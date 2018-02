330 43

COMUNICADO: Resultados del cuarto trimestre de 2017 del Banco Bradesco (1)

SÃO PAULO, 1 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- Los principales resultados comunicados por Bradesco en el ejercicio 2017, teniendo en cuenta la incorporación desde el 1 de julio de 2016 de HSBC Bank Brasil S.A. y de sus filiales (HSBC Brasil), son:

1. Los ingresos netos recurrentes del ejercicio 2017 ascendieron a 19.024 millones de BRL (un aumento del 11,1% en comparación con los ingresos netos recurrentes de 17.121 millones de BRL registrados en el ejercicio 2016), lo que corresponde a un beneficio por acción de 3,13 BRL y a un rendimiento sobre el patrimonio promedio ajustado de los accionistas del 18,1%.

2. En lo que respecta al origen, los ingresos netos recurrentes están compuestos por 13.490 millones de BRL procedentes de actividades financieras, lo que representa el 70,9% del total, y por 5.534 millones de BRL procedentes de operaciones de seguros, planes de pensiones y bonos de capitalización, que combinados representan el 29,1%.

3. El 31 de diciembre de 2017, la capitalización bursátil de Bradesco se situó en 200.521 millones de BRL, lo que supuso un crecimiento del 24,7% a fecha de diciembre de 2016.

4. En diciembre de 2017, los activos totales ascendieron a 1,298 billones de BRL, un incremento del 0,4% respecto a diciembre de 2016. El rendimiento medio anualizado sobre los activos totales fue del 1,5%.

5. En diciembre de 2017, la cartera de préstamos ampliada alcanzó los 492.931 millones de BRL, lo que supone un descenso del 4,3% respecto a diciembre de 2016. Las operaciones con particulares totalizaron 175.469 millones de BRL (un incremento del 2,0% respecto a diciembre de 2016), mientras que las operaciones con empresas alcanzaron los 317.462 millones de BRL (un descenso del 7,4% respecto a diciembre de 2016).

6. Los activos bajo gestión se situaron en 1,987 billones de BRL, un incremento del 4,3% con respecto a diciembre de 2016.

7. El patrimonio de los accionistas ascendió a 110.457 millones de BRL en diciembre de 2017, un 10,0% más que en diciembre de 2016. El ratio Basilea III, basado en la regulación prudencial de conglomerados, se situó en un 17,1%, el 13,1% del cual corresponde a capital de nivel I.

8. Se pagaron y se provisionaron un total de 7.204 millones de BRL a los accionistas en concepto de intereses sobre el patrimonio de los accionistas por los beneficios generados en el ejercicio 2017, de los cuales 2.384 millones de BRL se pagaron en cuotas mensuales provisionales y 4.820 millones de BRL fueron aprovisionados.

9. La parte de ingresos por intereses del margen financiero (NII, por sus siglas en inglés) totalizó 62.775 millones de BRL en el ejercicio 2017, lo que supone un descenso del 0,5% en comparación con el ejercicio 2016.

10. El ratio de morosidad a 90 días se situó en el 4,7% a finales de diciembre de 2017, un descenso de 0,8 p. p. en comparación con diciembre del 2016.

11. El ratio de eficiencia (ER, por sus siglas en inglés), excluyendo el efecto de la enajenación de activos financieros, fue del 40,8% en diciembre de 2017 (38,9% en diciembre de 2016).

12. Las primas de seguros emitidas, las contribuciones a planes de pensiones y los ingresos por bonos de capitalización ascendieron a 76.289 millones de BRL en el ejercicio 2017, lo que supone un incremento del 6,8% en comparación con el ejercicio 2016. Las provisiones técnicas se situaron en 246.653 millones de BRL, un incremento del 10,4% en comparación con el balance de diciembre de 2016.

