerberg Media.

"En la cuarta edición de GBS, nuestro empeño es centrarnos ampliamente en las actuales cuestiones que afronta la economía mundial. La innovación interrumpida está cambiando todas las empresas y esto sólo puede acelerarse. A un nivel macro, mientras el crecimiento está retomándose, el proteccionismo también está creciendo. Creemos que el peso intelectual y la diversidad que los ponentes aportan a la cumbre, ayudará a encontrar el sentido a un mundo complejo", dijo Vineet Jain, director general de Bennett Coleman and Co. Ltd.

En el pasado, la cumbre ha visto una confluencia de más de 3.900 delegados de Canadá, Rusia, Bélgica, Gran Bretaña, Grecia, Cataluña, Israel, etc. En GBS 2018 participarán delegaciones de alto nivel de EE.UU., Rusia, Italia, México, Omán, Polonia, Malta, Bangladesh, Georgia y Eslovaquia, entre otros. La cuarta edición de GBS contará con la participación de más de 2.000 delegados en los dos días del evento.

Con algunas de las empresas más importantes del mundo, gobiernos y líderes de pensamiento reunidos durante dos días, la GBS escribirá sin duda un nuevo capítulo del cambio económico, que redeterminará las reglas.

