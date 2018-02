330 43

COMUNICADO: SodaStream lanza una nueva estrategia para contratar talentos en el plano internacional

La empresa se ha asociado con la estrella de Juego de Tronos, Thor Bjornsson, también conocido como "La Montaña", en el primer vídeo de contratación de este tipo

AIRPORT CITY, Israel, 1 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- SodaStream International Ltd. lanzó hoy una revolucionaria campaña de vídeo para la contratación, "Join the Revolution", destinada a atraer talentos extraordinarios de todo el mundo para cubrir puestos de trabajo en 45 países.

https://mma.prnewswire.com/media/636192/SodaStream_CEO_Daniel_Birnbaum.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/636192/SodaStream_CEO_Daniel_Birnbaum.jpg ]

Para ver este vídeo, visite People.SodaStream.com/join-the-revolution [https://people.sodastream.com/join-the-revolution/]

El vídeo, que tiene un ritmo rápido, destaca el ADN y los valores de la empresa a través de una serie de diálogos cómicos entre el consejero delegado de SodaStream, Daniel Birnbaum, la estrella de Juego de Tronos, Thor Bjornsson alias "La Montaña" y los empleados de SodaStream.

"SodaStream se basa en las personas y atraer talentos extraordinarios requiere métodos extraordinarios", explica el Sr. Birnbaum. "No queremos más montañas de currículos; el mundo está cambiando y, al igual que necesitamos ser creativos para atraer a nuestros clientes, tenemos que ser muy creativos para atraer nuevos talentos. Buscamos personas valientes, creativas, que tengan sentido de la urgencia y que estén entusiasmados por hacer del mundo un lugar mejor. Estamos creciendo rápidamente y solo contratamos a aquellas personas que pueden mover montañas. Las personas que piensen que tienen lo que se necesita deberían ponerse en contacto, ya que tengo trabajo para ellas".

El rodaje de la campaña de vídeo tuvo lugar en la sede internacional de SodaStream y en sus instalaciones de fabricación internacional en Israel y en él aparecen empleados reales de SodaStream.

"Los increíbles empleados de SodaStream que he conocido en todos nuestros proyectos comparten la pasión por hacer del mundo un lugar mejor. Siempre es emocionante trabajar con estos chicos y estoy deseando que llegue nuestra próxima colaboración", dijo Thor Bjornsson.

El Sr. Bjornsson ya ha colaborado con anterioridad tres veces con la empresa en las galardonadas campañas "Heavy Bubbles", "Shame or Glory" y "No Planet, No Christmas", todas ellas atacan la epidemia mundial de contaminación que ha empeorado por las botellas de plástico de un solo uso.

Acerca de SodaStreamSodaStream es la marca de agua con gas número 1 en el mundo*. SodaStream permite a los consumidores transformar, de forma fácil y en cuestión de segundos, el agua corriente del grifo en agua con gas normal o de sabores. Al convertir el agua corriente en una bebida divertida y excitante, SodaStream anima a los consumidores a beber más agua. Las máquinas para la preparación de agua con gas de SodaStream ofrecen una alternativa altamente diferenciada e innovadora a los consumidores de bebidas carbonatadas en lata o en botella. Estos productos promueven la salud y el bienestar, son respetuosos con el medio ambiente y rentables, se pueden personalizar y su uso resulta divertido. Además, están disponibles en más de 80.000 establecimientos minoristas repartidos por 45 países. Para obtener más información sobre cómo SodaStream convierte el agua en una bebida excitante, síganos en Facebook [https://www.facebook.com/SodaStream], Twitter [https://twitter.com/SodaStreamUSA], Pinterest [https://www.pinterest.com/sodastreamusa/], Instagram [https://www.instagram.com/sodastreamusa] y YouTube [https://www.youtube.com/user/SodaStreamGuru], visite www.SodaStream.com [http://www.sodastream.com/].

*Volúmenes totales globales tomados del informe global de agua embotellada 2017 (Global Packaged Water Report 2017) de GlobalData, en comparación con la información de la empresa SodaStream.

https://mma.prnewswire.com/media/636193/SodaStream_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/636193/SodaStream_Logo.jpg]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/636192/SodaStream_CEO_Daniel_Birnbaum.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/636192/SodaStream_CEO_Daniel_Birnbaum.jpg] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/636193/SodaStream_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/636193/SodaStream_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Maayan Nave, portavoz internacional corporativo,director de Comunicaciones Internacionales, Maayann@sodastream.com, +972 50363 5568

Sitio Web: http://www.sodastream.com//

