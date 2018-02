330 43

COMUNICADO: Se sumarán más de 100 nuevas fechas a "The Kevin Hart Irresponsible Tour" en Norteamérica, Europa, Australia y Asia (2)

FECHA: CIUDAD: LUGAR: ------ ------- ------ Vi 23 mar Baltimore, MD Royal Farms Arena ----- ------------- ----------------- Do 25 mar Richmond, VA Richmond Coliseum ----- ------------ ----------------- Vi 30 mar Hampton, VA Hampton Coliseum ----- ----------- ---------------- Sa 31 mar Charlotte, NC Spectrum Center ----- ------------- --------------- Do 1 abr Raleigh, NC PNC Arena ---- ----------- --------- Vi 6 abr Birmingham, AL Legacy Arena at The BJCC ---- -------------- ------------------------ Sa 7 abr Jacksonville, FL Veterans Memorial Arena ---- ---------------- ----------------------- Do 8 abr Atlanta, GA Philips Arena ---- ----------- ------------- Vi 13 abr St. Louis, MO Scottrade Center ----- ------------- ---------------- Sa 14 abr Chicago, IL United Center ----- ----------- ------------- Vi 20 abr London, ON Budweiser Gardens ----- ---------- ----------------- Sa 21 abr Hamilton, ON FirstOntario Centre ----- ------------ ------------------- Do 22 abr Manchester, NH SNHU Arena ----- -------------- ---------- Vi 27 abr Kansas City, MO Sprint Center ----- --------------- ------------- Sa 28 abr Little Rock, AR Verizon Arena ----- --------------- ------------- Do 29 abr Louisville, KY KFC Yum! Center ----- -------------- --------------- Sa 5 may Rochester, NY Blue Cross Arena ---- ------------- ---------------- Do 6 may Buffalo, NY KeyBank Center ---- ----------- -------------- Vi 11 may Fresno, CA Save Mart Center ----- ---------- ---------------- Sa 12 may Bakersfield, CA Rabobank Arena ----- --------------- -------------- Do 1 may Ontario, CA Citizens Business Bank Arena ---- ----------- ---------------------------- Ju 17 may Omaha, NE CenturyLink Center ----- --------- ------------------ Vi 18 may Indianapolis, IN Bankers Life Fieldhouse ----- ---------------- ----------------------- Sa 19 may Cincinnati, OH U.S. Bank Arena ----- -------------- --------------- Vi 25 may Saratoga Springs, NY Saratoga Performing Arts Center ----- -------------------- ------------------------------- Sa 26 may Atlantic City, NJ Boardwalk Hall ----- ----------------- -------------- Do 27 may Holmdel, NJ PNC Bank Arts Center ----- ----------- -------------------- Vi 1 jun Winnipeg, MB MTS Centre ---- ------------ ---------- Sa 2 jun

Acerca de Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment es la compañía líder en el mundo de entretenimiento en vivo compuesta por líderes del mercado internacional: Ticketmaster, Live Nation Concerts y Live Nation Media & Sponsorship. Para más información, visite www.livenationentertainment.com [http://www.livenationentertainment.com/].

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/634305/Kevin_Hart_Irresponsible_Tour.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/634305/Kevin_Hart_Irresponsible_Tour.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Contacto para medios de Kevin Hart: Haley Hileman,haley@viewpointla.com; Contacto para medios de Live Nation: Emily Bender,EmilyBender@livenation.com, o Monique Sowinski,MoniqueSowinski@livenation.com

Sitio Web: http://www.livenationentertainment.com/http://www.investors.livenationentertainment.com/http://www.livenation.com/investors/

PUBLICIDAD