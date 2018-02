330 43

COMUNICADO: Se sumarán más de 100 nuevas fechas a "The Kevin Hart Irresponsible Tour" en Norteamérica, Europa, Australia y Asia (1)

- Enorme gira de comedia llegará a todas las grandes ciudades del mundo a través del 2018

- Entradas para el público en general saldrán a la venta en la mayoría de las ciudades el miércoles 31 de enero

LOS ANGELES, 30 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- Hoy, Kevin Hart ha anunciado que expandirá la gira de su exitoso y divertidísimo acto de comedia "The Kevin Hart Irresponsible Tour", añadiendo más de 100 nuevas fechas en todo EE.UU., Canadá, Europa, Australia y Asia. Una producción de Live Nation, las nuevas fechas tendrán comienzo el 23 de marzo en Baltimore, Maryland y llegarán a todas las ciudades nuevas incluyendo a Nueva York, Atlanta, Chicago, Toronto, París, Londres, Sídney, Auckland, Singapur, entre otras. Véase más adelante la lista de fechas y detalles sobre las ventas.

https://mma.prnewswire.com/media/634305/Kevin_Hart_Irresponsible_Tour.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/634305/Kevin_Hart_Irresponsible_Tour.jpg]

Vea el avance exclusivo aquí [https://lne.box.com/s/r51wonllfpvgcvy3yl8xwdnyv16by8va]

Las entradas locales saldrán a la venta de la manera siguiente:

Norteamérica

-- Entradas para las nuevas fechas saldrán a la venta para el público en general el miércoles 31 de enero a las 12 p.m. ET en el sitio de LiveNation.com

Europa

-- La preventa para Reykjavik, Copenhague, Oslo, Estocolmo, Gotemburgo, Amberes, Berlín, y Colonia empezará el miércoles 31 de enero a las 10 a.m. EST y la venta de entradas para el público en general empezará el viernes 2 de febrero a las 10 a.m., hora local, visite https://acomicsoul.com/ [https://acomicsoul.com/] para billetes y más detalles -- Las entradas para París saldrán a la venta para el público en general el miércoles 31 de enero a las 10 a.m., hora local -- Entradas para Amsterdam saldrán a la venta para el público en general el miércoles 31 de enero a las 6 p.m., hora local -- La preventa para el Reino Unido e Irlanda empezará el miércoles 31 de enero a las 10 a.m., hora local, y la venta de entradas para el público en general empezará el sábado 3 de febrero a las 10 a.m., hora local -- Para billetes y más información para París, Amsterdam, el Reino Unido y fechas para Irlanda, visite https://www.livenation.co.uk/artist/kevin-hart-tickets [https://www.livenation.co.uk/artist/kevin-hart-tickets]

Australia

-- La venta de entradas para el público en general empezará el viernes 23 de febrero a las 12 p.m., hora local -- Para billetes y más información, visite http://lvna.co/KevinHart2018 [http://lvna.co/KevinHart2018]

Singapur

-- La preventa empezará el miércoles 20 de junio a las 10 a.m., hora local, y la venta de entradas para el público en general empezará el jueves 21 de junio a las 10 a.m., hora local -- Para billetes y más información, visite www.livenation.asia [http://www.livenation.asia/]

La última gira de comedia de Hart, WHAT NOW, que se presentó en varias ciudades a nivel doméstico e internacional, llenó salas por todo el mundo y fue incluso el primer acto de un comediante que ha logrado llenar un estadio de la NFL, vendiendo más de 50.000 plazas para un solo espectáculo en el Lincoln Financial Field. A nivel internacional, ha llenado más de una docena de estadios en el mercado europeo, vendiendo más de 150.000 entradas, y llenado estadios en toda Australia, vendiendo 100.000 entradas. La exitosa gira de comedia de Hart ha generado ingresos de más de 100 millones de dólares en todo el mundo.

El 2017 fue un año destacado para Hart. Sus memorias I Can't Make This Up: Life Lessons ("Esto no se inventa: Lecciones de vida") debutaron en el número uno de la lista de best-sellers del New York Times, permaneciendo en la lista por 10 semanas consecutivas. El libro también rompió récords en la plataforma Audible, vendiendo más de 100.000 ejemplares en sus primeras cinco semanas. A principios del año, Hart fue la voz de un personaje principal en Capitán Calzoncillos: Su Primer Peliculón. Para cerrar el 2017, Kevin apareció en la nueva versión de Sony del clásico Jumanji, junto a Dwayne Johnson y Jack Black. Jumanji ha sido el mayor éxito en taquillas de Kevin hasta hoy, generando ingresos de más de 800 millones de dólares en todo el mundo.

El nuevo proyecto empresarial de Hart es una plataforma digital llamada LOL NETWORK - Laugh Out Loud, una marca de comedia y red multiplataforma creada por Hart en asociación con Lionsgate, el líder mundial en contenido. El próximo largometraje de Hart será Night School para Universal, una película que el mismo ha coescrito, producido y en la que protagoniza - todo bajo la bandera de Hartbeat Productions. La comedia sigue a un grupo de inadaptados sociales que se ven obligados a asistir clases de adultos con la esperanza de aprobar el examen GED.

FECHAS PARA EL 2018 DE "THE KEVIN HART IRRESPONSIBLE TOUR":