13. Las inversiones en tecnologías de la información (TI) totalizaron 6.037 millones de BRL en 2017.

14. Los impuestos y contribuciones pagados o registrados como provisiones, incluida la seguridad social, alcanzaron los 31.584 millones de BRL en el ejercicio 2017, de los cuales 15.548 millones de BRL correspondían a impuestos retenidos y cobrados a terceros y 16.036 millones de BRL se calcularon en base a actividades desarrolladas por la Organización Bradesco, el equivalente al 84,3% de los ingresos netos recurrentes.

15. En el ejercicio 2017, Bradesco, en base a sus continuados esfuerzos de uso eficiente de los recursos, puso en marcha un proceso de optimización de la red de servicios para los clientes, procurando una mejora continua y una regeneración de los servicios prestados a los clientes. Actualmente, Bradesco ofrece una extensa red de servicios para los clientes en Brasil, con 73.474 puntos de servicios para clientes, 4.749 sucursales, 3.899 sucursales de servicios, 928 cajeros automáticos emplazados en las instalaciones de la empresa y 38.708 puntos de servicio para los clientes Bradesco Expresso (corresponsales). El banco también pone a disposición de sus clientes 35.590 cajeros automáticos Bradesco y 21.259 cajeros automáticos de la red Banco24Horas.

16. Las nóminas, más cargas y beneficios ascendieron a 16.874 millones de BRL en el ejercicio 2017. Los beneficios sociales concedidos a todos los empleados de la Organización Bradesco y a las personas que dependen de ellos alcanzaron los 4.638 millones de BRL, mientras que las inversiones en programas de educación, formación y desarrollo ascendieron a 170.775 millones de BRL.

17. Principales premios y reconocimientos del periodo:

-- la empresa más galardonada con el premio "Best in People Management" (Mejor Gestión de Personal) en Valor Carreira, del periódico Valor Econômico);

-- empresa mencionada en la encuesta "Top of Mind" (primeros en venir a la mente) como la institución financiera privada que está más presente en la mente de los brasileños (periódico Folha de S. Paulo);

-- el primer puesto en la clasificación general y ganador del premio "100 Most Innovative in companies in the Use of IT" (Una de las 100 Empresas Más Innovadoras a la Hora de Usar las TIC), organizado por IT Mídia e colaboración con PricewaterhouseCoopers (PWC);

-- ganadora del premio IT Leaders (Líderes TIC) de 2017, dentro de las categorías de Bancos y Aseguradoras, además de ganar la primera posición por segundo año consecutivo en la clasificación Top 100 IT Leaders (Principales Líderes TIC) de 2017, publicada en la decimoséptima edición de Computerworld;

-- nombrada el mejor gestor de fondos mayoristas y multimercado de Brasil (revista Exame, en base a una encuesta realizada por la Fundación Getúlio Vargas); y

-- el mayor grupo privado en la clasificación "Valor Grandes Grupos" del periódico Valor Econômico.

La Organización Bradesco está totalmente comprometida con el desarrollo sostenible de Brasil. Establecemos nuestras directrices y estrategias empresariales con el fin de incorporar las mejores prácticas de sostenibilidad corporativa al mismo tiempo que tenemos en consideración el contexto y el potencial de cada región, lo que contribuye a generar valor compartido a largo plazo. Para reforzar esta posición, hacemos hincapié en la adhesión a reconocidas iniciativas empresariales internacionales, tales como: el Pacto Mundial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los Principios de Ecuador, CDP (Carbon Disclosure Program), Principios de Inversión Responsable (PRI), Programa del Protocolo GHG (Programa Brasileño sobre la Emisión de Gases de Efecto Invernadero) y Plataforma Empresas por el Clima (EPC). A través del Comité de Sostenibilidad, el Consejo de Administración supervisa las deliberaciones sobre sostenibilidad. La excelencia en la gestión empresarial es reconocida por los principales índices de sostenibilidad como el Dow Jones Sustainability Index o DJSI ("World and Emerging Markets") de la Bolsa de Valores de Nueva York, el Indice de Sostenibilidad Empresarial (ISE), y el Indice Carbono Eficiente (ICO2), ambos de B3.

